Rodinná pohádka se šokujícím koncem. Vacherot ovládl Šanghaj, přehrál Rinderknecha
Rinderknech – Vacherot 6:4, 3:6, 3:6
Do rodinného souboje vstoupil lépe zkušenější Rinderknech, který ve třetí hře poprvé v zápase sebral Vacherotovi podání, což vzápětí potvrdil na svém servisu a šel do vedení 3:1.
Francouzský tenista byl na svém podání jistějším hráčem. Svého bratrance, který v prvním setu působil zakřiknutým dojmem, nepustil ani k jediné brejkové příležitosti a sadu získal za 41 minut hry 6:4.
Rinderknech byl v úvodním setu aktivnějším tenistou, připsal si dvanáct vítězných míčů oproti sedmi soupeřovým, výborná čísla měli oba tenisté i v kolonce nevynucených chyb – Francouz si připsal jen dvě, Vacherot pět.
Ve druhém setu se zpočátku nehrál příliš atraktivní tenis. Oba tenisté si bez problémů drželi svá podání, returnující hráč se nedostal v úvodních sedmi gamech ani na shodu.
To se změnilo v osmé hře, kdy Vacherot poprvé v zápase aktivní hrou prolomil Rinderknechovo podání, což následně potvrdil na svém servisu a po 40 minutách sadu získal 6:3.
Fantastický game odehrál Vacherot hned v úvodní hře rozhodujícího dějství. Skvělými returny a pohybem dokázal prolomit podání žebříčkového favorita a šel do vedení.
Monacký rodák se dostal do obrovského laufu. Úspěch na returnu potvrdil čistou hrou a při následném podání Rinderknecha se dostal do vedení 40:0. Francouz se však z krizové situace dostal, pěti body v řadě se udržel ve hře a snížil na 1:2.
Vacherot, jehož dosavadním maximem byla 110. příčka z června minulého roku, byl v těchto fázích jasně lepším tenistou. Výborně podával a od základní čáry dostával agresivní hrou svého zkušenějšího soupeře pod tlak.
A to se znovu potvrdilo za stavu 3:1. Rinderknech musel v dlouhém gamu odvracet další čtyři brejkboly, i tentokrát ale uspěl a snížil na rozdíl jediné hry. Za stavu 3:2 si Francouz vyžádal na kurt fyzioterapeuta, který se věnoval jeho problémům se zády.
Vůbec první bod na returnu ve třetím setu si Rinderknech připsal až za stavu 3:4 ze svého pohledu, k příležitosti prolomit bratrancův servis se však nedostal.
Jednoznačně lepší monacký tenista už na svůj servis nečekal. Za stavu 5:3 prolomil podruhé v setu Rinderknechův servis a po dvou hodinách a jedenácti minutách se radoval ze senzačního titulu.
"Jsem na sebe obrovsky pyšný. S Arthurem se samozřejmě dobře známe, trénujeme spolu, jezdíme na dovolené. Vůbec to nechápu, je to neuvěřitelné, nemůžu tomu věřit,“ říkal po zápase šťastný šampion.
