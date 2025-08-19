Návrat Plíškové se blíží. Do měsíce bych se mohla zúčastnit nějakého turnaje, hlásí

Karolína Plíšková (33) stále nevzdává snahu o návrat na kurty. Naopak to vypadá, že pokus o comeback je podle posledních informací velmi blízko. Bývalá světová jednička, která kvůli zranění absolvuje už takřka roční pauzu, by se ráda vrátila do měsíce. Dvojnásobná grandslamová finalistka to prozradila v posledním podcastu Rakety.
Karolína Plíšková by se brzy měla vrátit na kurty (© ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Za necelé dva týdny to bude rok, co Plíšková na loňském US Open odehrála svůj poslední soutěžní zápas. V něm po pár výměnách vzdala Jasmine Paoliniové a problémový levý kotník se rozhodla vyřešit operací. Rekonvalescence však neprobíhala podle plánu.

Plíšková chtěla uskutečnit návrat na kurty už v rámci lednového australského léta. Je skoro konec srpna a bývalá světová jednička teprve nedávno začala polykat tréninkové dávky s raketou v ruce. Důvodem je další operace. Tentokrát se jednalo o menší zákrok v květnu, ale i ten pauzu prodloužil.

Nyní je ovšem comeback na spadnutí. "Návrat se blíží. Pracuje se na tom. Ještě nedokážu říct konkrétní termín. Ale doufám, že třeba i do měsíce bych se mohla nějakého turnaje zúčastnit. Takže uvidíme. Příští týden vám sdělím více," uvedla v závěru posledního dílu podcastu Rakety, v němž vystupuje i její sestra Kristýna a moderuje ho manžel Michal Hrdlička.

Pokud se Plíšková chce vrátit v rozmezí jednoho měsíce, tak připadá v úvahu asijská tour. Ta startuje v polovině září na pětistovce v jihokorejském Soulu a následují podniky WTA 1000 v Pekingu a Wuhanu. Trvat bude až do začátku listopadu.

Po tak dlouhé přestávce nebude Plíšková figurovat ve světovém pořadí, ale může využívat chráněný žebříček. Dvojnásobná grandslamová finalistka si každopádně žádný z podniků velké čtyřky v letošním roce nezahraje a čeká ji velmi trnitá cesta zpět na vrchol. Navíc už před zraněním mezi užší špičku nějakou dobu nepatřila.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Mantra
19.08.2025 08:59
Mohla... a proč? Je už mimo. Ještě příští rok objet cash tour a fertig.
pantera1
19.08.2025 08:57
Pohni kostrou Kájo, com se už nemůže dočkat .
