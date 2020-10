Na turnaj WTA Premier do Ostravy nedorazí Muguruzaová ani Kerberová

Na turnaj do Ostravy bylo přihlášeno pět grandslamových šampionek, dnes ale dvě hvězdná jména ze startovního pole zmizela. Pořadatelům se omluvily královna Roland Garros a Wimbledonu Španělka Garbiñe Muguruzaová (15. v WTA) a Němka Angelique Kerberová (22.), která vyhrála všechny grandslamy kromě Roland Garros. Odhlásila se také Američanka Alison Riskeová (23.).

Jedničkou by na akci okruhu WTA kategorie Premier měla být Karolína Plíšková. Z českých tenistek jsou přihlášeny také dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová, Markéta Vondroušová a přímo se po odhláškách do soutěže dostala Karolína Muchová.

Z grandslamových šampionek mají dorazit letošní vítězka Australian Open Sofia Keninová z USA a Běloruska Viktoria Azarenková, která v Melbourne triumfovala dvakrát.

Turnaj s dotací 528.500 dolarů v Ostravar Aréně se má turnaj konat 19. až 25. října. Do kalendáře se dostal jako náhrada za akci v čínském Zhengzhou.