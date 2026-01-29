Nedostatek respektu novináře. Zapomněl jste na 15 let mé kariéry, ohradil se Djokovič

Po utkání Novaka Djokoviče (38) s Lorenzem Musettim (23) vznikl na tiskové konferenci napjatý moment mezi novinářem a srbským rekordmanem. Vše začalo otázkou, zda má pocit, že je v tuto chvíli při sbírání grandslamových titulů v závěsu za Carlosem Alcarazem a Jannikem Sinnerem stejně jako byl na začátku své kariéry za Rafaelem Nadalem a Rogerem Federerem. Djokovič z dotazu rozhodně nadšený nebyl a přišlo mu, že ho novinář nedostatečně respektuje.
Novaku Djokovičovi se nelíbila otázka jednoho z novinářů (@ REUTERS)

"Je neuctivé přehlížet, co se stalo mezi dobou, kdy jsem byl v závěsu za Rafou a Rogerem, a přítomností, kdy jsem podle vás v závěsu za Carlosem a Jannikem," reagoval ostře Djokovič, kterému se špatně položená otázka vůbec nelíbila.

Novinář se chtěl zeptat, jak by Djokovič porovnal svou pozici v období na začátku své kariéry, kdy Federer s Nadalem získávali většinu grandslamů, se současností, kdy si majory rozdělují především Sinner s Alcarazem. Z respektu k Srbovi měl rozhodně zmínit, že mezi těmi dvěma obdobími získal rekordních 24 majorů.

"Zapomněl jste na 15 let mé kariéry, kdy jsem dominoval na grandslamech. Myslím si, že je důležité to zmínit a dát do perspektivy," pokračoval uražený Srb. Na otázku novináře ale stejně odpověděl.

"Upřímně řečeno, nemám pocit, že bych někoho doháněl. Roger a Rafa budou vždycky mými největšími rivaly. Mám obrovský respekt k tomu, co Jannik a Carlos dělají a nadále i budou dělat v příštích 10, 15 nebo 20 letech. Jen Bůh ví, kolik let budou hrát, jsou velmi mladí," uzavřel rodák z Bělehradu.

Djokovič měl letos na Australian Open obrovské štěstí. V prvních třech kolech s nízko postavenými soupeři neztratil ani set. V osmifinále mu před zápasem odstoupil Jakub Menšík a ve čtvrtfinále mu skrečoval Musetti, který Srba dva sety jasně přehrával, ale zastavilo ho zranění pravého stehna. O pokračování v cestě za 25. titul na grandslamech a o 11. melbournské finále, ve kterém nikdy neprohrál, se utká se Sinnerem.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

6
JLi
29.01.2026 09:54
Pisálci ať se naučí raději srbsky, nedojde pak k nedorozumění.
Reagovat
wojtop
29.01.2026 09:42
Vyraz "chasing", pouzity v originale by som v tomto kontexte chapal skor ako "nahanat", nez dohanat alebo byt v zavese, ako uvadza text clanku. Aj ked by v takom pripade mal byt s vazbou "chasing after", ale v medzinarodnej anglictine je to asi zanedbatelny detail.
Reagovat
PTP
29.01.2026 09:27
To si chlapec dovolil dost ke GOATovi
Reagovat
pantera1
29.01.2026 09:50
To bylo na výchovný políček s varovánim .
Reagovat
peek
29.01.2026 08:34
Věčná trojka
Reagovat
JLi
29.01.2026 09:29
Trojka od věčnosti, aha.
Reagovat

