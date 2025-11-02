Nadvláda celý rok. Sabalenková se stala sedmou hráčkou, kterou v sezoně nikdo nesesadil z trůnu

Aryna Sabalenková (27) prožila na ženském okruhu, i přes pár bolestivých porážek, další velmi dominantní rok, ve kterém byla od začátku až do konce v čele žebříčku. Povedlo se jí to jako teprve sedmé tenistce v historii. V Rijádu byla šampionka letošního US Open potvrzena světovou jedničkou na konci roku už podruhé v řadě.
Sabalenková s trofejí pro světovou jedničku na konci roku (@ STR/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Sabalenková v letošní sezoně utrpěla hned několik velmi bolestivých porážek, přesto ukázala, že je aktuálně nejlepší hráčkou světa a právoplatnou královnou okruhu WTA. Ovládla čtyři turnaje, pětistovku v Brisbane, tisícovky v Miami a v Madridu, a především na US Open přidala svůj čtvrtý grandslamový titul.

Výhra v New Yorku pro ni byla velkým vysvobozením, na všech předchozích grandslamech sezony byla totiž největší favoritkou a s turnajem se loučila po třísetové porážce s Američankou. Na Australian Open s Madison Keysovou a v Paříži s Coco Gauffovou prohrála ve finále. Ve Wimbledonu skončila už v semifinále na Amandě Anisimovové, které porážku oplatila ve Flushing Meadows.

V Rijádu už ji nikdo nemůže přeskočit a obdržela tak trofej pro světovou jedničku na konci roku podruhé v řadě. V čele žebříčku se držela nepřetržitě od začátku sezony a stala se tak teprve sedmou hráčkou, která to dokázala. Zařadila se tak na seznam absolutních legend k Chris Evertové, Martině Navrátilové, Steffi Grafové, Monice Selesové, Sereně Williamsové a Ashleigh Bartyové.

"Je to velmi výjimečný pocit. Jsem nesmírně šťastná a hrdá na práci, kterou jsme s týmem odvedli a na to, že se každým dnem zlepšuji. Doufám, že budeme pokračovat v tom, co děláme a podaří se nám tihle pozici udržet co nejdéle," popsala Sabalenková své pocity, poté co bylo oficiálně potvrzeno, že na tenisovém trůnu zůstane i na konci roku.

Turnaj mistryň dostartovala jednoznačnou výhrou nad Jasmine Paoliniovou a zdá se být stále velmi motivovaná. Podnik pro osm nejlepších hráček sezony totiž ještě nikdy nevyhrála. Nejdál došla do finále před třemi lety. Pokud by se jí podařilo v Rijádu vyhrát všech pět duelů dostane se na 11 370 bodů a navýší svůj už tak velký náskok na druhou Igu Šwiatekovou.

