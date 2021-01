Na negativní test je už pozdě. Koronavirus připravil o Australian Open také Sousu

Joao Sousa měl v polovině ledna pozitivní test na Covid-19 a místo odletu do Austrálie musel zůstat v Barceloně v izolaci. Nyní už je sice negativní, jenže mezitím odletěly všechny charterové lety speciálně připravené pro přesun tenistů a přísná pravidla mu neumožnila být včas připravený na Australian Open.



"Před odletem do Austrálie jsem měl pozitivní test na Covid-19, takže jsem nemohl hrát. I když jsem teď už negativní a nemám žádné příznaky, kvůli striktním pravidlům australské vlády ještě nemohu cestovat," oznámil dnes 31letý Sousa.



Tenisté prý mohou odletět do Austrálie nejdříve 14 dní po prvním pozitivním testu. Sousa by tedy do Melbourne dorazil nejdříve 27. ledna a následně by musel nastoupit do povinné čtrnáctidenní karantény. Nastoupit k zápasu by tak mohl 11. ledna, Australian open začíná o čtyři dny dříve.



"Po skvělé a tvrdé předsezonní přípravě jsem velmi zklamaný, že přijdu o skvělý turnaj," dodal aktuálně 92. hráč světa, jehož maximem ve světovém žebříčku je 28. místo.



Sousa se tak na grandslamu nepředstaví poprvé od roku 2011, kdy nestartoval na Roland Garros. V hlavní soutěži grandslamu nechyběl od Wimbledonu 2013, jeho sérii 27 grandslamových startů přerušil až koronavirus.



Z osmi účastí na Australian Open je Sousovým maximem třetí kolo z let 2015, 2016 a 2019. Loni skončil v prvním kole na raketě Argentince Federica Delbonise.



Letos v Austrálii chtěl dvojnásobný grandslamový osmifinalista Sousa ukončit dlouhé čekání na výhru v hlavní soutěži turnajů ATP. Loni se v ní představil devětkrát a částečně i vinou různých zdravotních potíží vypadl vždy v prvním kole.



Nyní vítěz tří turnajů ATP plánuje návrat na kurty v týdnu od 1. února, kdy je přihlášen na antukový challenger v turecké Antalye. Na akci této kategorie hrál naposledy v červenci 2013, kdy triumfoval na domácí půdě v Guimares.



Australian Open začne 8. února a Sousa je šestým hráčem, kterého ze hry vyřadil pozitivní test na Covid-19. Před ním se ze stejného důvodu museli odhlásit Brit Andy Murray, Španělé Alejandro Davidovich a Paula Badosaová a Američanky Amanda Anisimovová a Madison Keysová.