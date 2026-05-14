Nechci být otrokem tenisu, rád bych měl také normální život, říká Alcaraz

DNES, 12:40
Carlos Alcaraz momentálně nezasahuje do turnajového dění, přesto nadále přitahuje pozornost veřejnosti. Španělský tenista poskytl rozsáhlý rozhovor magazínu Vanity Fair, ve kterém otevřeně hovořil o své kariéře, mentální stránce sportu i rivalitě s Jannikem Sinnerem.
Carlos Alcaraz o kariéře i rivalitě s Jannikem Sinnerem (@ PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia)

"Vím, že žiji vysněný život, život, o kterém jsem snil, ale někdy si přeji mít více chvil pro sebe, dělat věci, které by dělal mladý člověk. Uvědomuji si, že mám před sebou ještě 12 nebo 15 let kariéry, ale nechci na to moc myslet, protože mě to zahlcuje. Nechci být otrokem tenisu, rád bych měl také normální život," uvedl Alcaraz.

Španělský tenista se vyjádřil také k tlaku, který s sebou přináší život profesionálního sportovce mimo kurt. Podle něj je v dnešní době potřeba mnohem více přemýšlet o každém veřejném vystupování. "Myslím, že v dnešní době musíme být mnohem opatrnější v tom, co říkáme a děláme, ale koneckonců jsme jen lidé. Je to stresující, protože musíte neustále přemýšlet o tom, co děláte, kdy to děláte a kde jste," řekl Alcaraz. Připustil také, že ne vždy je jednoduché zvládat každodenní tlak a povinnosti spojené s profesionální kariérou.

Významnou část rozhovoru věnoval také své rivalitě se Sinnerem. Oba hráči jsou často označováni za hlavní tváře nové generace mužského tenisu. "Ukazujeme světu, že je možné být nepřáteli na kurtu a snažit se toho druhého za každou cenu porazit. Zároveň jsme ale mimo kurt dva kluci, kteří spolu skvěle vycházejí," uvedl Alcaraz.

Podle Španěla není nutné, aby mezi velkými rivaly panovala nevraživost. "Tím, že se snažíme být lepší než ten druhý, se neustále posouváme vpřed, snažíme se navzájem vytěžit maximum z naší nejlepší verze, bojujeme za stejný cíl, ale není třeba se navzájem nenávidět za to, že chceme totéž," vysvětlil.

Zároveň připustil, že vytvořit si na nejvyšší úrovni blízké přátelství není jednoduché. "Když hrajete na této úrovni, mít blízké přátelství je komplikované. Dá se to, ale vyžaduje to spoustu času a úsilí,“ řekl.

Alcaraz se v rozhovoru zaměřil také na důležitost psychické pohody. Přiznal, že v minulosti někdy podcenil potřebu odpočinku, což mělo negativní dopad na jeho výkony i zdravotní stav. "Byly chvíle, kdy jsem se nezastavil, abych si odpočinul, a to vedlo k tomu, že jsem nehrál dobře, zranil se nebo… řekněme, že to nedopadlo dobře," uvedl. "Věřím, že péče o duševní zdraví je stejně důležitá nebo dokonce ještě důležitější než péče o tělo," doplnil.

Na závěr se vyjádřil také ke svým ambicím a rekordům, které by během kariéry rád překonal. Zdůraznil však, že nejdůležitější je pro něj vlastní identita na kurtu. "Existují rekordy, kterých chci dosáhnout a o které se chci usilovat, ale spíše se chci ohlédnout na konci své kariéry a vidět, co jsem dokázal a jak si stojím ve srovnání s ostatními," řekl Alcaraz.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

23
Přidat komentář
jeronym
14.05.2026 14:37
At zavola dvojku Connors-Nastase, ti mu vysvetli jak skloubit bez problemu tenis s zivotem.
Reagovat
vavrinec
14.05.2026 15:02
Pravda, v tom byli přeborníci. Ale byla jiná doba. Dnes je to daleko těžší.
Reagovat
Vlk-v-trave
14.05.2026 14:17
Jizansky typ, dneska takhle, zitra jinak... ;-)) Pozitri uplne jinak :-D
Reagovat
Kreuz
14.05.2026 13:39
rad by "normalni zivot" ? U nas je volny misto ucetniho, kdyby chtel, 9h-17h, 50 tisic mesicne.
Reagovat
paddy
14.05.2026 13:48
to je nadprůměr, normální je spíš za pokladnou v Lidlu za 36 tis. měsíčně
pro Lidl už pracuje i Agassi, takže můžou být kolegové smile

https://spolecnost.lidl.cz/pro-novinare/tiskove-zpravy/2026/vykonne-vybaveni-pro-kuchyni-a-domacnost-silvercrest-a-andre-agassi-se-zameruji-na-spickove-technologie-a-lidsky-pristup
Reagovat
Kreuz
14.05.2026 13:57
No, ta panev se blyska jako jeho lebka.. Ashley toho nechala bez zbytecnyho zvaneni, Alcaraz jen dela divadlo..
Reagovat
alcaraz.dva
14.05.2026 14:57
Taky hledala sebe...v kriketu..
Reagovat
dorsch2
14.05.2026 14:41
on pod "normalnym" zivotom mysli asi nieco ine ako my:), predsa len ma aj ine moznosti
Reagovat
Tomas_Smid_fan
14.05.2026 15:02
nechci ti brát iluze, ale to asi neklapne Základy účetnictví by se mu každopádně hodily, až bude později počítat výdělky...
Reagovat
paddy
14.05.2026 13:29
"Mezi nejznámější otroky v historii patří především Spartakus, vůdce největšího povstání otroků ve starověkém Římě." Mr. Google

letos Řím ovládne nejznámější humanoidní robot Sinner
-------------------
ve sportu není rozhodující talent, ale tvrdá práce smile
oběť je proto nevyhnutelná a zároveň dobrovolná

Jak jsem nedávno psal Sinner dokáže naplno využít svůj potenciál a bude po kariéře spokojený. U Alcaraze bude vždy plno otazníků, protože nemá plně profesionální přístup. Musí si vybrat, buď bohémský život nebo šance překonat rekordy.
Bohužel k tomu chlastání na Ibize ho stahuje jeho brácha, takže příčina jeho problému je přímo v rodině, což se těžko odstraňuje.
Reagovat
paddy
14.05.2026 13:35
na téma talentu existuje i několik knih, na TP to samozřejmě nemůže dopadnout na úrodnou půdu
"cast pearls before swine" smile

Matthew Syed - Bounce: Mozart, Federer, Picasso, Beckham, and the Science of Success
- argues that innate "talent" is largely a myth. Instead, world-class success in any field is driven by deliberate practice, psychological resilience, and access to the right opportunities. Excellence is earned through consistent, purposeful hard work rather than genetic gifts.

Geoff Colvin - Talent Is Overrated: What Really Separates World-Class Performers from Everybody Else
- challenges the belief that natural-born talent or years of experience are the primary drivers of success. Instead, the book argues that world-class performance and expertise are achieved through a rigorous, structured approach called "deliberate practice"

Daniel Coyle - Talent Code: Greatness Isn't Born. It's Grown. Here's How.
- argues that greatness isn't born but grown. By studying "talent hotbeds" around the world, he discovered that anyone can build exceptional skills in sports, art, or business by utilizing three core elements: Deep Practice, Ignition, and Master Coaching.
Reagovat
misa
14.05.2026 14:45
Ve sportu je nejdůležitější ta správná DNA. Bez toho tě tvrdá práce k absolutnímu vrcholu nedovede...
Reagovat
pantera1
14.05.2026 13:14
je potřeba, žít, randit, pařit...a vše co k tomu patří
Reagovat
frenkie57
14.05.2026 13:27
Mladí jsme jen jednou. Líbí se mi, že Karlík nenosí v kedlubně jen tenisáky, jako jedna nejmenovaná tenistka.
Reagovat
pantera1
14.05.2026 13:59
Jsem si měla za mlada, užívat ještě víc . A ano v tom je mi taky sympatickej, ze šantánu rovnou na kurt .
Reagovat
Mantra
14.05.2026 14:13
a proč ne teď? nechápu to mentální položení, copak si nemůže člověk užívat i ve věku, když už (snad) něco ví o životě, svém i ostatních tělech - vždyť je to nádhera nebýt uplně mimon
Reagovat
pantera1
14.05.2026 14:41
Na to už nemám fyzičku, ani kapacitu . Ze šantánu rovnou do hokny, to už bych fakt nedala . Užívám si zas jinak. Jak jeptiška nežiju neboj . Ty to zas vidíš moc dramaticky .
Reagovat
frenkie57
14.05.2026 15:39
U nás byl i podnik, kterej se tak jmenoval. Za mlada, když dítko bylo svěřeno do péče prarodičům nebo kámošce manželky se v něm juchalo až až. Potom 3-4hoďky neklidného spánku a hurá na ranní. Ještě že se tenkrát moc nedělaly namátkové dýchací kontroly, ten zbytkáč tam byl dost výraznej. No, přežil jsem do dnešních dnů bez úhony, žádné nešikovné maso pryč nemuselo.
Reagovat
paddy
14.05.2026 13:43
nejdřív Žít jako kaskadér smile
https://www.youtube.com/watch?v=3-Y96vF_7FA&t=53s

a pak Padá hvězda smile
https://www.youtube.com/watch?v=st7tgqsi-1s&t=52s
Reagovat
Ela-fon-isi
14.05.2026 12:51
Svět generace Z přichází. Konečně se zmenší tlak na výkon a přijde pohodinda.
Reagovat
Mantra
14.05.2026 12:56
skrblik
Reagovat
PTP
14.05.2026 12:50
Karle, vydrž dělat otroka do pětatřiceti a pak budeš mít ještě 50 let normální život.
Reagovat
alcaraz.dva
14.05.2026 13:29
...o berlich
Reagovat

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

