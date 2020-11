Nadal v Londýně začal hladkou výhrou nad Rubljovem

Rafael Nadal vstoupil do Turnaje mistrů proti Andreji Rubljovovi, který letos jako jediný získal pět titulů a vyhrál 20 z posledních 22 zápasů. Třiadvacetiletý Rus ale v soutěži pro osm nejlepších hráčů uplynulé sezony debutuje a jako nováček neuspěl.



Zkušený Španěl vyhrál i druhý vzájemný zápas snadno bez ztráty setu. Dnes v Londýně o jedenáct let mladšímu soupeři nenabídl ani jeden brejkbol a zvítězil 6-3 6-4.



"Byl to dobrý výkon v prvním zápase na turnaji. Je dobré začít dvousetovou výhrou, mám na čem stavět do dalších zápasů," komentoval Nadal.



Trofej z Turnaje mistrů je poslední z velkých, která Nadalovi v úctyhodné sbírce chybí. Maximem dvacetinásobného grandslamového šampiona a majitele zlaté olympijské medaile ze dvouhry i ze čtyřhry jsou finále z let 2010 a 2013.







V prvním utkání ve Skupině Londýn 2020 uspěl v repríze loňského finále Rakušan Dominic Thiem, jenž zdolal ve třech setech řeckého obhájce titulu Stefanose Tsitsipase.



Jubilejní 50. ročník Turnaje mistrů se koná podvanácté v řadě a naposledy v londýnské O2 areně. Od příštího roku se přesune do Turína.