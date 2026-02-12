Neváží si naší země, kritizuje Nizozemec svého slavnějšího krajana. Griekspoor mu vrací úder

DNES, 13:30
Rozhovory 4
Na pětistovce v Rotterdamu letos vedle skvělého tenisu vrcholí jeden souboj i mimo kurt. A o to pikantnější je, že se mezi sebou hádají dva domácí tenisté. Jesper de Jong (25) kritizuje svého slavnějšího krajana Tallona Griekspoora (29) kvůli vynechání Davis Cupu. Na to nizozemská jednička rychle reagovala: "Měl by se nejdřív podívat do zrcadla."
Profily hráčů
Griekspoor Tallon
De Jong Jesper
Tallon Griekspoor reaguje na kritiku krajana (@ ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Nizozemci minulý týden nepotvrdili roli velkých favoritů a už v prvním kole Davis Cupu prohráli s Indií 2:3. Předloňským finalistům sice chyběla týmová jednička Griekspoor, který se rozhodl na zápas necestovat, i tak měl tým vedený 86. hráčem světa De Jongem jasnou žebříčkovou převahu.

Právě pětadvacetiletý Nizozemec ale z prohry viní svého slavnějšího krajana. "Neváží si naší země. Je to neuctivé," kritizoval jeho neúčast v Bengalúru během domácího podniku v Rotterdamu. Dvojnásobný semifinalista zdejšího turnaje si ale nenechal nic líbit a rychle vrátil úder.

"Říká, že si nevážím naší země. To je docela drzí od někoho, kdo prohrál s hráčem kolem pětistého místa na světě," konstatoval fakt, že De Jong padl s 470. hráčem žebříčku Dhakshineswar Sereshem. "Jestli si po výkonu z minulého víkendu troufá takhle nahlas mluvit, měl by se nejdřív podívat do zrcadla."

Griekspoor na rozdíl od svého krajana, který prohrál v prvním kole bitvu s Karenem Chačanovem, na domácím turnaji pokračuje a potvrdil, že se mu zde v posledních letech daří. Ve čtvrtfinále čeká na vítěze duelu mezi turnajovou dvojoku Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem a Srbem Hamadem Medjedovičem.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Přidat komentář
PTP
12.02.2026 14:49
Neváží si své země a paktuje se s rakouskou Ruskou
Reagovat
Sincaraz
12.02.2026 14:46
No neviem ... de Jong kritizoval skôr to, že Griekspoor nechodí na DC, nie to, kto na DC podáva aký výkon ... vracať mu to takýmto spôsobom mi veľmi nesedí
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
12.02.2026 14:10
"To je docela drzí od někoho" ????????????
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
12.02.2026 14:11
Namísto těch otazníků byly původně emotikony.
Reagovat

