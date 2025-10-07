Neskutečný Djokovič. V Šanghaji přežil zranění i brutální bitvu a dál živí velkou šanci

ATP MASTERS ŠANGHAJ - Novak Djokovič (38) pořád živí obrovskou šanci na zisk svého 101. titulu a 41. trofeje z podniků Masters. Srbský rekordman v osmifinále v Šanghaji přežil navzdory zranění a vyčerpání téměř tříhodinovou bitvu a udolal 6:3, 5:7, 6:2 Jaumeho Munara (28). V tomto dějišti si tak zahraje čtvrtfinále i při svém 11. kariérním startu, jeho soupeřem bude Zizou Bergs.
Djokovič Novak
Munar Jaume
Novak Djokovič překonal zranění a ustál brutální bitvu (© HECTOR RETAMAL / AFP)

Munar – Djokovič 3:6, 7:5, 2:6

O brutálních podmínkách panujících na letošním Masters v Šanghaji už se toho napsalo až dost. A Djokovič v 38 letech i tak na turnaji pořád pokračuje. Přitom musel v osmifinálové bitvě s Munarem překonat i zranění levého kotníku. To přišlo už v úvodu zápasu, kdy sebral soupeři servis, vedl 3:1 a v tom momentě si vyžádal medical timeout.

Fyzioterapeut mu ošetřil levý kotník a promasíroval levé lýtko a nejúspěšnější hráč všech dob byl očividně limitovaný v pohybu. Přesto si náskok bez problémů udržel a po 42 minutách měl v zádech vedení o set.

Hra se ovšem vyrovnala a Munar byl ve druhém dějství o chlup lepší. Djokovič udělal na setbol v maratonské výměně chybu z forhendu a skácel se na kurt, na němž ležel zhruba 30 vteřin, než mu na lavičku pomohl fyzioterapeut.

V tu chvíli asi mnozí předpokládali, že srbský rekordman skrečuje. Djokovič si ale vzal pauzu na ošetření, nechal si zkontrolovat životní funkce a navzdory vyčerpání a zvracení se rozhodl v utkání pokračovat.

Brejk hned v úvodu rozhodujícího setu mu očividně vlil novou krev do žil. Djokovič hecoval diváky, sebral veškeré zbytky sil, Munara jasně přehrával a zvýšil na 2:0. Poté byl jeden míček od náskoku dvou brejků, ale Španěl kritický moment ustál a game získal.

Djokovič mu ovšem ve zbytku nakonec 160minutové bitvy nic nedovolil a ztratil už jen jednu hru, ačkoli delší výměny musel dlouho vydýchávat. Rodák z Bělehradu tak znovu ukázal svou kvalitu, přestože spousta hráčů by v jeho pozici zřejmě skrečovala.

Není jasné, v jakém stavu bude Djokovič v následujících hodinách a dnech. A zda bude schopný nastoupit ke čtvrtfinálovému duelu s Bergsem. Po postupu mezi nejlepší osmičku nechtěl ztrácet čas, odmítl rozhovor na kurtu a zřejmě hodlá okamžitě řešit problém s levou nohou.

Majitel 24 grandslamových trofejí je nejúspěšnějším hráčem v historii šanghajského podniku. V tomto dějišti už čtyřikrát triumfoval, finále hrál také loni (porážka s Jannikem Sinnerem) a včetně letošní účasti dotáhl každý z 11 startů minimálně do čtvrtfinále.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Jako jediný přeživší z TOP 5 žebříčku má v čínské metropoli jedinečnou šanci rozšířit sbírku 100 titulů a posunout svůj vlastní rekord v počtu triumfů na turnajích Masters. Nyní má z těchto akcí 40 kousků.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Šanghaji

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

40
Patik
07.10.2025 17:10
Ľavou rukou a bez výplatu.
Reagovat
Patik
07.10.2025 17:11
Pane bože..dobre ja dnes radšej končím..malo ísť dole..a ešte aj zle napísané..odstráňte to prosím..aj mňa
Reagovat
PTP
07.10.2025 17:11
Dneska jseš bez výplaty
Reagovat
Trojchyba_Mat
07.10.2025 17:13
Ondro, smaž mu to smile
Reagovat
com
07.10.2025 17:24
Ondra? Vzdyt neumi smazat ani 300x aliga
Reagovat
Patik
07.10.2025 17:00
Chuck Norris nerobí páku..to páka Chuck Norrisuje.
Reagovat
Patik
07.10.2025 17:01
Boha to malo ísť dole pod Koma..už tak trápny vtip sa stane ešte trapnejsi ..nemal som to ani písať
Reagovat
muster
07.10.2025 17:06
taky mě párkrát štvalo, že sem napsal blbost a nejde smazat
Reagovat
com
07.10.2025 17:23
Paťo to domatlat a teď je Maťo smilesmile
Reagovat
Dovodo6
07.10.2025 16:39
Legenda legend
Reagovat
aligo
07.10.2025 16:35
Hérečka....
Reagovat
pamppampalini
07.10.2025 16:49
Ja sledujem tenis desatrocia. Ale takyto herecky vykon som snad este nevidel. Este stale ma vie Dj prekvapit - samozrejme v negativnom. Ako mu toto mozu ostatni hraci tolerovat, akceptovat!!??
Reagovat
pantera1
07.10.2025 16:35
Co k tomu dodat, nemám slov. Španěl hrál neskutečně a cítil šanci, že by mohl Noleho zlomit. Jenže zapomněl na jeho mentální sílu s kterou v podstatě odehrál třetí set. V těch podmínkách v tom věku je to k neuvěření. 41 titul z Masters visí ve vzduchu. Pokud ho definitivně nezradí zdraví, je tu velká šance. Gratulka oboum velká . Famózní bitva, zatím nej v nebezpečném a dusném Šanghaji .
Reagovat
muster
07.10.2025 16:40
yes
Reagovat
Trojchyba_Mat
07.10.2025 16:50
Neber to zle, ale já strašně doufám, že ten 41. titul tady nezíská smile Tady je to Lehyho smile
Reagovat
pantera1
07.10.2025 16:53
Já vím, nevím kdy se potkají pokud oba postoupí dál. To bude těžké pokud se střetnou, přeji to oboum. A neberu to zle neboj. Snažím se být nad věcí.
Reagovat
Trojchyba_Mat
07.10.2025 16:55
Finálko
Reagovat
pantera1
07.10.2025 16:56
je to fifty fifty. Když ho porazí Jirka, je to v pořádku .
Reagovat
Trojchyba_Mat
07.10.2025 16:56
Gut
Reagovat
frenkie57
07.10.2025 17:00
Přesně tak, nejdříve Češi a pak ti ostatní.
Reagovat
Trojchyba_Mat
07.10.2025 17:13
Yes pes smile
Reagovat
frenkie57
07.10.2025 17:03
40 tisícovek, to je strašný numero. Spousta hráčů je rádo, když urve za kariéru 1,2 nebo tři, a Djoko hned 40.
Reagovat
Patik
07.10.2025 17:06
Sú radi ak ju vyhrajú s no name hráčmi ..Djokovič ich vyhral častokrát cez tú najväčšiu špičku dokonca v ich dobrej forme.
Reagovat
pantera1
07.10.2025 17:09
Je chamtivej. On má ty Masters rád a daří se mu na nich. Nebo spíš dařilo, to finále Šanghaj 2013 s Del Potrem byla fakt lahůdka
Reagovat
Patik
07.10.2025 17:03
Po prvom sete som to vypol že to bude formalita ..šiel som von vrátim sa a...legendary Djokovič v troch setoch...
Reagovat
pantera1
07.10.2025 17:06
Na ten zbytek se můžeš kouknout u krbu na kožešince s dobrým vínem a se mnou
Reagovat
muster
07.10.2025 17:07
s hologramem
Reagovat
pantera1
07.10.2025 17:12
My jen tak špásujeme, včera jsme si domluvili svatbu .
Reagovat
muster
07.10.2025 17:16
svatby přes internet jsou ty nejlepší
Reagovat
pantera1
07.10.2025 17:20
To jo. On mi popletl hlavu těma básničkama co mi napsal, teď se mně nezbaví .
Reagovat
muster
07.10.2025 17:30
Reagovat
PTP
07.10.2025 17:17
Hezký eufemismus
Reagovat
PTP
07.10.2025 16:33
Klasické divadlo jako za nejlepších časů
Reagovat
pamppampalini
07.10.2025 16:49
Reagovat
pamppampalini
07.10.2025 16:55
som zvedavy, ze ked tam neni Alcaraz, Sinner, tak kto ho da!!!!!
Reagovat
com
07.10.2025 16:30
Chuck Norris kdysi soupeřil v páce s Djokovicem a prohrál
Reagovat
muster
07.10.2025 16:41
Chuck Norris neprohrál v páce od roku 1580
Reagovat
com
07.10.2025 16:54
Chuck Norris hraje tenis s opékačem topinek a bowlingovou koulí.
Reagovat
muster
07.10.2025 16:58
a na bruslích
Reagovat
PTP
07.10.2025 16:59
Chuck Norris podává spodem, aby dal soupeři šanci.
Reagovat

