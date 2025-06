Nečekané trápení. Alcaraz skolil italského veterána až po pětisetové bitvě

WIMBLEDON - Řešila se jen otázka skóre. Kolik setů, nebo spíš gamů, uhraje v prvním kole Wimbledonu loučící se veterán Fabio Fognini (38) na superstar světového tenisu Carlose Alcaraze (22). Místo očekávané Španělovy jízdy se ale utkání proměnilo v nečekané drama. Alcaraz nakonec prvotřídní senzaci nedopustil. Že na postup ale bude potřebovat pět setů a téměř čtyři a půl hodiny, než zvítězí 7:5, 6:7, 5:7, 6:2 a 6:1, to jistě nečekal ani on sám.

Fognini – Alcaraz 5:7, 7:6, 7:5, 2:6, 1:6

I vzájemná bilance mezi Alcarazem a Fogninim neukazovala, že by se v All England Clubu mělo odehrát něco výjimečného. Oba duely vyhrál španělský favorit, naposledy v sezoně 2023 v Riu de Janeiru.



V prvním setu třetího vzájemného zápasu si oba tenisté drželi servis až do stavu 5:5, pak poprvé zaváhal Fognini a Alcaraz bral první dějství v poměru 7:5. Ve druhé sadě přišli oba hráči jednou o výhodu podání, o výsledku tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měl navrch překvapivě o šestnáct let starší Ital, vyhrál ji 7:5 a srovnal stav na 1:1.



Že by ostřílený borec z Apeninského poloostrova trápil superfavorita i nadále, asi ani přes jeho vítězství ve druhé sadě moc lidí neočekávalo. Fognini však hned třikrát ve třetí sadě uspěl na returnu, a i když sám ztratil dvakrát servis, stačilo mu to na výhru 7:5 a senzační vedení 2:1 na sety.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)



Alcaraz ale hrozící potupě včas zabránil. Ve čtvrté sadě od stavu 2:2 bral následující čtyři gamy, set získal s přehledem 6:2 a poslal duel do závěrečného pátého dějství.



V něm se rychle ujal vedení 3:0, když utkání na několik minut přerušila zdravotní indispozice jednoho z diváků. To už ale rozjetého Španěla nemohlo zastavit. Přeci jen síly ztrácející Fognini už reagovat nedokázal a sadu prohrál 1:6.

A touch of class from Carlos Alcaraz, who leads the applause for Fabio Fognini #Wimbledon pic.twitter.com/ZiRn7ya2aJ — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2025

Alcaraz ovládl statistiku es, kterých si připsal 14, Fognini jen jedno. Ital však vyhrál překvapivě na vítězné míče 53:52, lepší byl i v počtu nevynucených chyb v poměru 58:62.



Ve druhém kole se Alcaraz potká s wimbledonskou senzací, domácím Oliverem Tarvetem, který se do druhého kola dostal přes kvalifikační boje jako 733. hráč světa.

Fognini si za svůj výkon vysloužil bouřlivý potlesk nejen od londýnského publika, ale i od samotného pětinásobného grandslamového šampiona.

