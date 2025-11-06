Musettiho předposlední krok: Korda? Čeká mě skvělý hráč a veliká výzva
Po dramatickém úvodním zápase se Stanem Wawrinkou, ve kterém byl dva míče od vyřazení, se Musetti ve čtvrtek vrátil na kurt v mnohem větší pohodě a bez větších problémů přehrál pátého nasazeného Alexandre Mullera 6:2, 6:4.
"Byl to z mé strany o mnoho lepší zápas než se Stanem. Hlavně se mi podařilo zachytit úvod utkání. Klíčem bylo, že jsem podával opravdu velice dobře a nedával soupeři moc šancí mě brejknout,“ zhodnotil duel italský hráč.
"To mi dodalo sebevědomí i pro další hru. Díky tomu jsem si mohl dovolit být daleko agresivnější, hodně jsem si pomáhal především forhendem. Hrál jsem přesně tak, jak jsem potřeboval," libovala si světová devítka.
Musetti musí nyní zvládnout semifinálový souboj se Sebastianem Kordou. Američan zaznamenal v Aténách tři vítězství a upevnil si své místo v Top 50. Ve svém zatím posledním utkání přehrál Miomira Kecmanoviče s přehledem 6:3, 6:2 a předvedl 13 es.
"Odehrál jsem dobrý zápas. Věděl jsem, že musím hrát opravdu dobře, abych dokázal vyhrát. On je neuvěřitelný hráč, neuvěřitelně silný zezadu," komentoval Korda.
Historie vzájemných střetů Musettiho s Kordou je vyrovnaná 2:2, poslední duel se odehrál ale už v roce 2022, kdy se v Métách radoval z výhry Američan.
"Vím, že mě čeká velmi náročný zápas. Sebastian je výborný hráč, obzvlášť na tomto povrchu, který tady je. Musím být připravený na všechno a předvést svůj nejlepší výkon. Ale hlavní bude zůstat maximálně koncentrovaný od prvního do posledního míče. Čeká na mě velká výzva," tuší Musetti.
V druhé polovině semifinálového pavouka se nejvyše nasazený Novak Djokovič utká s Yannickem Hanfmannem. Čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion si ve čtvrtfinále poradil s Portugalcem Nuno Borgesem 7:6, 6:4 a turnajem zatím prochází bez ztráty setu.
Žádné drama. Musetti vyřídil v Aténách Müllera a dál drží naději na Turnaj mistrů
