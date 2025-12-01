Naprostá dominance! Valdmannová vyřídila ostřílenou Polku, za 75 minut bylo po všem

ITF Dubaj – Povedená sezona? Proč by nemohla být ještě lepší. Tímto přesvědčením se zjevně řídí Vendula Valdmannová (17), která si coby držitelka divoké karty v prvním kole turnaje ITF W100 v Dubaji poradila s o více než dvě stě míst lépe postavenou Polkou Katarzynou Kawaovou (33), když zvítězila ve dvou setech 6:2, 6:2. Další soupeřkou české naděje bude vítězka britsko-ruského duelu mezi Freyou Christieovou a Polinou Jačenkovou.
Vendula Valdmannová si připsala další cenný skalp (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Valdmannová – Kawaová 6:2, 6:2

Valdmannová vstoupila do zápasu se zkušenou Kawaovou dobře. První problémy měla sice česká tenistka, když musela ve třetí hře řešit stav 15:40 při svém podání, s nepříjemnou situací si ale dokázala poradit.

Brejkovou možnost soupeřky řešila o game později také Polka, i ona byla úspěšná. Od stavu 3:2 už ale na kurtu vládla o šestnáct let mladší rodačka z Havířova. Dvakrát za sebou vzala soupeřce, které patří 131. příčka, servis a za 39 minut hry šla do vedení 1:0 na sety.

Mladičká Češka ale do druhého setu nevstoupila dobře. V první hře přišla poprvé v zápase o podání a musela řešit ztrátu 0:2. To ale zároveň byly jediné drobné komplikace na jinak jejím výborném představení.

Vendula Valdmannová během tréninku na BJKCVendula Valdmannová během tréninku na BJKC (@ ČTK / Lebeda Pavel)

V dalším průběhu to byla Valdmannová, kdo jasně diktoval tempo hry. Polce nedovolila získat více než dva body do gamu, set naprosto otočila a za hodinu a 15 minut mohla slavit jednoznačné vítězství dvakrát 6:2.

Valdmannová se v letošním roce blýskla především výkony na juniorském Wimbledonu, kde došla ve dvouhře do semifinále. Ve čtyřhře pak slavila spolu s americkou parťačkou Kristinou Pěničkovou titul.

V live žebříčku se Valdmannová posune na 328. pozici, což je také její životní maximum. Mezi hráčkami do 18 let jí pak patří osmá příčka, lepší z jejích krajanek je jen Laura Samson.

Valdmannová, která oslaví 10. prosince své 18. narozeniny, získala letos dva tituly na okruhu ITF, jeden v kategorii W15 v Heraklionu, druhý W35 v Monastiru.

České komety sezony 2025: prudký vzestup žebříčkem i místa mezi juniorskou elitou

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
HAJ
01.12.2025 14:18
Cenná výhra
Serpens
01.12.2025 14:17
Vendula umí hodně příjemně překvapit ale i zbytečně selhat. Připomíná Karolínu Muchovou.
tommr
01.12.2025 14:24
dneska Vendula příjemně překvapila Kawa není žádné ořezávátko o čemž se letos přesvědčila i Marie Bouzková kterou Kawa porazila v třísetové bitvě v Bogotě ...
misa
01.12.2025 14:31
Nejhorší letošní prohra, která Marii připravila o ukončení sezóny v top 40
