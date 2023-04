Muguruzaové ozdravný odpočinek zachutnal. Letos nebudu hrát na antuce ani na trávě, oznámila

V letošní sezoně odehrála vítězka Roland Garros 2016 a Wimbledonu 2017 pouze čtyři zápasy a ani jednou nezvítězila. Naposledy skončila v 1. kole v Lyonu na raketě české naděje Lindy Noskové.

"Trávila jsem čas s rodinou a přáteli a bylo to tak ozdravné a úžasné, že si tohle období protáhnu až do léta. Proto zmeškám antukovou i travnatou sezonu," napsala někdejší světová jednička, jež se aktuálně ve světovém žebříčku propadla až na 132. místo.

V čele pořadí WTA figurovala Muguruzaová v roce 2017. Ještě na konci roku 2021, v němž získala tři tituly, držela třetí příčku. Vloni se jí ale nedařilo. Na žádném turnaji nepřešla přes čtvrtfinále a její trápení na kurtech pokračovalo i v úvodu letošní sezony.

Garbiñe Muguruza out till at least the summer. Misses clay and grass.



Good to see her finding some happiness outside the court. pic.twitter.com/Q5FJoOuCq3