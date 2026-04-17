Nevydařené koncovky setů stály Noskovou postup, Svitolinová je v semifinále
Nosková – Svitolinová 6:7, 5:7
Nosková se hned v úvodním gamu dostala do velmi nepříjemné situace, kdy se musela vypořádat se stavem 15:40 na svém servisu. Pokaždé si ale dokázala poradit a úvodní game šel na její stranu. V následujících třech hrách byly jednoznačně dominantními hráčkami na servisu a stav zápasu byl 2:2.
Česká tenistka se mohla spolehnout na vynikající servis, díky kterému nedávala soupeřce žádnou šanci pomýšlet na případný brejk. Svitolinová naopak těžila z chyb Noskové na returnu a i ona si bez větších problémů držela svá podání.
Nosková byla v prvním setu aktivnější hráčkou, snažila se diktovat tempo hry. Rodačka z Oděsy sázela především na defenzivní hru bez nevynucených chyb, a i když měla větší problémy svůj servis obhájit, držela s Noskovou krok a srovnala na 5:5.
Svitolinová postupem času zlepšovala svou hru, už nedávala své soupeřce tolik šancí uspět na příjmu, a o osudu první sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. Do ní vstoupila mnohem lépe Ukrajinka, která si vypracovala vedení 3:0. Svěřenkyně Tomáše Krupy sice snížila na rozdíl jediného fiftýnu, začala však kupit řadu nevynucených chyb a tie-break šel na stranu Svitolinové jednoznačně 7:2.
Bývalá světová trojka svou rivalku čím dál tím častěji testovala dlouhými údery do bekhendu a málem se jí to vyplatilo. Ve druhém gamu si při podání Češky vypracovala čtyři brejkboly, Nosková však hrou na hraně maximálního rizika všechny odvrátila a srovnala na 1:1.
Svitolinová ale postupem času přebírala kontrolu nad zápasem. Za stavu 2:1 ve svůj prospěch si vypracovala na příjmu vedení 40:0 a tentokrát už šanci využila. S problémy následně brejk potvrdila a šla do vedení už 4:1. Nosková si za stavu 2:4 vypracovala vůbec svou první brejkbolovou možnost, uspět však nedokázala, a Svitolinová se tak stále mohla pyšnit bilancí, kdy na turnaji do této doby neztratila ani jednou podání.
To už ale o chvíli neplatilo. Nosková sázkou na riziko za stavu 3:5 poprvé v zápase uspěla na příjmu, následně brejk potvrdila čistou hrou a bylo vyrovnáno. Rozjetá Češka si i v jedenácté hře vypracovala dvě možnosti na prolomení soupeřčina podání, Ukrajinka si ale pokaždé pomohla výborným servisem a vedla 6:5.
Nosková ale set do tie-breaku dovést nedokázala. Své podání neudržela a po hodině a 42 minutách šla gratulovat soupeřce k výhře 7:6, 7:6.
Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA 500 ve Stuttgartu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Pro povzbuzení ať vyhraješ
https://youtu.be/OuKzkYcgxsA?is=tvXz_lX493V3g758