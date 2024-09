Navarrová vylepšila maximum na majorech i na domácím US Open, v New Yorku je už v semifinále

US OPEN - Emma Navarrová (23) pokračuje v letošním neustálém vylepšování grandslamového maxima. Po třetím kole na Australian Open, osmifinále na Roland Garros a čtvrtfinále ve Wimbledonu je dokonce v semifinále US Open. V boji o něj Američanka porazila 6:2, 7:5 Španělku Paulu Badosaovou (26), navázala na skalp obhájkyně titulu Coco Gauffové a zajistila si posun do TOP 10.

Emma Navarrová (© Profimedia)