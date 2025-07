Netradiční zahájení Livesport Prague Open: Rarita, to se málokomu podaří, říká Siniaková

Tenisovými výměnami na netradičním místě s výhledem na Prahu zahájila ve čtvrtek slavnostně pětice českých hráček v čele s Marií Bouzkovou a Kateřinou Siniakovou turnaj Livesport Prague Open. Jediná akce kategorie WTA v Česku začne v areálu pražské Sparty ve Stromovce víkendovou kvalifikací, hlavní soutěž odstartuje v pondělí. Tenistky si hru na terase obchodního domu Máj Národní užily a novinářům řekly, že dosud takovou zkušenost neměly.

"Tohle bylo určitě to nejzvláštnější místo, na kterém jsem hrála," uvedla Bouzková. "Bylo to moc fajn a jsem ráda, že jsem se takhle zúčastnila. Počasí také vydrželo. Jsem za to ráda a užily jsme si to," doplnila.



Souhlasila s ní také čerstvá vítězka wimbledonské smíšené čtyřhry Siniaková. "Nevybavuju si, že bych na nějakém podobném místě zatím hrála," podotkla jedenáctinásobná grandslamová vítězka v deblu.

Vedle Bouzkové a Siniakové se do výměn zapojily na střeše restaurace umístěné čtyřicet metrů nad zemí další účastnice turnaje Sára Bejlek a sestry Alena Kovačková a Jana Kovačková. "Bylo to super. Je tu krásný výhled. Je to taková rarita, to se málokomu podaří," řekla Siniaková.



Hráčky se při výměnách bály, aby míček nespadl z terasy dolů na ulici. "Druhý míček jsem zahrála rámem, takže to ve mně hrklo, aby to neletělo někam, kam nemá. Ale naštěstí jsme to udržely," uvedla s úsměvem Bouzková, která turnaj v roce 2022 jako poslední Česka vyhrála. Vloni v Praze triumfovala Polka Magda Linetteová.

Zleva ředitel turnaje Miroslav Malý a Kateřina Siniaková, Marie Bouzková, Sára Bejlek a sestry Alena a Jana Kovačkovy (@ ČTK / Šimánek Vít)

Oproti minulému roku se turnaj ve Stromovce kategorie WTA 250 odehraje opět na tvrdém povrchu. Kapacita tribun je 2500 míst. Nasazenou jedničkou bude třiadvacátá hráčka světa Linda Nosková, ze zahraničních hvězd by se měly představit Číňanka Wang Sin-jü, Slovenka Rebecca Šramková, Ukrajinka Dajana Jastremská, Elina Avanesjanová z Arménie, Ruska Anastasia Pavljučenkovová či Američanky Alycia Parksová a Bernarda Peraová.



"Turnaje se účastní česká špička a letos tomu nebude jinak. Jsem moc rád, že náš turnaj je největší tenisovou akcí v Česku. Snažíme se ho posouvat stále dál," řekl ředitel turnaje Miroslav Malý.