Nejkrutější zranění sezony: Zklamaný Djokovič, slzy Dimitrova či přetržená achilovka
Novak Djokovič, Australian Open
Djokovič hrál na Australian Open se zraněným zadním stehenním svalem už v roce 2023, kdy si došel až pro titul. Letos se ale s podobným zdravotním problémem vypořádat nedokázal. Zatímco předloni si ho přivodil už na generálce v Adelaide, v tomto roce se zranil až ve čtvrtfinále s Carlosem Alcarazem.
Nejúspěšnější hráč všech dob byl ve výborné formě. V úvodních dvou zápasech sice moc nepřesvědčil a povolil set Nisheshovi Basavareddymu i Jaimemu Fariovi. Pak ale docela snadno vyřídil Tomáše Macháče i Jiřího Lehečku a ve čtvrtfinále skolil ve čtyřech setech favorizovaného Alcaraze.
Duel se španělským rivalem dohrával pod léky a zvládl ho. Další zápas však dohrát nedokázal. Po prohraném vyčerpávajícím prvním setu musel skrečovat semifinále s Alexanderem Zverevem. Mnozí považují toto vystoupení za poslední šanci srbského rekordmana na zisk rekordního 25. grandslamového vavřínu.
Grigor Dimitrov, Wimbledon
Jeden z nejhorších momentů kariéry si v letošní sezoně prožil Dimitrov. V osmifinále slavného Wimbledonu předváděl fantastický výkon a vedl o dva sety nad Jannikem Sinnerem. Byl tak velmi blízko k obrovské senzaci a sahal po svém teprve druhém skalpu světových jedniček.
Krutý okamžik nastal ve čtvrtém gamu třetího setu. Dimitrov proměnil gamebol, ale při servisu si přivodil vážné zranění prsního svalu. Bulharský tenista se skácel na kurt v bolestech a na lavičku mu musel pomáhat fyzioterapeut.
Z ošetření mimo kurt se Dimitrov vracel v slzách a bylo jasné, že je zle. Zatímco rodák z Chaskova musel skrečovat a skončil v nemocnici, Sinner utekl překvapivé porážce a nakonec si došel až pro titul.
Holger Rune, Stockholm
Runeho zranění ve Stockholmu by se jistě dalo zařadit mezi historicky ta nejhorší. Dánský talent měl výborně rozehraný semifinálový duel s Ugem Humbertem. Při vedení 6:4, 2:2 se ale při dobíhání míče viditelně zranil a sotva chodil.
Už při ošetření na lavičce se neubránil emocím. Z kurtu mu musel pomáhat fyzioterapeut a vyšetření poté odhalila tu nejhorší možnou variantu. Aktuálně 15. hráč světa si přetrhl achilovku. Šance na dokončení sezony a na start na Turnaji mistrů se tak rozplynuly.
Není jasné, kdy se Rune do turnajového kolotoče vrátí. Už ale začal s rehabilitací a na jedné noze si občas zajde odehrát pár úderů na kurt. Rekonvalescence takového zranění obvykle trvá několik měsíců až rok.
Paula Badosaová, celá sezona
Badosaová nemůže ve výčtu chybět, i když se úplně nejedná o nové zranění. Španělka totiž už velmi dlouho bojuje s chronickým problémem zad a v podstatě ho řešila celou letošní sezonu, během níž zvládla odehrát pouhých 31 zápasů.
V lednu se probojovala do semifinále Australian Open, svého prvního kariérního na grandslamech. Ale radost jí moc dlouho nevydržela. Na začátku března skrečovala v Méridě, v tom samém měsíci nenastoupila k osmifinále v Miami a pak musela absolvovat dvouměsíční pauzu.
Už několikátý pokus o comeback po zranění podnikla krátce před French Open a po Wimbledonu skoro tři měsíce nehrála. Sezonu ukončila skrečí proti Karolíně Muchové v Pekingu. Tentokrát nebyly na vině záda, nýbrž stehno.
Naomi Ósakaová, Auckland
Na začátku loňské sezony se Ósakaová vrátila po mateřské pauze. Před ní posbírala čtyři grandslamové tituly a byla světovou jedničkou. Návrat jí však moc nevychází a pořád čeká na svůj první triumf na nejvyšším okruhu v roli matky.
Blízko k němu měla hned v úvodu letošního tenisového roku. V Aucklandu se dostala do finále a vedla o set nad Clarou Tausonovou. O trofej se ale nakonec dál rvát nemohla. Japonskou hvězdu totiž zastavilo zranění břišního svalu.
V utkání se rozhodla nepokračovat a musela dánské soupeřce vzdát. O necelé dva týdny později hrála na Australian Open a také v Melbourne Parku se uchýlila ke skreči. Letošní sezonu uzavřela v rodné Ósace, kde nenastoupila ke čtvrtfinále.
