Nakopal mi zadek, přiznal Djokovič po jasné porážce. Srbský rekordman ale končit nehodlá

DNES, 13:45
Rozhovory 7
Novak Djokovič (38) už posbíral všechny možné velké triumfy a pořád patří k nejlepším hráčům na světě, přestože v poslední době se mu nedaří i kvůli pokročilému věku a častějším zdravotním problémům získávat tituly. Ani po jednoznačné porážce s Jannikem Sinnerem na exhibici Six Kings Slam ovšem konec kariéry neplánuje. Naopak chce vydržet co nejdéle a k pokračování ho motivují mimo jiné i další hvězdní veteráni v ostatních sportech.
Novak Djokovič konec kariéry v dohledné době neplánuje (© FAYEZ NURELDINE / AFP)

Djokovič byl na luxusní exhibici v Rijádu nasazen přímo do semifinále a stejně jako loni v něm prohrál se Sinnerem, na kterého nenašel recept už posedmé v řadě. Pokud tedy počítáme právě i tuto štědře dotovanou akci. Zatímco loni dokázal Italovi vzdorovat, tentokrát trval souboj zhruba jen hodinu a srbský rekordman uhrál pouhých šest gamů.

"Pořád tenhle sport miluju a mám vášeň pokračovat. Omlouvám se za svůj slovník, ale nikdy není příjemné, když vám soupeř takhle nakope zadek," uvedl s úsměvem majitel rekordních 24 grandslamových trofejí, kterého v sobotu čeká duel o třetí místo s Taylorem Fritzem.

"Mrzí mě, že jste neviděli aspoň trochu delší zápas. Je to jeho chyba! Ne moje. Snažil jsem se ho v posledním gamu trochu zastrašit, když jsem vedl 15:0, ale nefungovalo to," vtipkoval. "Jannik byl prostě příliš silný. Gratuluju mu a přeju hodně štěstí ve finále," dodal v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Rodák z Bělehradu patřil vždy k fyzicky nejlépe připraveným tenistům. V poslední době se ale ozývají zdravotní problémy mnohem častěji než dřív. "Chtěl bych své tělo vyměnit za nějaké mladší. Jen na rok, abych zjistil, jestli mohu tyhle kluky porazit," narážel na současnou dominanci Sinnera a Carlose Alcaraze na mužském okruhu.

Právě Ital a Španěl obstarají sobotní finále. Stejně jako před rokem. "A teď vážně. Pořád mám motivaci. Vím, že je to pro mě čím dál tím těžší Carlose a Jannika porazit. Ale budu je vyzývat až do konce kariéry," hlásí Srb.

 

Konec kariéry neplánuje

Mnozí už Djokovičovi říkají, aby kariéru ukončil. Poslední triumf na grandslamech slavil na US Open 2023 a za loňskou a letošní sezonu získal titul pouze na olympiádě v Paříži (zkompletování sbírky) a v Ženevě (100. trofej).

Djokovič ale končit nehodlá a k pokračování ho inspirují další hvězdní veteráni ve sportovním světě. Například basketbalista LeBron James, fotbalista Cristiano Ronaldo nebo bývalý hráč NFL Tom Brady. "Dlouhověkost je pro mě jednou z největších motivací. Chci zjistit, jak daleko se můžu v tomto ohledu dostat," vzkázal v rozhovorech před startem exhibice.

"Když se podíváte na celý sportovní svět, tak LeBron James pořád hraje dobře. Je tu Cristiano Ronaldo. Tom Brady hrál dokonce po čtyřicítce. Je to pro mě inspirace. Také chci ještě pokračovat. A vážně se těším na to, jak se bude tenisový svět měnit. Chci být u toho. Je mi líto, že někoho zklamu, ale konec kariéry teď nemám v plánu."

Od začátku loňské sezony sice Djokovič není tak úspěšný jako v předchozích letech, nicméně pořád drží krok s nejlepšími. V žebříčku mu patří pátá pozice a letos byl na všech čtyřech grandslamech v semifinále.

Djokovič už posedmé v řadě padl se Sinnerem. Ital v souboji o titul opět vyzve Alcaraze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

7
Přidat komentář
com
17.10.2025 16:36
taky bych si kopnul smile
Reagovat
Marduch
17.10.2025 16:11
Buddy Nole, jó tihle LeBroni a Ronaldové hráli nebo hrají i po 40, jenže jejich sporty jsou... kolektivní. Aneb kolega z mančaftu tě podrží tam, kde ty už nestíháš..
Reagovat
PTP
17.10.2025 16:33
Tak ať hraje čtyřhry. smile
Á sorry, s jeho dřeváckými voleji to asi nepůjde
Reagovat
Georgino
17.10.2025 15:44
Když chce, tak proč ne. Wawrinka hraje taky, třeba challenger, bez tučných dotací. A není to o tom, jak se kdysi dělal legraci Frank Zappa, We're in it only for the money.
Reagovat
Georgino
17.10.2025 15:55
Jsem pamětníkem toho, jak další velikán, mně o mnoho sympatičtější, Ken Rosewall, hrál v 38 letech exhibici v Praze s Kodešem, což bylo rok poté, co Ken vyhrál Australian Open.
Reagovat
muster
17.10.2025 14:01
tak to asi fakt dotáhne až do LA28...v tom srovnání veteránů má Djokovič body navíc, protože jediný hraje individuální sport.... ovšem chtělo by to ještě aspoň jednu velkou trofej
Reagovat
pantera1
17.10.2025 14:57
Musíme ho k ní nějak dokopat. Patik by měl hodit nějakej ostrej repik, aby ho řádně mamotivoval.
Reagovat

