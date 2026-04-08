Nečekané problémy Alcaraze. Na Masters se trápil s obrovským outsiderem

DNES, 18:36
ATP MASTERS MONTE CARLO - Carlos Alcaraz nastupoval do osmifinále na antukovém Masters v Monte Carlu jako obrovský favorit, a přesto se na kurtu zdržel dvě a půl hodiny a potřeboval všechny tři sety. Aktuální lídr žebříčku a obhájce titulu nakonec udolal Tomáse Martína Etcheverryho po velkých problémech 6:1, 4:6, 6:3.
Etcheverry Tomas Martin
Alcaraz Carlos
Carlos Alcaraz se překvapivě trápil s outsiderem (© ČTK / imago sportfotodienst / STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL)

Alcaraz – Etcheverry 6:1, 4:6, 6:3

Loňský šampion Alcaraz začal v Monte Carlu drtivým vítězstvím nad Sebastiánem Báezem a podobný průběh se očekával i proti dalšímu argentinskému antukovému specialistovi Etcheverrymu. Španěl však bojoval s velkým počtem nevynucených chyb, a dokonce potřeboval tři sety.

Úvod zápasu přitom aktuální lídr žebříčku zvládl výborně, soupeři povolil v prvním setu jen jeden game a po pouhých 26 minutách vedl. Ve druhé sadě však vyrobil 23 nevynucených chyb a za stavu 1:4 prohrával už o dva brejky. Sice se nadechl k obratu a byl jeden míček od srovnání nepříznivého skóre, nicméně Etcheverry nakonec servis v osmé hře uhájil a set uzavřel čistou hrou.

Alcaraz byl znovu lepším hráčem na kurtu až v rozhodující sadě. V ní se oba aktéři tahali o několik těsných gamů a tento hodinový set rozhodl brejk hned v úvodu, kdy Španěl odskočil na 3:0.

Alcaraz zakončil loňské antukové jaro s fantastickou bilancí 22:1, která zahrnuje triumfy v Monte Carlu, Římě a na French Open. Jediný nezdar přišel ve finále domácí pětistovky v Barceloně. Po skalpu Etcheverryho vyhrál na nejpomalejším povrchu už 15 zápasů v řadě.

Postup do čtvrtfinále hlavně znamená pokračování souboje o post světové jedničky s největším rivalem Jannikem Sinnerem. Rovněž Ital potřeboval tři sety, a to v souboji s Tomášem Macháčem o pár hodin dříve na stejném kurtu.

Čtvrtfinálovým soupeřem Alcaraze bude Alexander Bublik. Ruský rodák reprezentující Kazachstán vyřadil po skvělém výkonu Jiřího Lehečku a znovu vylepšil své maximum na tomto turnaji.

Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Félix Auger-Aliassime se Sinnerem a Joao Fonseca s Alexanderem Zverevem. Alex de Minaur čeká na vítěze duelu mezi domácím Valentinem Vacherotem a Hubertem Hurkaczem.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
