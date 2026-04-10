Neuvěřitelný Stuttgart: Muchová, Nosková a Krejčíková budou hrát v šílené konkurenci

DNES, 11:00
Aktuality
Antukový turnaj ve stuttgartské hale tradičně patří mezi nejlépe obsazené akce kategorie WTA 500. A pořadatelé se můžou pochlubit fantastickým hracím polem i letos. V jak moc nabité konkurenci se představí český trojlístek ve složení Karolína Muchová, Linda Nosková a Barbora Krejčíková?
Profily hráčů
Muchová Karolina
Nosková Linda
Krejčíková Barbora
Karolína Muchová bude hrát v nabitém Stuttgartu (© ČTK / AP / Michele Eve Sandberg/Icon Sportswire)

Stuttgart ve čtvrtek přišel o největší hvězdu a světovou jedničku Arynu Sabalenkovou. I tak ale může fanoušky po celém světě lákat na fantastické obsazení. Z TOP 10 žebříčku dorazí Jelena Rybakinová, Coco Gauffová, Iga Šwiateková, Elina Svitolinová, Jasmine Paoliniová a Mirra Andrejevová.

Mezi nasazené se pak vejdou už jen světová dvanáctka Muchová a třináctka Jekatěrina Alexandrovová. To znamená, že další dvě české naděje Nosková a Krejčíková můžou narazit na těžký kalibr hned v prvním kole.

To samé však platí vlastně i pro Muchovou, ačkoli bude mezi nasazenými. Konkurence ve Stuttgartu je totiž extrémní. Přímo do hlavní soutěže se dostaly pouze členky nejlepší padesátky, přičemž mimo TOP 30 aktuálně figurují jen Magdalena Frechová, Alexandra Ealaová a Krejčíková, která využije chráněný žebříček.

Jen velmi malou úlevou pro většinu hracího pole je fakt, že kvarteto nejvýše nasazených hráček má v úvodním kole volno. Nikdo tak nemůže hned v prvním kole potkat Rybakinovou, Gauffovou, Šwiatekovou ani Svitolinovou.

Naopak snadnou kořistí by mohly být kvalifikantky a ještě divoké karty. Ty obdržely výhradně domácí hráčky. Jmenovitě Eva Lysová, Noma Nohaová Akugueová, Ella Seideová a bývalá šampionka Laura Siegemundová.

Rozlosování hlavní soutěže, která vypukne v pondělí, proběhne v sobotu.

Seznam přihlášených hráček

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Přidat komentář
tommr
10.04.2026 11:13
Šanci na dobrej výsledek má z našich jen Karolína Muchová. Díky tomu že je nasazená nemůže narazit na Gauff nebo Swiatek dřív než ve čtvrtfinále ...
U Báry Krejčíkový čekám obligátní odhlášku na poslední chvíli ...
Reagovat
bardunek666
10.04.2026 11:24
Bára by hlavně měla být soudná a zkusit se rozehrát třeba v Rouenu a ne hned na tak skvěle obsazeném turnaji
Reagovat
Krisboy
10.04.2026 11:05
Šestý grandslam
Reagovat
Sinuhet1
10.04.2026 11:15
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

TOPlist