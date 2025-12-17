Nejtěžší bylo říct to tátovi. Tenisový šoumen odtajnil další střípek z plánovaného konce
Nikdy nenaplnil svůj potenciál, ale na profesionální tour působí od roku 2003 a roky patřil mezi absolutní špičku mužského tenisu. Teď je ale čas říct kariéře definitivní sbohem. Rozlučku si nyní 39letý Monfils naplánoval na další rok.
Na nejlepší hráče na světě už nestačí a v posledních letech ho často trápí zdravotní problémy. "Přemýšlel jsem o tom už delší dobu a jsem připravený rozloučit se s tímto sportem, který mi dal všechno," řekl Monfils v rozhovoru pro rádio RTL.
"Tenis pořád miluju, ale teď je to víc o věku a regeneraci. Musíte vědět, kdy je čas přestat. Navíc mám rodinu a další povinnosti. Je teď pro mě mnohem těžší udržet výkonnost, což je s přibývajícím věkem přirozené. Jednou konec přijít musí."
Monfils samozřejmě musel oznámit konec kariéry celé své rodině. A podle jeho slov bylo nejtěžší říct to otci. "Po dobu 40 let poháněl tátu syn, který chtěl začít hrát tenis velmi brzy. Oznámit tátovi, že končím, byla ta nejtěžší část. Řekl jsem mu, že to pro mě není snadné mu tohle říkat, ale pochopil to."
Slova jednoho z nejoblíbenějších francouzských tenistů jsou pochopitelná. S otcem Rufinem, který ho celou kariéru podporoval, poskytoval mu rady a dodával sílu, má velmi blízký vztah. Do kariéry svého syna Gaëla vložil Rufin takové množství energie, že nemohlo být snadné mu konec kariéry oznámit.
Bývalou světovou šestku tak čeká poslední sezona na profesionálním okruhu. Tu by mohl zahájit v Brisbane, kde je náhradníkem. O týden později každopádně bude hrát v Aucklandu. V novozélandském městě loni senzačně triumfoval a o týden dříve se tam představí jeho manželka Elina Svitolinová.
