Nemusí se nikoho bát, má asi nejlepší podání na okruhu. Kyrgios bude podle Lavera v příští sezoně ještě lepší

Kyrgios dal v této sezoně zapomenout na nálepku kontroverzního bouřliváka, když postoupil do finále Wimbledonu. Poté získal titul ve Washingtonu a dobře hrál i na Masters v Montréalu a US Open.

"Kyrgios má všechno, co vítěz potřebuje, umí zahrát jakýkoliv úder," řekl čtyřiaosmdesátiletý Laver listu The Telegraph. "Má asi nejlepší podání na okruhu, umí hrát pod tlakem a hraje přesně," dodal.

"Z postupu do finále Wimbledonu jsem měl radost, ale myslím, že sám nevěřil, že by mohl Djokoviče porazit," uvedl Laver s tím, že to se však pro sedmadvacetiletého Kyrgiose v příštím ročníku změní.

"Už ví, že umí hrát a nemusí se bát nikoho. Už nepůjde na kurt s tím, že bude super, když uhraje tři gamy," řekl Laver. "Naopak si bude říkat: Wimbledon příští rok? Uvidíte jiného hráče. A to je to nejlepší, co ho mohlo potkat," dodal držitel kalendářního Grand Slamu z let 1962 a 1969.