Na Štvanici začal poslední díl série Tipsport Elite Trophy. Bodovaly Marková a Muchová

Po třech odehraných sériích vede Černý tým Plíškové 2-1. První dvě části se hrály na antuce a Černý tým zvítězil v Praze 7-4, v Prostějově pak těsně 7-6. Třetí se hrál na tvrdém povrchu na Štvanici a i díky zahraničním posilám včetně osmé hráčky světa Švýcarky Belindy Bencicové uspěl Růžový tým Kvitové poměrem 9-3.



Charitativní exhibiční série Tipsport Elite Trophy vrcholí ode dneška na Štvanici. Oba původně čistě ženské výběry tentokrát doplňují i muži, o víkendu by se do hry měli dostat Jiří Lehečka a Václav Šafránek.



V dnešní úvodní dvouhře dvou debutantek dominovala Johana Marková, která přehrála 6-1 6-3 Denisu Hindovou a poslala tak Růžový tým do vedení 1-0. Na 1-1 vzápětí vyrovnala Karolína Muchová, jež rovněž po setech 6-1 6-3 porazila na rozpáleném štvanickém centrkurtu Němku Andreu Petkovicovou.



"Každé vítězství je dobré a zvlášť v těchto podmínkách, protože poletíme do New Yoru a tam bude ještě větší vedro. Je nepříjemné v tom hrát, ale čeká nás to, takže je super si na to zvykat," řekla Muchová, která poté s Karolínou Plíškovu zdolala v deblu Petkovicovou s Polkou Igou Šwiatekovou 6-1 a 7-6.



Aktuálně 26. hráčka světa Muchová by měla příští týden startovat na antukovém podniku v Praze. Už na příští sobotu ale chce odletět do USA, kde ji čekají v New Yorku podnik přesunutý ze Cincinnati a grandslamové US Open.



Muchová od začátku března trénuje s Davidem Kotyzou, ovšem kvůli koronavirové pauze ji ostrý turnaj pod jeho vedením teprve čeká. "Cítím posun, na kterém pracujeme úderově i kondičně, a už nějaké části přenáším v zápase na kurtu. Pořád je tam mezera, ale jsem ráda, že se něco ukazuje a cítím se dobře," řekla.



Akce vznikla jako souboj Černého týmu hrající kapitánky a světové trojky Karolíny Plíškové s Růžovým celkem, který v prvních dvou kolech vedla wimbledonská vítězka Petra Kvitová. Vzhledem k vývoji sezony se ale složení obměňuje.



Ve třetím klání se výrazně lišila sestava 'růžových' a ve čtvrtém dílu došlo ke změnám ve složení obou výběrů, jelikož už se po koronaviru rozbíhá světový okruh WTA a v Praze se příští týden hraje Prague Open na antuce na Spartě.



Na Štvanici se hraje znovu i s diváky. Vstupenky do hlediště stojí 200 korun na den a k dispozici jsou před vstupem do areálu klubu I. ČLTK Praha.



V případě, že po závěrečném klání bude skóre 2-2, budou sečteny body z jednotlivých zápasů, na které po 3. kole vedl Růžový tým 19-17.



Vítězný celek získá šek s částkou, kterou věnuje na charitativní účely podle vlastního uvážení. Každý fiftýn je oceněn 50 korunami od organizátora a stejnou částku přidá Nadace Tipsport. Během prvních tří kol bylo odehráno 4381 výměn, což znamená 438.100 korun.