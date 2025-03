Může domácí naděje rozhodit nehratelnou Sabalenkovou? Miami pozná novou královnu

Sobotní program určí zbrusu novou šampionku Miami Open. Favoritkou ve finále je světová jednička Aryna Sabalenková (26), která působí na Floridě nehratelně a prošla do závěrečného kola bez ztráty jediného setu. Proti ní se postaví domácí naděje Jessica Pegulaová (31), jež se na postup do finálového duelu podstatně více nadřela a měla velké potíže už v semifinále s filipínskou senzací. Potřetí v řadě se potkávají ve finále velkého hardového turnaje na půdě USA.

Sabalenková – Pegulaová | 20:00 SEČ

Aryna Sabalenková si poradila snadno 6:2, 6:2 s kolegyní z TOP 10 Jasmine Paoliniovou a po 71 minutách postoupila do svého premiérového finále na Miami Open. V utkání čtyřikrát sebrala soupeřce servis, na svém podání ani jednou nezaváhala a s Italkou vyhrála už třetí souboj v řadě.

Šestadvacetiletá Běloruska, která bydlí kousek od dějiště turnaje, neztratila v ani jednom z pěti zápasů set. V závěrečných kolech vyřadila kromě Paoliniové také obhájkyni titulu Danielle Collinsovou (6:4, 6:4) a úřadující olympijskou šampionku Qinwen Zheng (6:2, 7:5). Jejím předchozím maximem na této akci bylo čtvrtfinále z let 2021 a 2023.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Světovou jedničkou je zaslouženě, a to i díky tomu, že na sedmi z posledních 11 turnajů včetně Miami prošla do finále. Velkou část svých úspěchů od loňského léta posbírala právě na amerických betonech, když ovládla tisícovku v Cincinnati a na US Open získala svůj třetí grandslamový titul.

V posledních dvou finále neuspěla, ve třech setech podlehla Madison Keysové na Australian Open i Miře Andrejevové před dvěma týdny v Indian Wells. Finálovou bilanci si tak zhoršila na 18:16. Toto bude její deváté kariérní finále na půdě Spojených států (3:5) a celkově dvanácté na prestižních tisícovkách (7:4).

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf); Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf); Indian Wells, Australian Open (finále)

Bilance: 22:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 22:4

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:0 (kariérní 43:37)

Bilance ve finále WTA 1000: 0:1 (kariérní 7:4)

Bilance ve finále: 1:2 (kariérní 18:16)

Grandslamy: Australian Open (finále)

Sabalenková – Miami Open

Kariérní bilance: 13:6

Nejlepší výsledek: finále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Indian Wells (finále)

Cesta turnajem: volný los, Tomovová (6:3, 6:0), Ruseová (6:1 skreč), (14) Collinsová (6:4, 6:4), (9) Qinwen Zheng (6:2, 7:5), (6) Paoliniová (6:2, 6:2)

Jessica Pegulaová v semifinálové bitvě ukončila pohádkovou jízdu teenagerky a divoké karty Alexandry Ealaové. S filipínskou senzací bojovala dvě hodiny a 26 minut a v úvodní sadě likvidovala manko 2:5 a také setbol. Šokující tažení soupeřky nakonec zhatila poměrem 7:6, 5:7, 6:3.

Po takovém průběhu není překvapivé, že byla po skončení zápasu vyčerpaná. Navíc musela ve třech z pěti zápasů na turnaji do rozhodujícího setu, ještě k tomu každý z těchto duelů zahrnoval tie-break. Jednatřicetiletá Američanka strávila na kurtech už téměř 10 hodin, nepočítaje deblovou soutěž.

Vizitka Jessicy Pegulaové. (@ Livesport / Enetpulse)

Nejblíže k porážce měla už ve třetím kole proti Anně Kalinské, kterou udolala až v tie-breaku rozhodující sady. Tři sety potřebovala i ve čtvrtfinále proti bývalé šampionce US Open Emmě Raducanuové (6:4, 6:7, 6:2). Na Miami Open hrála už třikrát semifinále a do závěrečného kola poprvé postoupila až letos.

V sobotu odehraje své již šesté hardové finále od začátku loňského srpna, pět z nich zapsala na severoamerickém kontinentu. V tomto období kralovala v Torontu a Austinu a naopak neuspěla ve finále v Cincinnati, na US Open ani v Adelaide. Ve finálových duelech má úspěšnost 7:9, na tisícovkách 3:2.

Pegulaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Austin (triumf); Adelaide (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Austin (triumf); Adelaide (finále)

Bilance: 20:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 20:5

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 21:30)

Bilance ve finále WTA 1000: 0:0 (kariérní 3:2)

Bilance ve finále: 1:1 (kariérní 7:9)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Pegulaová – Miami Open

Kariérní bilance: 18:5

Nejlepší výsledek: finále (2025)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Austin (triumf), Indian Wells (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Peraová (6:4, 6:4), (32) Kalinská (6:7, 6:2, 7:6), (23) Kosťuková (6:2, 6:3), Raducanuová (6:4, 6:7, 6:2), Ealaová (7:6, 5:7, 6:3)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 6:2. Už potřetí v řadě se potkávají ve finále velkého hardového turnaje v USA. Sabalenková měla navrch loni v Cincinnati i na US Open a také do střetnutí v Miami půjde jako favoritka. Běloruska se prezentuje v posledních dnech skvělou formou a působí nehratelně.

Pegulaová je ovšem velmi stabilní hráčkou a právě díky tomu by mohla uspět. Američanka by možná mohla zkusit často měnit rytmus, s čímž před dvěma týdny uspěla Mirra Andrejevová v Indian Wells. Také v kalifornské poušti byla Sabalenková jasnou favoritkou. Pro světovou jedničku jsou nicméně podmínky v Miami určitě lepší než v Indian Wells.

Sobotní program

STADIUM (od 17:30 SEČ)

1. Arévalo/Pavič (1-Salv./Chorv.) - Cash/Glasspool (6-Brit.)

2. Sabalenková (1-) - Pegulaová (4-USA) / nejdříve ve 20:00 SEČ

Přehled ženského turnaje

