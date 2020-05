Neměli bychom to být my, kdo pomáhá našim hůře vydělávajícím kolegům, myslí si Berrettini

Kvůli koronavirové přestávce jsou všichni tenisté bez výdělků z turnajů. Na pomoc těm, kteří se mohli ocitnout ve finanční tísni, byl založen fond, do něhož měli přispět největší tenisové organizace a také hráči z elitní stovky. To se nelíbí Matteovi Berrettinimu. Podle osmého hráče světa by měly jeho kolegům pomáhat hlavně tenisové organizace, nikoli samotní tenisté.

Podobný názor před časem vyjádřil i Dominic Thiem, na rakouskou jedničku se poté strhla vlna kritiky od fanoušků i jeho kolegů. Finalista letošního Australian Open totiž odmítl do fondu přispět. Nakonec se vybralo přes 6 milionů dolarů.

"Chvíli jsem si musel srovnávat své priority. Ne kvůli tomu, že bych nerespektoval ostatní tenisty, ale protože věřím, že žádný sportovec by se neměl ocitnout v takové pozici, kdy musí jiným sportovcům pomáhat finančně," uvedl Berrettini.

Berrettini si myslí, že tohle je práce organizací, které díky sportu vydělávají. Ty by měly v době krize podat pomocnou ruku a sportu něco z vydělaných peněz vrátit, aby ho krize tolik nepoznamenala. "Je to zodpovědnost ITF, ATP a WTA. Tyhle organizace pořádají turnaje a my jim vyděláváme našimi výkony. Měly by se o nás postarat."

Podle Berrettiniho potřebují například nemocnice a oběti nového typu koronaviru peníze daleko více než tenisté. Některé skupiny světové populace jsou momentální pandemií daleko více ohroženi. "Musíme peníze investovat jinak, abychom žebříčkově níže postaveným hráčům pomohli. Já osobně bych raději pomohl jiným lidem v krizi."

Berrettini potvrdil, že příspěvek do fondu nebyl povinný. Italský talent se ptal přímo světové jedničky Novaka Djokoviče, iniciátora fondu. "Mluvil jsem s Djokovičem a on mi řekl, že příspěvek není povinný. Že pokud to tak cítím, tak mohu například raději nakoupit ochranné pomůcky pro nemocnice nebo pomoci rodinám v nouzi."