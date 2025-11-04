Nejstarší světová jednička a vítěz grandslamu Bopanna ukončil kariéru. Pogratuloval mu i Djokovič
Bopanna v dlouhém vyjádření na instagramu oficiálně oznámil svůj odchod do důchodu. "Po dvaceti nezapomenutelných letech na tour je čas, abych svou raketu pověsil na hřebík," napsal a poděkoval všem kdo ho podporovali, svým blízkým, rodině i kolegům na okruhu. "Jsem za vše nekonečně vděčný a moje láska pro tuto krásnou hru nikdy nezmizí."
Pro tenisty byl Ind jedním z nejoblíbenějších deblových partnerů. Pod příspěvek mu pogratulovali například Hubert Hurkacz, Ben Shelton či Ons Jabeurová, kteří ho označili za legendu. Na vyjádření nezapomněl ani nejlepší hráč všech dob Djokovič, který má s Bopanou velmi dobré vztahy. "Gratuluji k nádherné kariéře Bopsi," uvedl Srb.
Největší zprávu sdílel Denis Shapovalov, který s ním v roce 2022 na pár turnajích tvořil deblový pár. "Je mi ctí, že jsem s tebou mohl sdílet kurt a být malou součástí tvé neuvěřitelné kariéry. Jsem nesmírně vděčný, že jsi byl mým mentorem a přítelem na turné, nikdy nezapomenu na všechny vzpomínky, které jsme spolu sdíleli!"
Ind odehrál svůj první zápas mezi profesionály už v roce 1999 na domácím challengeru a velmi dlouho byl jedním z nejlepších deblistů světa. Do elitní dvacítky se dostal už v roce 2010, kdy hrál i své první grandslamové finále, a o tři roky později byl hráčem TOP 5. Na velký úspěch však čekal dlouho.
První grandslamový titul získal až na Australian Open 2024, které ovládl s domácím Mattewem Ebdenem a v téměř 44 letech se stal nejstarším vítězem grandslamu. Zajistil si tak i poprvé v kariéře pozici světové jedničky, i v tom se stal nejstarším hráčem.
Bopannovi se tento rok už moc nedařilo a sezonu ukončil s negativní bilancí 18 výher a 24 porážek. Poslední duel odehrál na nedávném Masters v Paříži po boku Alexandera Bublika, s kterým skončili hned v prvním kole.
