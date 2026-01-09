Neporažená Bencicová znovu zachránila Švýcary. Po výhře nad Belgií jsou ve finále United Cupu
Švýcarsko – Belgie 2:1
Bencicová je letos jednou z nejlepších hráček celého United Cupu a Švýcarsku zatím v každém utkání přinesla bod ve dvouhře i smíšené čtyřhře, a ještě ani jednou neprohrála. V semifinále proti Belgii nejdříve zvládla třísetový duel proti Mertensové.
V souboji hráček TOP 20 začala naprosto skvěle, když se po dvou brejcích dostala do vedení 5:1. Sadu poté na druhý pokus dopodávala. Naopak start druhého setu se jí nepovedl a musela smazat manko brejku. Podání si poté prohrála ještě v desátém gamu a poprvé ve dvouhře ztratila set.
V rozhodujícím dějství byla bitva nejvyrovnanější. Obě hráčky ztratily po jednom podání a došlo až na tie-break. V něm opět excelovala Bencicová, která vyhrála sedm míčků v řadě a poslala Švýcarsko do vedení 1:0.
V mužské dvouhře se o vyrovnání postaral Bergs, který v United Cupu vyhrál už třetí duel v řadě. S veteránem Wawrinkou si poradil až po třísetové řežbě a dvou a půl hodinách boje. Belgický tenista tak znovu potvrdil, že když hraje za svou zemi tak dokáže předvést svůj nejlepší tenis.
Do rozhodující smíšené čtyřhry nastoupilo sehrané švýcarské duo Bencicová s Paulem proti singlistům Mertensové s Bergsem. Švýcaři zůstali v mixu opět neporaženi, když uspěli i navzdory tomu, že ve druhé sadě schytali kanára 6:3, 0:6, 10:5. Vybojovali tak druhý postupující bod a zajistili si finále United Cupu.
Jejich soupeři budou buď obhájci loňského titulu z USA nebo dvojnásobní finalisté z Polska, kteří se utkají v druhém semifinále.
