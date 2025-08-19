Návrat Plíškové se blíží. Do měsíce bych se mohla zúčastnit nějakého turnaje, hlásí
Za necelé dva týdny to bude rok, co Plíšková na loňském US Open odehrála svůj poslední soutěžní zápas. V něm po pár výměnách vzdala Jasmine Paoliniové a problémový levý kotník se rozhodla vyřešit operací. Rekonvalescence však neprobíhala podle plánu.
Plíšková chtěla uskutečnit návrat na kurty už v rámci lednového australského léta. Je skoro konec srpna a bývalá světová jednička teprve nedávno začala polykat tréninkové dávky s raketou v ruce. Důvodem je další operace. Tentokrát se jednalo o menší zákrok v květnu, ale i ten pauzu prodloužil.
Nyní je ovšem comeback na spadnutí. "Návrat se blíží. Pracuje se na tom. Ještě nedokážu říct konkrétní termín. Ale doufám, že třeba i do měsíce bych se mohla nějakého turnaje zúčastnit. Takže uvidíme. Příští týden vám sdělím více," uvedla v závěru posledního dílu podcastu Rakety, v němž vystupuje i její sestra Kristýna a moderuje ho manžel Michal Hrdlička.
Pokud se Plíšková chce vrátit v rozmezí jednoho měsíce, tak připadá v úvahu asijská tour. Ta startuje v polovině září na pětistovce v jihokorejském Soulu a následují podniky WTA 1000 v Pekingu a Wuhanu. Trvat bude až do začátku listopadu.
Po tak dlouhé přestávce nebude Plíšková figurovat ve světovém pořadí, ale může využívat chráněný žebříček. Dvojnásobná grandslamová finalistka si každopádně žádný z podniků velké čtyřky v letošním roce nezahraje a čeká ji velmi trnitá cesta zpět na vrchol. Navíc už před zraněním mezi užší špičku nějakou dobu nepatřila.
