Náročný úvod sezony pro české tenisty. Lehečku, Menšíka i Macháče čekají před AO dvě akce

DNES, 10:00
Aktuality 0
Zdá se, že všichni tři přední čeští singlisté chtějí přijet na Australian Open s dostatečnou zápasovou praxí. Čekají je totiž hned dva přípravné podniky. Jiří Lehečka (24) a Tomáš Macháč (25) si zahrají na dvěstěpadesátkách v Brisbane a Adelaide. Jakuba Menšíka (20) čeká smíšená soutěž družstev United Cup a následně turnaj ATP 250 v Aucklandu.
Profily hráčů
Macháč Tomáš
Lehečka Jiří
Menšík Jakub
Jiří Lehečka si před Australian Open zahraje dvě generálky (@ William WEST / AFP / AFP / Profimedia)

Návrat Lehečky do Brisbane je už potvrzený déle. Český tenista se sem vrátí v roli obhájce titulu a bude plnit roli třetího nasazeného za Daniilem Medveděvem a Alejandrem Davidovichem. Vedle něj se zde představí i jeho krajan Macháč.

Oba dva jsou ale nově přihlášeni i na následující podnik stejné kategorie v Adelaide, který se hraje týden před prvním grandslamem sezony. První Čech na žebříčku, který zde triumfoval loni, by měl plnit roli turnajové čtyřky za hlavní hvězdou Novakem Djokovičem, Jackem Draperem a Davidovichem. Ve stejném dějišti se koná i turnaj WTA 500, kde se z českých tenistek představí Linda Nosková a Markéta Vondroušová.

Menšík má jako jediný z tria nejlepších českých singlistů naprosto rozdílný program. Novou sezonu 2026 začne na United Cupu, kde se 5. ledna utká s Casperem Ruudem a o den později s Alexem de Minaurem. Pokud smíšený tým v čele s ním a Barborou Krejčíkovou postoupí ze skupiny D, zdrží se v Sydney déle.

Dvěstěpadesátka v Aucklandu je dalším podnikem, který dvacetiletý Čech před Australian Open absolvuje. Na Novém Zélandu se představil i letos a po skalpu Bena Sheltona postoupil do čtvrtfinále. Tentokrát by měl být právě za Američanem a Ruudem nasazenou trojkou.

Čeští tenisté by tak o zápasovou praxi před prvním vrcholem sezony neměli mít nouzi. Na zápasy v Melbourne, kde budou hrát ve velkém horku na tři vítězné sety, by tak měli být dobře připraveni.

Obhájce Lehečka bude v Brisbane jedním z favoritů. Představí se i Macháč, Nosková či Plíšková

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist