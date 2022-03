Nadal vyhrál španělskou přetahovanou generací s Alcarazem. Životní vstup do sezony zakulatil na 20-0

ATP INDIAN WELLS - Rafael Nadal v Indian Wells udolal po více než tříhodinové přetahované o sedmnáct let mladšího krajana Carlose Alcaraze a svou letošní neporazitelnost zakulatil na 20 zápasů. O 37. titul z turnajů Masters, kterým by znovu vyrovnal rekordní počin Novaka Djokoviče, se 35letý Španěl utká s domácím Taylorem Fritzem. Američan zastavil třináct zápasů neporaženého Andreje Rubljova a zajistil si své největší finále.

Rafael Nadal letos odehrál tři turnaje a všechny vyhrál. Triumfoval na podniku ATP 250 v Melbourne, na Australian Open získal rekordní 21. grandslamový titul a před necelými třemi týdny ovládl i akci ATP 500 v Acapulcu.



A na vítězné vlně se veze i nyní na Masters 1000 v Indian Wells. Po domácím Sebastianu Kordovi, kterému ve třetím setu utekl ze stavu 2-5 s mankem dvou brejků, Britu Danielu Evansovi, Američanu Reillym Opelkovi a Australanu Nicku Kyrgiosovi zvládl i semifinálovou bitvu s krajanem Carlosem Alcarazem.

Statistiky zápasu

Alcaraz - Nadal 1 esa 2 3 dvojchyby 4 63 %

1. podání 'in' 67 %

60 %

úsp. 1. podání 63 %

46 %

úsp. 2. podání 44 %

39 winnery 20 41 nevyn. chyby 35 13/20 hra na síti 20/30 5/14 brejkboly 6/21 102 celkem bodů 106 čas: 3:11

35letý Nadal začal zápas s 18letým Alcarazem, který má velký potenciál stát se ve světovém tenisu jeho nástupcem, ztrátou podání. Ale nakonec dramatický první set, ve kterém si vypracoval 17 brejkbolů a tři proměnil, vyhrál po využitém pátém setbolu.



V druhé sadě hrané za místy velmi silného větru byl počet úspěšných brejků opačný (2-3). Alcaraz šel podávat na vítězství v setu poté, co v dvacetiminutové deváté hře prolomil Nadalův servis po sedmi brejkbolech, a při svém servisu pak využil třetí setbol.



V rozhodujícím dějství si oba rivalové drželi podání až do osmé hry. V ní zkušenější Nadal prolomil Alcarazův servis a vzápětí zápas, v němž převládaly nevynucené chyby nad vítěznými údery, ukončil boje čistou hrou. Po 3 hodinách a 11 minutách zvítězil 6-4 4-6 6-3.



"Od začátku jsem hrál dobře, ale bylo prostě hrozně těžké ho zastavit, když hrál tak skvělé údery. A nemůžu říct, že jsem to měl pod kontrolou, protože proti takovému hráči to nejde. Umí neskutečné věci," řekl Nadal po druhém vzájemném utkání se španělským teenagerem, který byl nejmladším semifinalistou v Indian Wells od roku 1988. Vloni na antuce v Madridu mu Nadal ještě dovolil uhrát pouhé tři hry.







Nadal na outdoorových kurtech vyhrál 954. zápas a překonal historicky nejlepšího Rogera Federera. Alcaraz i ve 14. letošním zápase uhrál alespoň set a utrpěl teprve druhou porážku.

Nejlepší vstupy do sezony

(od roku 1990) tenista bilance sezona Novak Djokovič 41-0 2011 Novak Djokovič 26-0 2020 Rafael Nadal 20-0 2022* Novak Djokovič 17-0 2013 Roger Federer 17-0 2018 Pete Sampras 17-0 1997

Nadal na začátku žádné sezony nevyhrál víc jak 11 zápasů v řadě, ale letos má na kontě už 20 vítězství bez jediné porážky. Lepší vstupy do sezony měl jen Novak Djokovič, který v sezoně 2011 vyhrál 41 zápasů a předloni 26 zápasů, než našel přemožitele.



Pokud by Nadal udržel neporazitelnost i v Indian Wells, měl by pak šanci prodloužit vítěznou šnůru na oblíbené antuce. Nedávno se totiž odhlásil z nadcházejícího Masters 1000 v Miami, aby se šetřil na evropské jaro.



Do finále BNP Paribas Open se šampion z let 2007, 2009 a 2013 dostal popáté v kariéře a poprvé pod devíti letech. Jediná výhra ho tak dělí od zisku celkově 92. titulu (historicky třetí nejlepší Ivan Lendl má na kontě 94 triumfů) a 37. trofeje z podniků Masters 1000, kterou by se vyrovnal nejlepšímu Djokovičovi.



V nedělním finále se Nadal utká s domácím Taylorem Fritzem (h2h 1-0), kterého v jediném vzájemném duelu předloni ve finále v Acapulcu porazil hladce ve dvou setech.



24letý Američan hrál semifinále turnaje Masters 1000 podruhé a po výhře 7-5 6-4 nad třináct zápasů neporaženým Andrejem Rubljovem, který ovládl předchozí turnaje v Marseille a Dubaji, postoupil do svého největšího finále.



Fritz se může stát prvním domácím vítězem turnaje od roku 2001, kdy triumfoval Andre Agassi.







Čtyřhru v Kalifornii vyhráli John Isner a Jack Sock, kteří získali třetí společný titul a opět slaví na podniku Masters 1000. Američané znovu po čtyřech letech ovládli Indian Wells, kde je letos nezastavili světové jedničky Mektič s Pavičem, vítězové letošního Australian Open Kokkinakis s Kyrgiosem ani Santiago González s Edouardem Rogerem-Vasselinem, které ve finále porazili 7-6 6-3.