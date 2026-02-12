Neváží si naší země, kritizuje Nizozemec svého slavnějšího krajana. Griekspoor mu vrací úder
Nizozemci minulý týden nepotvrdili roli velkých favoritů a už v prvním kole Davis Cupu prohráli s Indií 2:3. Předloňským finalistům sice chyběla týmová jednička Griekspoor, který se rozhodl na zápas necestovat, i tak měl tým vedený 86. hráčem světa De Jongem jasnou žebříčkovou převahu.
Právě pětadvacetiletý Nizozemec ale z prohry viní svého slavnějšího krajana. "Neváží si naší země. Je to neuctivé," kritizoval jeho neúčast v Bengalúru během domácího podniku v Rotterdamu. Dvojnásobný semifinalista zdejšího turnaje si ale nenechal nic líbit a rychle vrátil úder.
"Říká, že si nevážím naší země. To je docela drzí od někoho, kdo prohrál s hráčem kolem pětistého místa na světě," konstatoval fakt, že De Jong padl s 470. hráčem žebříčku Dhakshineswar Sereshem. "Jestli si po výkonu z minulého víkendu troufá takhle nahlas mluvit, měl by se nejdřív podívat do zrcadla."
Griekspoor na rozdíl od svého krajana, který prohrál v prvním kole bitvu s Karenem Chačanovem, na domácím turnaji pokračuje a potvrdil, že se mu zde v posledních letech daří. Ve čtvrtfinále čeká na vítěze duelu mezi turnajovou dvojoku Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem a Srbem Hamadem Medjedovičem.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře