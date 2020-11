Nadal po bezmála devíti letech zdolal Lópeze a slaví 1000. výhru

Rafael Nadal se dnes na kurty vrátil 24 dní po svém již 13. triumfu na French Open, na kterém získal 20. grandslamový titul. Znovu startuje v Paříži, ale vůbec poprvé v sezoně hraje v hale na tvrdém povrchu.



A navíc na turnaji, který na rozdíl od antukového grandslamu ještě nikdy nevyhrál. Letos je při absenci řady rivalů jedním z favoritů, nicméně hned ve svém úvodním vystoupení se na vítězství nadřel. Krajana Feliciana Lópeze, s nímž prohrál poslední dva vzájemné duely, zdolal až po obratu 4-6 7-6 6-4.



Čtyřiatřicetiletý Nadal vstoupil do utkání hraném v komorní atmosféře v hale Bercy prohraným servisem. I když už žádné další podání neztratil, dlouho marně usiloval o brejk soupeřova servisu. V prvním ani druhém setu se mu to nepovedlo, druhou sadu však získal v tie-breaku, který rozhodl jediným minibrejkem.



Třetí set Nadal rozhodl brejkem hned v první hře, který potvrdil až po zlikvidování dvou brejkbolů. Od stavu 2-0 si už náskok bez problémů pohlídal a po dvou a půl hodinách boje se mohl poprvé od Australian Open 2012 radovat ze skalpu o pět let staršího veterána Lópeze.



"Zahájil jsem zápas tím nejhorším možným způsobem, ztrátou servisu, což je špatné především s tak skvěle podávajícími hráči, jako je Feli. Od té doby jsem byl po zbytek utkání pod tlakem, ale dokázal jsem najít cestu k vítězství," komentoval rodák z Mallorky.







Nadal si tak jako teprve čtvrtý tenista v takzvané open éře si připsal 1000. vítězství. Ojedinělým počinem se dostal do společnosti Jimmyho Connorse (1274 výher), Rogera Federera (1242) a Ivana Lendla (1068). Švýcar dosáhl na 1000. výhru v Brisbane 2015, kdy mu bylo 33 let. Aktuální světová jednička Novak Djokovič, jenž v Paříži neobhajuje loňský titul, je v historickém žebříčku šestý s 932 výhrami.



"Jediné negativum 1000 výher je to, že jste velmi staří, protože k tomu, abyste vyhráli tolik zápasů, potřebujete hodně dlouhou kariéru. Ale jsem moc šťastný," uvedl Nadal během ceremonie na kurtu, kde převzal plaketu s číslem 1000.



"Znamená to, že se mi povedlo hodně věcí. Jsem na to pyšný. Čelil jsem během kariéry mnoha těžkostem, zvlášť co se týče zranění, ale vždycky jsem v sobě našel touhu pokračovat," řekl vyhlášený bojovník.







Pařížský Masters je akce, kterou Nadal především kvůli zraněním i vzhledem k únavě po náročné sezony často vynechával. Letos si připisuje teprve osmý start, nejlepšího výsledku dosáhl hned při svém debutu v roce 2007, kdy prohrál finále s Davidem Nalbandianem. Poslední dvě účasti pro něj skončily odstoupením v průběhu turnaje (v roce 2017 nenastoupil do čtvrtfinále, loni k boji o finále). V roce 2008 vzdal v průběhu čtvrtfinále.



V letošním osmifinále druhý hráč světa Nadal narazí na Jordana Thompsona, s nímž dosud nehrál. Šestadvacetiletý Australan dnes překvapivě porazil 2-6 6-4 6-2 Chorvata Bornu Čoriče, kterému se nepovedlo navázat na dobré výkony z předchozích týdnů.



Do osmifinále dnes postoupili také Rusové Daniil Medveděv a Andrej Rubljov, Němec Alexander Zverev či Argentinec Diego Schwartzman. Naopak už včera vypadl druhý nasazený Řek Stefanos Tsitsipas.





• ATP MASTERS 1000 PAŘÍŽ •

Francie, tv. povrch / hala, 4.289.970 eur

středeční výsledky (04. 11. 2020) • Dvouhra - 2. kolo • Nadal (1-Šp.) - F. López (Šp.) 4-6 7-6(5) 6-4 Medveděv (3-Rus.) - Anderson (JAR) 6-6(5-2) / skreč A. Zverev (4-Něm.) - Kecmanovič (Srb.) 6-2 6-2 Rubljov (5-Rus.) - Albot (Mold.) 6-1 6-2 Schwartzman (6-Arg.) - Gasquet (Fr.) 7-5 6-3 Raonic (10-Kan.) - Herbert (Fr.) 6-4 6-4 Thompson (Austr.) - Čorič (15-Chorv.) 2-6 6-4 6-2 De Minaur (16-Austr.) - Sonego (It.) 6-3 7-5 Davidovich Fokina (Šp.) - Bonzi (Fr.) 6-4 6-4 Mannarino (Fr.) - Nišioka (Jap.) 6-3 6-7(5) 6-3