Nadal v tříhodinové bitvě udolal Tsitsipase a má 5. titul z Abú Dhabí

Rafael Nadal zakončil sezonu 2019 popáté v kariéře jako světová jednička a triumfem v Davis Cupu. A jen o měsíc později už má za sebou úspěšně absolvovanou generálku na sezonu 2020 v Abú Dhabí.



Svůj jubilejní 10. start (z 12 ročníků) proměnil v rekordní pátý titul. Poté, co ve včerejším semifinále smetl Rusa Karena Chačanova, dnes udolal po 3 hodinách a 12 minutách boje 6-7 7-5 7-6 Řeka Stefanose Tsitsipase, když odvrátil 11 z 13 brejkbolů.



Jednadvacetiletý Tsitsipas, který v Abú Dhabí debutoval a v nohách měl duel s Andrejem Rubljovem a včerejší třísetový obrat proti Novaku Djokovičovi, v prvním setu nevyužil sedm brejkbolů a po prvním zaváhání na servisu prohrával 3-5 a čelil dvěma setbolům. Ale odvrátil je, konečně se mu povedl brejk a v tie-breaku si vypracoval vedení.



Ve druhém setu měl řecký mladík za stavu 4-4 dvě šance na brejk, ale možná zlomový moment zápasu zvládl lépe o dvanáct let zkušenější soupeř. Nadal si vynutil třetí sadu, v jeho úvodu přežil další dva brejkboly a dostal se do vedení 4-2. O náskok sice přišel, nicméně rozhodující tie-break ovládl a mohl slavit vydřené vítězství.







"Byla to obrovská bitva. Stefanos mě před startem nové sezony dokonale prověřil a jsem moc rád, že jsem našel cestu k vítězství," komentoval Nadal, jenž zvýšil vedení ve vzájemné bilanci na 6-1.



Pro Nadala i Tsitsipase začne nová sezona za dva týdny v Austrálii na ATP Cupu. Španěly ve skupině čekají Japonci, Gruzínci a Uruguayci, Řecko je v těžké skupině s Německem, Kanadou a Austrálií.



V zápase poražených semifinalistů potvrdil roli favorita čtyřnásobný šampion Novak Djokovič, který si poradil 7-5 6-3 s Rusem Karenem Chačanovem. I oni začnou nový rok na ATP Cupu.

• EXHIBICE ABÚ DHABÍ 2019 •

Spojené arabské emitráty, tv. povrch

sobotní výsledky (21. 12. 2019) • finále • Nadal (Šp.) - Tsitsipas (Řec.) 6-7(3) 7-5 7-6(3) • zápas o 3. místo • Djokovič (Srb.) - Chačanov (Rus.) 7-5 6-3