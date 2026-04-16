Macháče zradil servis. V Barceloně nestačil ve čtvrtfinále na Rubljova
Macháč – Rubljov 4:6, 3:6
Macháč vstoupil do duelu s Rubljovem tím nejlepším možným způsobem. Po vyhraném úvodním gamu zaskočil nejistě působícího soupeře hned na svém prvním gamu na příjmu a šel do vedení 2:0. Ve třetí hře to byl naopak berounský rodák, kdo se dostal do velkých problémů. Ze stavu 0:40 ještě první dva brejkboly zachránil, potřetí se mu ale uspět nepodařilo a brejk tak potvrdit nedokázal. Rubljov následně své podání s problémy potvrdil a bylo vyrovnáno – 2:2.
Ani jeden z tenistů se příliš nemohl spolehnout na své podání. V šesté hře to byl rodák z Moskvy, kdo musel odvracet dva brejkboly, následně si stejnou situaci vyzkoušel svěřenec Daniela Vacka, který už ale tak úspěšný nebyl, podruhé v zápase přišel o podání a prohrával 3:4.
Ani Rubljov ale neměl ve svém servisu příliš velkou oporu, brejk nepotvrdil a utkání za stavu 4:4 mířilo do dramatické koncovky. Potřetí v řadě byl ale úspěšnější přijímající hráč a Rubljov tak šel do vedení 5:4. V desáté hře to byl znovu Macháč, kdo měl možnost na returnu srovnat stav, to se mu ale nepovedlo a Rubljov získal úvodní sadu za 52 minut 6:4.
Ve druhém setu začali oba tenisté na svém servisu mnohem jistěji. Do prvních problémů se dostal za stavu 2:2 Macháč, který poprvé v sadě neudržel své podání. Rus následně brejk potvrdil čistou hrou a dostal se do nadějného vedení 4:2. Macháč nadále zkoušel na svého soka typickou agresivní hru, kterou však příliš často prokládal nevynucenými chybami a když přišel i o své další podání, zdálo se být o výsledku utkání rozhodnuto.
Za stavu 2:5 přesto ještě zabojoval, uspěl na příjmu a snížil na rozdíl dvou gamů. Rubljov ale žádné problémy nepřipustil. V dlouhé deváté hře si vypracoval pět mečbolů, ten poslední proměnil a po hodině a 26 minutách mohl slavit výhru 6:4, 6:2.
Výsledky mužské dvouhry na turnaji ATP 500 v Barceloně
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře