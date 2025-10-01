Jeden z největších sympaťáků oznámil konec. Pro Monfilse bude sezona 2026 poslední
Po příštím roce ze světa tenisu odejde jeden z nejikoničtějších francouzských hráčů a opravdový tenisový umělec Monfils. Francouz před měsícem oslavil už 39. narozeniny a je jedním z nejstarších hráčů, kteří se aktuálně na okruhu ATP pohybují.
Bývalý šestý hráč světa plánuje odehrát ještě celou sezonu 2026 a kariéru ukončí s největší pravděpodobností na domácím halovém Masters v Paříži, kde si v letech 2009 a o rok později zahrál finále. "Měl jsem možnost proměnit moji vášeň v profesi, čehož jsem si vážil během každého zápasu během mojí jednadvacetileté kariéry," napsal Francouz do dlouhého vyjádření na Instagram.
"Přestože tato hra pro mě strašně moc znamená, jsem naprosto smířený se svým rozhodnutím a na konci tenisové sezony 2026 ukončím kariéru." . Poděkoval také své manželce a profesionální tenistce Eleně Svitolinové, rodičům a dalším členům rodiny, kamarádům, francouzské tenisové federaci a všem lidem a fanouškům, kteří mu v jeho dlouhé cestě pomáhali.
Odkryl také, že i přesto, že nikdy nevyhrál žádný z grandslamů, tak ničeho nelituje. "Měl jsem tu šanci hrát ve zlaté éře tenisu po boku nejlepších hráčů historie: Federera, Djokoviče, Nadala a Murrayho," dodal. "Můj jediný pravý cíl pro následující rok je jednoduchý: užít si každou minutu a hrát každý zápas, jako by byl můj poslední," zakončil vyjádření.
