Naprostá dominance! Valdmannová vyřídila ostřílenou Polku, za 75 minut bylo po všem
Valdmannová – Kawaová 6:2, 6:2
Valdmannová vstoupila do zápasu se zkušenou Kawaovou dobře. První problémy měla sice česká tenistka, když musela ve třetí hře řešit stav 15:40 při svém podání, s nepříjemnou situací si ale dokázala poradit.
Brejkovou možnost soupeřky řešila o game později také Polka, i ona byla úspěšná. Od stavu 3:2 už ale na kurtu vládla o šestnáct let mladší rodačka z Havířova. Dvakrát za sebou vzala soupeřce, které patří 131. příčka, servis a za 39 minut hry šla do vedení 1:0 na sety.
Mladičká Češka ale do druhého setu nevstoupila dobře. V první hře přišla poprvé v zápase o podání a musela řešit ztrátu 0:2. To ale zároveň byly jediné drobné komplikace na jinak jejím výborném představení.
V dalším průběhu to byla Valdmannová, kdo jasně diktoval tempo hry. Polce nedovolila získat více než dva body do gamu, set naprosto otočila a za hodinu a 15 minut mohla slavit jednoznačné vítězství dvakrát 6:2.
Valdmannová se v letošním roce blýskla především výkony na juniorském Wimbledonu, kde došla ve dvouhře do semifinále. Ve čtyřhře pak slavila spolu s americkou parťačkou Kristinou Pěničkovou titul.
V live žebříčku se Valdmannová posune na 328. pozici, což je také její životní maximum. Mezi hráčkami do 18 let jí pak patří osmá příčka, lepší z jejích krajanek je jen Laura Samson.
Valdmannová, která oslaví 10. prosince své 18. narozeniny, získala letos dva tituly na okruhu ITF, jeden v kategorii W15 v Heraklionu, druhý W35 v Monastiru.
České komety sezony 2025: prudký vzestup žebříčkem i místa mezi juniorskou elitou
