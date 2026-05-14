Nechci být otrokem tenisu, rád bych měl také normální život, říká Alcaraz
"Vím, že žiji vysněný život, život, o kterém jsem snil, ale někdy si přeji mít více chvil pro sebe, dělat věci, které by dělal mladý člověk. Uvědomuji si, že mám před sebou ještě 12 nebo 15 let kariéry, ale nechci na to moc myslet, protože mě to zahlcuje. Nechci být otrokem tenisu, rád bych měl také normální život," uvedl Alcaraz.
Španělský tenista se vyjádřil také k tlaku, který s sebou přináší život profesionálního sportovce mimo kurt. Podle něj je v dnešní době potřeba mnohem více přemýšlet o každém veřejném vystupování. "Myslím, že v dnešní době musíme být mnohem opatrnější v tom, co říkáme a děláme, ale koneckonců jsme jen lidé. Je to stresující, protože musíte neustále přemýšlet o tom, co děláte, kdy to děláte a kde jste," řekl Alcaraz. Připustil také, že ne vždy je jednoduché zvládat každodenní tlak a povinnosti spojené s profesionální kariérou.
Významnou část rozhovoru věnoval také své rivalitě se Sinnerem. Oba hráči jsou často označováni za hlavní tváře nové generace mužského tenisu. "Ukazujeme světu, že je možné být nepřáteli na kurtu a snažit se toho druhého za každou cenu porazit. Zároveň jsme ale mimo kurt dva kluci, kteří spolu skvěle vycházejí," uvedl Alcaraz.
Podle Španěla není nutné, aby mezi velkými rivaly panovala nevraživost. "Tím, že se snažíme být lepší než ten druhý, se neustále posouváme vpřed, snažíme se navzájem vytěžit maximum z naší nejlepší verze, bojujeme za stejný cíl, ale není třeba se navzájem nenávidět za to, že chceme totéž," vysvětlil.
Zároveň připustil, že vytvořit si na nejvyšší úrovni blízké přátelství není jednoduché. "Když hrajete na této úrovni, mít blízké přátelství je komplikované. Dá se to, ale vyžaduje to spoustu času a úsilí,“ řekl.
Alcaraz se v rozhovoru zaměřil také na důležitost psychické pohody. Přiznal, že v minulosti někdy podcenil potřebu odpočinku, což mělo negativní dopad na jeho výkony i zdravotní stav. "Byly chvíle, kdy jsem se nezastavil, abych si odpočinul, a to vedlo k tomu, že jsem nehrál dobře, zranil se nebo… řekněme, že to nedopadlo dobře," uvedl. "Věřím, že péče o duševní zdraví je stejně důležitá nebo dokonce ještě důležitější než péče o tělo," doplnil.
Na závěr se vyjádřil také ke svým ambicím a rekordům, které by během kariéry rád překonal. Zdůraznil však, že nejdůležitější je pro něj vlastní identita na kurtu. "Existují rekordy, kterých chci dosáhnout a o které se chci usilovat, ale spíše se chci ohlédnout na konci své kariéry a vidět, co jsem dokázal a jak si stojím ve srovnání s ostatními," řekl Alcaraz.
Odvážné tvrzení australské legendy: Sinner by už letos nemusel prohrát žádný zápas
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
pro Lidl už pracuje i Agassi, takže můžou být kolegové
https://spolecnost.lidl.cz/pro-novinare/tiskove-zpravy/2026/vykonne-vybaveni-pro-kuchyni-a-domacnost-silvercrest-a-andre-agassi-se-zameruji-na-spickove-technologie-a-lidsky-pristup
letos Řím ovládne nejznámější humanoidní robot Sinner
-------------------
ve sportu není rozhodující talent, ale tvrdá práce
oběť je proto nevyhnutelná a zároveň dobrovolná
Jak jsem nedávno psal Sinner dokáže naplno využít svůj potenciál a bude po kariéře spokojený. U Alcaraze bude vždy plno otazníků, protože nemá plně profesionální přístup. Musí si vybrat, buď bohémský život nebo šance překonat rekordy.
Bohužel k tomu chlastání na Ibize ho stahuje jeho brácha, takže příčina jeho problému je přímo v rodině, což se těžko odstraňuje.
"cast pearls before swine"
Matthew Syed - Bounce: Mozart, Federer, Picasso, Beckham, and the Science of Success
- argues that innate "talent" is largely a myth. Instead, world-class success in any field is driven by deliberate practice, psychological resilience, and access to the right opportunities. Excellence is earned through consistent, purposeful hard work rather than genetic gifts.
Geoff Colvin - Talent Is Overrated: What Really Separates World-Class Performers from Everybody Else
- challenges the belief that natural-born talent or years of experience are the primary drivers of success. Instead, the book argues that world-class performance and expertise are achieved through a rigorous, structured approach called "deliberate practice"
Daniel Coyle - Talent Code: Greatness Isn't Born. It's Grown. Here's How.
- argues that greatness isn't born but grown. By studying "talent hotbeds" around the world, he discovered that anyone can build exceptional skills in sports, art, or business by utilizing three core elements: Deep Practice, Ignition, and Master Coaching.
https://www.youtube.com/watch?v=3-Y96vF_7FA&t=53s
a pak Padá hvězda
https://www.youtube.com/watch?v=st7tgqsi-1s&t=52s