Neporažená Bencicová znovu zachránila Švýcary. Po výhře nad Belgií jsou ve finále United Cupu

DNES, 08:35
Aktuality 0
UNITEC CUP - Belinda Bencicová (28) byla opět hlavním strůjce výhry Švýcarů, kteří porazili Belgii 2:1 a v United Cupu si zahrají o titul. Bývalá světová čtyřka nejdříve zvládla bitvu proti Elise Mertensové (30), kterou přehrála 6:3, 4:6, 7:6 a poté přispěla k úspěchu i v rozhodující smíšené čtyřhře, kterou společně s Jakubem Paulem (26) ovládli 6:3, 0:6, 10:5. Jediný bod Belgii přinesl Zizou Bergs (26), který přetlačil Stana Wawrinku (40).
Belinda Bencicová poslala Švýcary do finále United Cupu (@ DAVID GRAY / AFP / AFP / Profimedia)

Švýcarsko – Belgie 2:1

Bencicová je letos jednou z nejlepších hráček celého United Cupu a Švýcarsku zatím v každém utkání přinesla bod ve dvouhře i smíšené čtyřhře, a ještě ani jednou neprohrála. V semifinále proti Belgii nejdříve zvládla třísetový duel proti Mertensové.

V souboji hráček TOP 20 začala naprosto skvěle, když se po dvou brejcích dostala do vedení 5:1. Sadu poté na druhý pokus dopodávala. Naopak start druhého setu se jí nepovedl a musela smazat manko brejku. Podání si poté prohrála ještě v desátém gamu a poprvé ve dvouhře ztratila set.

V rozhodujícím dějství byla bitva nejvyrovnanější. Obě hráčky ztratily po jednom podání a došlo až na tie-break. V něm opět excelovala Bencicová, která vyhrála sedm míčků v řadě a poslala Švýcarsko do vedení 1:0.

V mužské dvouhře se o vyrovnání postaral Bergs, který v United Cupu vyhrál už třetí duel v řadě. S veteránem Wawrinkou si poradil až po třísetové řežbě a dvou a půl hodinách boje. Belgický tenista tak znovu potvrdil, že když hraje za svou zemi tak dokáže předvést svůj nejlepší tenis.

Do rozhodující smíšené čtyřhry nastoupilo sehrané švýcarské duo Bencicová s Paulem proti singlistům Mertensové s Bergsem. Švýcaři zůstali v mixu opět neporaženi, když uspěli i navzdory tomu, že ve druhé sadě schytali kanára 6:3, 0:6, 10:5. Vybojovali tak druhý postupující bod a zajistili si finále United Cupu.

Jejich soupeři budou buď obhájci loňského titulu z USA nebo dvojnásobní finalisté z Polska, kteří se utkají v druhém semifinále.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
