Nejtěžší Sinnerova zkouška. Cerúndolo hvězdného Itala potrápil

ATP MASTERS ŘÍM - I třetí zkoušku zvládl Jannik Sinner (23) na výbornou. Na domácím Masters v Římě si v osmifinále poradil s argentinským soupeřem Franciscem Cerúndolem (26) ve dvou sadách 7:6, 6:3 a po svém návratu na turnaji stále neztratil ani set. Dalším soupeřem úřadující světové jedničky bude vítěz duelu mezi Španělem Jaumem Munarem a Norem Casperem Ruudem.

Sinner – Cerúndolo 7:6, 6:3

Dobře věděl, že ho po návratu na kurty čeká dosud nejtěžší zkouška. O to víc, že Jannik Sinner měl s Franciscem Cerúndolem dosavadní vzájemnou bilanci vyrovnanou 2:2. Kromě toho poslední bitvu ovládl právě Argentinec, když porazil Itala shodou okolností na turnaji v Římě před dvěma lety.



A velká řež se rozpoutala hned v úvodní sadě. Sinner začal utkání lépe, když v páté hře jako první prolomil soupeřovo podání a dostal se do vedení 3:2. O výhodu ale vzápětí v maratonském gamu přišel. Argentinec v něm využil pátý brejkbol a srovnal krok.



Další problémy už ani jeden z hráčů při svém podání nepřipustil, o výsledku úvodní sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní však měla světová jednička jednoznačně navrch, ovládla ji 7:2 a po hodině a 19 minutách šla do vedení 1:0 na sety.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)



Ve druhé sadě byl Sinner zpočátku dominantní. Rodák z Buenos Aires držel kontakt jen do stavu 1:1, pak už na kurtu vládl favorit. Dvakrát za sebou uspěl na returnu a dostal se do vedení 5:1.

Osmnáctý hráč světa však nehodlal složit zbraně bez boje. Za zdánlivě beznadějného stavu ještě zabojoval, vzal Sinnerovi servis, následně ho potvrdil a snížil na 3:5.



A to nebylo ze strany Cerúndola vše. I při následném servisu trojnásobného grandslamového šampiona si vypracoval další dvě brejkové možnosti, Ital je však dokázal odvrátit, sám proměnil druhý mečbol a po dvou hodinách a 18 minutách boje mohl slavit postup do čtvrtfinále.



Cerúndolo dominoval ve statistice vítězných míčů – 29:17, zároveň si ale připsal 53 nevynucených chyb oproti 30 Sinnerovým.

Výsledky turnaje Masters 1000 v Římě