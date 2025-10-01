Jeden z největších sympaťáků oznámil konec. Pro Monfilse bude sezona 2026 poslední

DNES, 11:28
Aktuality 11
Gaël Monfils (39) na sociálních sítích oznámil, že na konci příští sezony ukončí svou dlouhou tenisovou kariéru. Jeden z nejvíce zábavných a sympatických hráčů na okruhu ATP působí od roku 2004 a nejlépe se umístil na 6. pozici světového žebříčku. Ve svém dlouhém vyjádření poděkoval všem svým blízkým a ujistil fanoušky, že ve své kariéře ničeho nelituje a je rád, že si mohl zahrát s těmi největšími ikonami bílého sportu.
Gaël Monfil oznámil, že po roce 2026 ukončí kariéru (@ ALAIN JOCARD / AFP / AFP / Profimedia)

Po příštím roce ze světa tenisu odejde jeden z nejikoničtějších francouzských hráčů a opravdový tenisový umělec Monfils. Francouz před měsícem oslavil už 39. narozeniny a je jedním z nejstarších hráčů, kteří se aktuálně na okruhu ATP pohybují.

Bývalý šestý hráč světa plánuje odehrát ještě celou sezonu 2026 a kariéru ukončí s největší pravděpodobností na domácím halovém Masters v Paříži, kde si v letech 2009 a o rok později zahrál finále. "Měl jsem možnost proměnit moji vášeň v profesi, čehož jsem si vážil během každého zápasu během mojí jednadvacetileté kariéry," napsal Francouz do dlouhého vyjádření na Instagram.

"Přestože tato hra pro mě strašně moc znamená, jsem naprosto smířený se svým rozhodnutím a na konci tenisové sezony 2026 ukončím kariéru." . Poděkoval také své manželce a profesionální tenistce Eleně Svitolinové, rodičům a dalším členům rodiny, kamarádům, francouzské tenisové federaci a všem lidem a fanouškům, kteří mu v jeho dlouhé cestě pomáhali.

Odkryl také, že i přesto, že nikdy nevyhrál žádný z grandslamů, tak ničeho nelituje. "Měl jsem tu šanci hrát ve zlaté éře tenisu po boku nejlepších hráčů historie: Federera, Djokoviče, Nadala a Murrayho," dodal. "Můj jediný pravý cíl pro následující rok je jednoduchý: užít si každou minutu a hrát každý zápas, jako by byl můj poslední," zakončil vyjádření.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

11
Mantra
01.10.2025 12:39
Škoda.
Reagovat
muster
01.10.2025 12:02
další ikona končí, nejdýl to protáhne asi Djokovič
Reagovat
Trojchyba_Mat
01.10.2025 12:03
Wawrinka
Reagovat
pantera1
01.10.2025 12:10
Určitě, toho budou muset násilím dostat z kurtu . A on pak hned začne na těch plánovaných Senior turnajích. Takže ho nakonec budou muset zastřelit
Reagovat
Petr1972
01.10.2025 11:50
Borec ???? jeho tenis bude moc chybět
Reagovat
Petr1972
01.10.2025 11:51
Opravuji sebe ty otazníky tam nemají být
Reagovat
ehle
01.10.2025 11:43
S ním odejde nejvřelejší a nejnoblesnější osobnost nejen tenisová!
Reagovat
pantera1
01.10.2025 11:42
Čekala jsem kdy to přijde, užij si poslední sezónu, budeš chybět a hlavně tvé psí kousky, které bavily. Ať se daří v soukromém životě .
Reagovat
muster
01.10.2025 12:01
Reagovat
pantera1
01.10.2025 12:05
To je taky dost, že se ukážeš .
Reagovat
muster
01.10.2025 12:37
Reagovat

