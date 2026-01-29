Nedostatek respektu novináře. Zapomněl jste na 15 let mé kariéry, ohradil se Djokovič
"Je neuctivé přehlížet, co se stalo mezi dobou, kdy jsem byl v závěsu za Rafou a Rogerem, a přítomností, kdy jsem podle vás v závěsu za Carlosem a Jannikem," reagoval ostře Djokovič, kterému se špatně položená otázka vůbec nelíbila.
Novinář se chtěl zeptat, jak by Djokovič porovnal svou pozici v období na začátku své kariéry, kdy Federer s Nadalem získávali většinu grandslamů, se současností, kdy si majory rozdělují především Sinner s Alcarazem. Z respektu k Srbovi měl rozhodně zmínit, že mezi těmi dvěma obdobími získal rekordních 24 majorů.
"Zapomněl jste na 15 let mé kariéry, kdy jsem dominoval na grandslamech. Myslím si, že je důležité to zmínit a dát do perspektivy," pokračoval uražený Srb. Na otázku novináře ale stejně odpověděl.
"Upřímně řečeno, nemám pocit, že bych někoho doháněl. Roger a Rafa budou vždycky mými největšími rivaly. Mám obrovský respekt k tomu, co Jannik a Carlos dělají a nadále i budou dělat v příštích 10, 15 nebo 20 letech. Jen Bůh ví, kolik let budou hrát, jsou velmi mladí," uzavřel rodák z Bělehradu.
Djokovič měl letos na Australian Open obrovské štěstí. V prvních třech kolech s nízko postavenými soupeři neztratil ani set. V osmifinále mu před zápasem odstoupil Jakub Menšík a ve čtvrtfinále mu skrečoval Musetti, který Srba dva sety jasně přehrával, ale zastavilo ho zranění pravého stehna. O pokračování v cestě za 25. titul na grandslamech a o 11. melbournské finále, ve kterém nikdy neprohrál, se utká se Sinnerem.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře