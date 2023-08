Murray si ve Washingtonu zajistil souboj s Fritzem. Auger-Aliassime prohrál i s Watanukim

Andy Murray předváděl solidní vstup do sezony a během jara vyhrál tři challengery. Na okruhu ATP se mu ale v posledních měsících nedařilo, od poloviny března na nich prohrál sedm z osmi zápasů.

S očekáváním lepších výsledků dorazil do Washingtonu, kde si v roce 2006 jako devatenáctiletý zahrál své tehdy teprve třetí finále z nyní již celkově 71 finále na hlavní Tour. A první zápas na betonu po více než čtyřech měsících zvládl.

Nasazený šestatřicetiletý Brit si poradil s nebezpečným domácím mladíkem Brandonem Nakashimou, který už byl rozehraný z úvodního kola. O čtrnáct let mladšího soka porazil bez ztráty servisu a vedení ve vzájemné bilanci upravil na 2:0.

První set bez jediného brejkbolu získal v tie-breaku, přestože v něm prohrával 2:5. Sadu ukončil ziskem pěti míčků v řadě a psychickou výhodu pak proměnil i v jediný brejk utkání v úvodu druhého dějství. V jeho průběhu pak odvrátil všech šest brejkbolů ve třech různých gamech a po 2 hodinách a 12 hodinách boje zvítězil 7:6, 6:4.

Dvojnásobný olympijský vítěz vyhrál zápas ve Washingtonu poprvé od roku 2018, kdy po třech náročných třísetových bitvách a postupu do čtvrtfinále ze soutěže odstoupil kvůli vyčerpání a bolestem operované kyčle. S tou byl v lednu 2019 na operaci znovu a nyní jako první singlista hraje na nejvyšší úrovni s kovovou kyčelní náhradou.

"Tehdy to pro mě byl docela těžký turnaj. Jak po psychické, tak fyzické stránce. Bylo to příšerné," vzpomínal Murray. "Je to zvláštní vrátit se sem po pěti letech, tehdy jsem už vůbec nechtěl hrát. Potom jsem si to moc neužíval. Vyhrál jsem tu několik úžasných duelů, ale cítil jsem se hrozně. Nemohl jsem si ty triumfy vychutnávat, protože jsem každý večer po zápasech nemohl spát kvůli kyčli a všemu ostatnímu," přiznal.

"Je hezké být zpátky, nemít žádné problémy a hrát bez bolestí na vysoké úrovni. Za posledních čtyři až pět let jsem ušel dlouhou cestu, ale jsem šťastný, že na ní pokračuju," dodal Murray.

O teprve druhé letošní čtvrtfinále na okruhu ATP si bývalý první hráč světa a trojnásobný grandslamový šampion zahraje s domácí nasazenou jedničkou Taylorem Fritzem, s nímž jediný vzájemný duel loni v Montrealu prohrál hladce ve dvou setech. Nyní proti němu bude usilovat o první skalp hráče TOP 10 od loňského června.

Fritz – Svajda 6:3, 6:3

Fritz minulý týden triumfoval v Atlantě, kde dal zapomenout na nepovedenou část sezony na trávě, a na vítěznou vlnu naskočil i ve Washingtonu. V souboji s dvacetiletým krajanem Zacharym Svajdou odvrátil všechn osm brejkbolů a zvítězil 6:3, 6:3.

"Se Zachem jsme v posledních letech často trénovali. Snažím se mu radit. Takže to není někdo, koho chcete vidět na druhé straně kurtu. Vím, čeho je schopný," řekl Fritz, jenž vylepšil svou letošní bilanci na domácí půdě na 17:3.

I když Fritz letos nedosáhl úspěchu na žádném větším úspěchu, ve Washingtonu si může zajistit posun na příčku zajišťující start na Turnaji mistrů. Proti Murraymu ale nečeká nic lehkého. "Andy je úžasný tenista. Navíc podmínky jsou tady opravdu velmi pomalé, což jeho hře pomůže," obává se Fritz.

Auger-Aliassime – Watanuki 6:7, 6:7

12. hráč světa Félix Auger-Aliassime pokračuje v trápení i na amerických betonech. Ve Washingtonu dvaadvacetiletý Kanaďan podlehl po dvou a půl hodinách boje v zápase bez jediného brejku ve dvou tie-breacích 99. hráči světa Josukemu Watanukimu z Japonska a od konce března prohrál šestý ze sedmi duelů. Porazit dokázal jen člena druhé světové stovky.

Pětadvacetiletý Watanuki hraje první turnaj v roli hráče TOP 100 a proti účastníkovi loňského Turnaje mistrů si připsal první skalp člena TOP 40. Vyhrát dva zápasy na jednom podniku ATP dokázal podruhé v kariéře, v prvním kole mu už po pěti gamech vzdal Číňan Yibing Wu.

"Je to úžasné. Těžko hledám slova...," byl Watanuki zaskočený nečekaným vítězstvím. "Je to velký. Jsem šťastný. Všechny vás miluju," soukal ze sebe kostrbatou angličtinou sympatický Japonec. O druhé a největší čtvrtfinále si zahraje s Francouzem Ugem Humbertem.

Monfils – Bublik 6:3, 6:4

Pár hodin po Elině Svitolinové ve Washingtonu zvítězil i její manžel Gaël Monfils. 36letý Francouz porazil 6:3, 6:4 ve formě hrajícího Kazacha Alexandera Bublika a poprvé od březnového návratu po zranění a sérii devíti nepovedených turnajů vyhrál dva zápasy po sobě.

"Věděl jsem, že musím hrát každý míč rychle a opravdu zostra. On umí trefit spoustu skvělých úderů, takže jse věděl, že musím mít pořád připravené nohy," řekl Monfils. V osmifinále se šampion z roku 2016 střetne poprvé s Nizozemcem Tallonem Griekspoorem.

• ATP 500 WASHINGTON •

USA, tv. povrch, 2.013.940 dolarů

středeční výsledky (02. 08. 2023) • Dvouhra - 2. kolo • Fritz (1-USA) - Svajda (USA) 6:3, 6:3 Watanuki (Jap.) - Auger-Aliassime (3-Kan.) 7:6 (12:10), 7:6 (7:3) Monfils (Fr.) - Bublik (6-Kaz.) 6:3, 6:4 Thompson (Austr.) - Mannarino (7-Fr.) 7:5, 6:4 Evans (9-Brit.) - Barrere (Fr.) 2:6, 6:0, 6:3 Eubanks (11-USA) - Šimabukuro (Jap.) 6:3, 6:4 Griekspoor (12-Niz.) - Broady (Brit.) 6:4, 6:2 Humbert (13-Fr.) - Kokkinakis (Austr.) 7:6 (8:6), 1:6, 6:4 Murray (15-Brit.) - Nakashima (USA) 7:6, 6:4 Wolf (16-USA) - Albot (Mold.) 6:1, 6:3