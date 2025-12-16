Náročný úvod sezony pro české tenisty. Lehečku, Menšíka i Macháče čekají před AO dvě akce
Návrat Lehečky do Brisbane je už potvrzený déle. Český tenista se sem vrátí v roli obhájce titulu a bude plnit roli třetího nasazeného za Daniilem Medveděvem a Alejandrem Davidovichem. Vedle něj se zde představí i jeho krajan Macháč.
Oba dva jsou ale nově přihlášeni i na následující podnik stejné kategorie v Adelaide, který se hraje týden před prvním grandslamem sezony. První Čech na žebříčku, který zde triumfoval loni, by měl plnit roli turnajové čtyřky za hlavní hvězdou Novakem Djokovičem, Jackem Draperem a Davidovichem. Ve stejném dějišti se koná i turnaj WTA 500, kde se z českých tenistek představí Linda Nosková a Markéta Vondroušová.
Menšík má jako jediný z tria nejlepších českých singlistů naprosto rozdílný program. Novou sezonu 2026 začne na United Cupu, kde se 5. ledna utká s Casperem Ruudem a o den později s Alexem de Minaurem. Pokud smíšený tým v čele s ním a Barborou Krejčíkovou postoupí ze skupiny D, zdrží se v Sydney déle.
Dvěstěpadesátka v Aucklandu je dalším podnikem, který dvacetiletý Čech před Australian Open absolvuje. Na Novém Zélandu se představil i letos a po skalpu Bena Sheltona postoupil do čtvrtfinále. Tentokrát by měl být právě za Američanem a Ruudem nasazenou trojkou.
Čeští tenisté by tak o zápasovou praxi před prvním vrcholem sezony neměli mít nouzi. Na zápasy v Melbourne, kde budou hrát ve velkém horku na tři vítězné sety, by tak měli být dobře připraveni.
