Není žádný poražený, jen dva vítězové, říkal po šokujícím triumfu dojatý Vacherot

Příběh jako vystřižený z Hollywoodu. Tenista z třetí stovky žebříčku vyhrává jeden z největších turnajů světa, navíc proti svému bratranci. Vzdáleně neuvěřitelný děj se stal skutečností.
Vacherot ve finále přehrál Rinderknecha po setech 4:6, 6:3, 6:3 a z 204. místa, na kterém se nacházel před turnajem, vystřelil na 40. příčku. "Jak vidíte, nedokážu zadržet slzy, je naprosto neskutečné, co se tady stalo," těžko hledal po utkání slova monacký tenista.
"Vůbec nechápu, co si o tom všem myslet. Není to sen a přitom je to tak šílené. Jsem neskutečně šťastný za tenis, který jsem tady předváděl. Chtěl bych všem moc poděkovat," pokračoval Vacherot.
"Užívat si takový úspěch je na jednu stranu dost těžké. S Arturem se samozřejmě dobře známe, trénujeme spolu, jezdíme na dovolenou… V tomhle zápase není žádný poražený, jsou jen dva vítězové. Vyhrála naše rodina,“ pokračoval tenista.
"Myslím, že pro tenis je tohle dobrá zpráva, je to neuvěřitelný příběh, který se tady odehrál. Pro mě osobně je to prostě naprosto neuvěřitelné, jsem šťastný,“ dodal šampion.
Po zápase se neubránil emocím ani poražený Rinderknech, který v slzách ocenil jak výkon svého bratrance, tak poděkoval za podporu rodině. Francouzský tenista se díky finálové účasti posune na své životní maximum, kterým bude 28. příčka.
Za titul Vacherot, který se do turnaje dostal přes úspěšně zvládnutou kvalifikaci, inkasoval prémii 1 124 380 dolarů (23,6 milionu korun). Za celou dosavadní kariéru přitom vydělal bezmála 600 tisíc dolarů (12,6 milionu korun).
