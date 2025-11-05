Nevím, kde tu informaci vzal, reagoval Djokovič na italského prezidenta. Turín stále nepotvrdil
Nejlepší hráč historie Djokovič si v posledních letech pečlivě vybírá svůj program, ve kterém jsou pro něj hlavní prioritou grandslamy. Navíc už je v pozdější fázi své kariéry a rozhodně už nebude hrát tolik turnajů co dříve. Jeho účast na jakémkoliv dalším podniku je tak obrovským lákadlem pro diváky.
Srb se nevyjádřil ani k letošnímu Turnaji mistrů, kam se jako třetí hráč v sezoně hned po Carlosu Alcarazovi a Janniku Sinnerovi kvalifikoval. V Turíně hrál naposledy před dvěma lety, kdy si připsal rekordní sedmou trofej ze závěrečného podniku. Loni obhajovat titul nepřijel.
Účast nejlepšího hráče všech dob na letošním ročníku však potvrdil prezident italské tenisové federace Angelo Binaghi. "Máme potvrzení, že Novak Djokovič bude v příštím týdnu hrát v Turíně," uvedl v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Rai Gr Parlamento. Informace se začala šířit jako lavina a všichni už pokládali start 24násobného grandslamového šampiona za jistý.
Djokovič však po svém úvodním duelu na turnaji v Aténách místo potvrzení přišel s poněkud šokující zprávou a slova Binaghiho vyvrátil. "Nevím, kde tu informaci vzal. Rozhodně ne ode mě ani od mého týmu," řekl Srb a pronesl další nepřesné vyjádření. "Rozhodnu se na konci tohoto turnaje."
Podobně neurčitě mluvil už dva týdny zpátky po skreči na exhibici Six Kings Slam v Rijádu, kde uvedl, že chce být připraven na posledních pár turnajů této sezony. Od té doby však mimo Atén nikde nehrál. Tisícovku v Paříži, kde je absolutním rekordmanem turnaje, stejně jako minulý rok vynechal. Udělá to tak i s Turínem a potopí prezidenta italské tenisové federace?
Jeho startu na podniku pro osm nejlepších hráčů sezony nehraje do karet ani harmonogram. Turnaj mistrů totiž začíná už v neděli. Pokud by tedy na podniku v Aténách, který vlastní jeho rodina, došel do závěrečných kol, neměl by čas na odpočinek a musel by se rozhodnout, zda dá přednost domácímu turnaji anebo přípravě na Turín, kde nebude mít tak velkou šanci na zisk 101. trofeje.
