Návrat dánské hvězdy se opět komplikuje. Rune rozšířil marodku na Wimbledonu
Rune od zranění neodehrál jediný soutěžní zápas. Zpočátku panoval optimismus, že by se mohl vrátit už během antukové části sezony, případně na některém z přípravných travnatých turnajů. Rekonvalescence však postupuje pomaleji, než se původně očekávalo, a třiadvacetiletý Dán proto nebude připraven ani pro třetí grandslam sezony.
Přestože Wimbledon vynechá, jeho návrat se podle všeho blíží. "Každý den jsem o něco blíž návratu a sledovat ten pokrok je velmi uspokojivé. Nálada je skvělá. Brzy na viděnou," uvedl Rune ve svém prohlášení. Aktuálně se očekává, že by se mohl objevit během severoamerické série na tvrdém povrchu, případně na některém z antukových turnajů po Wimbledonu.
Absence dánské hvězdy je další nepříjemnou zprávou pro organizátory londýnského grandslamu. Vedle Dána totiž na seznamu absentujících figurují také Tomáš Macháč, Sebastian Korda, Carlos Alcaraz, Valentin Vacherot, Arthur Cazaux nebo Lorenzo Musetti. Wimbledon tak přijde o několik výrazných jmen současného mužského tenisu.
K situaci se vyjádřila také Runeho matka Aneke, která upozornila na rostoucí počet zraněných hráčů na okruhu. Podle ní by se měly změnit především dva faktory. "Podle mého názoru si vážnou pozornost zaslouží kvalita míčů a rychlost kurtů," uvedla při hledání možných příčin častých zdravotních problémů.
Rune a jeho tým se každopádně nechtějí pouštět do zbytečného rizika. Prioritou zůstává úplné doléčení vážného zranění a návrat ve stoprocentní kondici. Dán si je vědom toho, že uspěchaný comeback by mohl vést k dalším komplikacím a prodloužit jeho nucenou pauzu o další měsíce. Někdejší světová čtyřka tak bude muset ještě vyčkat. Přestože se jeho návrat opozdil oproti původním plánům, z jeho slov i průběhu rehabilitace vyplývá, že konec dlouhého čekání by mohl být konečně na dohled.
Komentáře
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Rune odhlaseny a nahradi ho francouz Droguet. (ktery byl ve chvili zavreni entry listu na 110 miste zebricku) Je mozne, ze nas jeste nejaka odhlaska nemine...
Poradi nasledujicich cekatelu:
1. Svrcina
2. Damm
3. Wong
4. Comesana
5. Basilasvili
Nasazeni v kvalifikaci, ktery se vaze uz na aktualni zebricek...
1. Comesana
4. Damm
5. Wong
6. Svrcina
8. Basivasvili
Velkou sanci ma tak Svrcina... a je mozne, ze opravdu se to MD povede primo... bez sance take nemusi byt jeste Damm, dalsi cesky hrac... Comesana se uz pilne pripravuje na kriketovy kvalifikacni dychanek - 4 odhlasky asi uz nebudou...