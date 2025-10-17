Nakopal mi zadek, přiznal Djokovič po jasné porážce. Srbský rekordman ale končit nehodlá
Djokovič byl na luxusní exhibici v Rijádu nasazen přímo do semifinále a stejně jako loni v něm prohrál se Sinnerem, na kterého nenašel recept už posedmé v řadě. Pokud tedy počítáme právě i tuto štědře dotovanou akci. Zatímco loni dokázal Italovi vzdorovat, tentokrát trval souboj zhruba jen hodinu a srbský rekordman uhrál pouhých šest gamů.
"Pořád tenhle sport miluju a mám vášeň pokračovat. Omlouvám se za svůj slovník, ale nikdy není příjemné, když vám soupeř takhle nakope zadek," uvedl s úsměvem majitel rekordních 24 grandslamových trofejí, kterého v sobotu čeká duel o třetí místo s Taylorem Fritzem.
"Mrzí mě, že jste neviděli aspoň trochu delší zápas. Je to jeho chyba! Ne moje. Snažil jsem se ho v posledním gamu trochu zastrašit, když jsem vedl 15:0, ale nefungovalo to," vtipkoval. "Jannik byl prostě příliš silný. Gratuluju mu a přeju hodně štěstí ve finále," dodal v pozápasovém rozhovoru na kurtu.
Rodák z Bělehradu patřil vždy k fyzicky nejlépe připraveným tenistům. V poslední době se ale ozývají zdravotní problémy mnohem častěji než dřív. "Chtěl bych své tělo vyměnit za nějaké mladší. Jen na rok, abych zjistil, jestli mohu tyhle kluky porazit," narážel na současnou dominanci Sinnera a Carlose Alcaraze na mužském okruhu.
Právě Ital a Španěl obstarají sobotní finále. Stejně jako před rokem. "A teď vážně. Pořád mám motivaci. Vím, že je to pro mě čím dál tím těžší Carlose a Jannika porazit. Ale budu je vyzývat až do konce kariéry," hlásí Srb.
Konec kariéry neplánuje
Mnozí už Djokovičovi říkají, aby kariéru ukončil. Poslední triumf na grandslamech slavil na US Open 2023 a za loňskou a letošní sezonu získal titul pouze na olympiádě v Paříži (zkompletování sbírky) a v Ženevě (100. trofej).
Djokovič ale končit nehodlá a k pokračování ho inspirují další hvězdní veteráni ve sportovním světě. Například basketbalista LeBron James, fotbalista Cristiano Ronaldo nebo bývalý hráč NFL Tom Brady. "Dlouhověkost je pro mě jednou z největších motivací. Chci zjistit, jak daleko se můžu v tomto ohledu dostat," vzkázal v rozhovorech před startem exhibice.
"Když se podíváte na celý sportovní svět, tak LeBron James pořád hraje dobře. Je tu Cristiano Ronaldo. Tom Brady hrál dokonce po čtyřicítce. Je to pro mě inspirace. Také chci ještě pokračovat. A vážně se těším na to, jak se bude tenisový svět měnit. Chci být u toho. Je mi líto, že někoho zklamu, ale konec kariéry teď nemám v plánu."
Od začátku loňské sezony sice Djokovič není tak úspěšný jako v předchozích letech, nicméně pořád drží krok s nejlepšími. V žebříčku mu patří pátá pozice a letos byl na všech čtyřech grandslamech v semifinále.
Djokovič už posedmé v řadě padl se Sinnerem. Ital v souboji o titul opět vyzve Alcaraze
