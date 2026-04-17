Nevydařené koncovky setů stály Noskovou postup, Svitolinová je v semifinále

DNES, 12:20
WTA STUTTGART - Linda Nosková (21) ve čtvrtfinále turnaje ve Stuttgartu nestačila na Elinu Svitolinovou (31), které podlehla po setech 6:7, 5:7. Další soupeřkou ukrajinské tenistky bude vítězka duelu mezi Karolínou Muchovou (29) a americkou hvězdou Coco Gauffovou (22).
Linda Nosková během turnaje ve Stuttgartu (@ Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia)

Nosková – Svitolinová 6:7, 5:7

Nosková se hned v úvodním gamu dostala do velmi nepříjemné situace, kdy se musela vypořádat se stavem 15:40 na svém servisu. Pokaždé si ale dokázala poradit a úvodní game šel na její stranu. V následujících třech hrách byly jednoznačně dominantními hráčkami na servisu a stav zápasu byl 2:2.

Česká tenistka se mohla spolehnout na vynikající servis, díky kterému nedávala soupeřce žádnou šanci pomýšlet na případný brejk. Svitolinová naopak těžila z chyb Noskové na returnu a i ona si bez větších problémů držela svá podání.

Nosková byla v prvním setu aktivnější hráčkou, snažila se diktovat tempo hry. Rodačka z Oděsy sázela především na defenzivní hru bez nevynucených chyb, a i když měla větší problémy svůj servis obhájit, držela s Noskovou krok a srovnala na 5:5.

Svitolinová postupem času zlepšovala svou hru, už nedávala své soupeřce tolik šancí uspět na příjmu, a o osudu první sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. Do ní vstoupila mnohem lépe Ukrajinka, která si vypracovala vedení 3:0. Svěřenkyně Tomáše Krupy sice snížila na rozdíl jediného fiftýnu, začala však kupit řadu nevynucených chyb a tie-break šel na stranu Svitolinové jednoznačně 7:2.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Bývalá světová trojka svou rivalku čím dál tím častěji testovala dlouhými údery do bekhendu a málem se jí to vyplatilo. Ve druhém gamu si při podání Češky vypracovala čtyři brejkboly, Nosková však hrou na hraně maximálního rizika všechny odvrátila a srovnala na 1:1.

Svitolinová ale postupem času přebírala kontrolu nad zápasem. Za stavu 2:1 ve svůj prospěch si vypracovala na příjmu vedení 40:0 a tentokrát už šanci využila. S problémy následně brejk potvrdila a šla do vedení už 4:1. Nosková si za stavu 2:4 vypracovala vůbec svou první brejkbolovou možnost, uspět však nedokázala, a Svitolinová se tak stále mohla pyšnit bilancí, kdy na turnaji do této doby neztratila ani jednou podání.

To už ale o chvíli neplatilo. Nosková sázkou na riziko za stavu 3:5 poprvé v zápase uspěla na příjmu, následně brejk potvrdila čistou hrou a bylo vyrovnáno. Rozjetá Češka si i v jedenácté hře vypracovala dvě možnosti na prolomení soupeřčina podání, Ukrajinka si ale pokaždé pomohla výborným servisem a vedla 6:5.

Nosková ale set do tie-breaku dovést nedokázala. Své podání neudržela a po hodině a 42 minutách šla gratulovat soupeřce k výhře 7:6, 7:6.

Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA 500 ve Stuttgartu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

Newcombe
17.04.2026 15:10
Popravdě řečeno já vidím jen ty její kozy ????????
frenkie57
17.04.2026 14:46
Oba chlapi out, dvě ze tří žen out a u třetí se to předpokládá. Černý pátek. Nic, co bychom již neznali.
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 14:59
Black celebration tonight
PTP
17.04.2026 15:03
Ale u čtyřhry mužů se blýská na lepší časy
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 15:04
we celebrate the fact, that we've seen the back of another black, daaay.
Ondra979
17.04.2026 14:29
tak skoda no, hratelne to asi bylo..dnes asi velky spatny
tenisman1233
17.04.2026 14:35
Linda nehrála špatně jen to prostě nestačila.
HAJ
17.04.2026 14:48
Jo, škoda. Zvlášť v rozhodujících situacích zahrála Svitolina lépe. Linda šance měla, ale bohužel.
chlebavevaju
17.04.2026 14:28
Nosková Ende a nyní nastoupí noční můra z West Boca Medical Center.
Kapitan_Teplak
17.04.2026 14:28
Ach jo. Nosík, Pupík, Velbloudík zklamal. Té jediné z těch našich čtvrtfinalistů jsem věřil
misa
17.04.2026 14:29
Každý si může vybrat, jak Lindě říkat
chlebavevaju
17.04.2026 14:18
Celý zápas prohraný díky strašidelně špatnému returnu. Tohle je ale bohužel Noskové standard, udělat ze soupeřky Ace Queen. Nechat si za dva sety nasekat 10 es na antuce a plno servisů ani nezreturnovat zpátky..
misa
17.04.2026 14:23
Jenom servisem velké tituly nevyhraje, ale při jejím mládí může return postupně vylepšovat.
misa
17.04.2026 14:05
Brejk na poslední chvíli, stejně jako minulou sobotu.
chlebavevaju
17.04.2026 14:09
Linda se v tom přeci vyžívá.
jir6
17.04.2026 13:56
Takový nemastný, neslaný zápas, ve kterém navíc Linda postrádá úderovou jistotu
Serpens
17.04.2026 13:51
Dneska jako Ivo Karlovič. Servis sebelepší, ale zbytek velký špatný. A tak jak to bylo vždycky u Iva Karloviče (nebo nově u Reillyho Opelky), slabší chvilka na podání je vždy otázka času.
chlebavevaju
17.04.2026 13:53
V prvním setu nehrála špatně ani ve výměnách, ale od toho stavu 5:4 40:40 se jí hra úplně rozpadla.
pzag777
17.04.2026 14:00
Vždyť je to přece v pohodě. Lindička se nemusí snažit na nějaké přeceňované pětistovce, to je pod její úroveň.
Serpens
17.04.2026 14:04
Ano, hodně dřiny, málo docenění.
jeronym
17.04.2026 13:26
TB zbrkle vyhazeny, Linda se zbytecne lamentuje, mela by na tom zapracovat
Serpens
17.04.2026 13:26
V pohodě, před pár dny Linda vyhrála mnohem důležitější tiebreak. Tohle je jen blbá přeceňovaná pětistovka.
misa
17.04.2026 13:38
Jeden prohrála, ale ještě dnes může vyhrát dva další.
Serpens
17.04.2026 13:42
No, když ji tak pozoruju, už je dnes asi lepší koukat jen tak po očku.
jih
17.04.2026 13:41
Přesně tak. Linda ani Poršáka nechce, má Teslu.
PTP
17.04.2026 14:03
Tak třeba Krupa by se rád svez v Poršáku.
pantera1
17.04.2026 13:22
Linduš zaber, bohužel jen sleduju skóre. Máš na to vyhrát. Jedem.

Pro povzbuzení ať vyhraješ

https://youtu.be/OuKzkYcgxsA?is=tvXz_lX493V3g758
chlebavevaju
17.04.2026 13:03
V tomto zápase může Nosková prohrát jen sama se sebou a díky svým chybám. Svitolina nehraje nic.
chlebavevaju
17.04.2026 13:23
Takhle hloupě prohrát set, jen díky svým chybám. Klasická Linda.
misa
17.04.2026 12:58
Nosík umí pěkné dropshoty
jeronym
17.04.2026 12:54
Maji tak stejnou formu bych rekl, pul na pul, Linda nabyla sebevedomi ne fedcupu
PTP
17.04.2026 12:43
Linda dnes s holým pupíkem - tak ať jí to přinese štěstí!
jeronym
17.04.2026 12:56
Lepsi s holym pupikem nez s holym zadkem
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
