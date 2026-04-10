Neuvěřitelný Stuttgart: Muchová, Nosková a Krejčíková budou hrát v šílené konkurenci
Stuttgart ve čtvrtek přišel o největší hvězdu a světovou jedničku Arynu Sabalenkovou. I tak ale může fanoušky po celém světě lákat na fantastické obsazení. Z TOP 10 žebříčku dorazí Jelena Rybakinová, Coco Gauffová, Iga Šwiateková, Elina Svitolinová, Jasmine Paoliniová a Mirra Andrejevová.
Mezi nasazené se pak vejdou už jen světová dvanáctka Muchová a třináctka Jekatěrina Alexandrovová. To znamená, že další dvě české naděje Nosková a Krejčíková můžou narazit na těžký kalibr hned v prvním kole.
To samé však platí vlastně i pro Muchovou, ačkoli bude mezi nasazenými. Konkurence ve Stuttgartu je totiž extrémní. Přímo do hlavní soutěže se dostaly pouze členky nejlepší padesátky, přičemž mimo TOP 30 aktuálně figurují jen Magdalena Frechová, Alexandra Ealaová a Krejčíková, která využije chráněný žebříček.
Jen velmi malou úlevou pro většinu hracího pole je fakt, že kvarteto nejvýše nasazených hráček má v úvodním kole volno. Nikdo tak nemůže hned v prvním kole potkat Rybakinovou, Gauffovou, Šwiatekovou ani Svitolinovou.
Naopak snadnou kořistí by mohly být kvalifikantky a ještě divoké karty. Ty obdržely výhradně domácí hráčky. Jmenovitě Eva Lysová, Noma Nohaová Akugueová, Ella Seideová a bývalá šampionka Laura Siegemundová.
Rozlosování hlavní soutěže, která vypukne v pondělí, proběhne v sobotu.
Seznam přihlášených hráček
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
U Báry Krejčíkový čekám obligátní odhlášku na poslední chvíli ...