Nezastavitelný pád řecké hvězdy. Tsitsipas opět tvrdě narazil a může brzy opustit elitu

DNES, 13:36
ATP MNICHOV - Stefanos Tsitsipas ztroskotal i na druhém letošním antukovém turnaji hned v prvním kole a nedaří se mu zastavit už velmi dlouhou krizi i neustálý propad v žebříčku. Bývalý třetí hráč světa a dvojnásobný grandslamový finalista nenašel recept ani na Fábiána Marozsána v Mnichově a duel rozložený do dvou dnů prohrál 6:3, 6:7, 4:6.
Stefanos Tsitsipas opět tvrdě narazil (© Chryslene Caillaud / PsnewZ / Bestimage / Profimedia)

Marozsán – Tsitsipas 3:6, 7:6, 6:4

Ještě před pár lety patřil Tsitsipas mezi nejlepší hráče na světě a hlavní adepty na zisk těch největších titulů na betonech a antuce. V té době si asi nikdo nedokázal představit, že ho čeká dlouholetá krize a hluboký pád mimo přední příčky pořadí ATP.

Obzvláště poslední dny jsou pro řeckou hvězdu krušné. Tsitsipas se totiž nedokáže prosazovat ani na oblíbených antukových turnajích a na Masters v Monte Carlu, kde třikrát triumfoval, i v Mnichově ztroskotal hned po prvním zápase.

Duel s Marozsánem v Mnichově rozehrál už včera, ale kvůli špatné viditelnosti bylo utkání za stavu 2:2 v rozhodujícím setu přerušeno. Tsitsipasovi dnešní dohrávka nevyšla a s maďarským protivníkem nakonec padl 6:3, 6:7, 4:6. Na dohrávku přitom vůbec nemuselo dojít, jenže rodák z Atén v úterý neproměnil mečbol na returnu a ve středu byl horším hráčem na kurtu.

Tsitsipas v Mnichově debutoval, zatímco na souběžně hrané akci v Barceloně startoval už sedmkrát, v šesti případech se dostal do čtvrtfinále a čtyřikrát hrál finále. Sázka na jinou kartu se mu tedy nevyplatila a loňské čtvrtfinálové body z Barcelony v německé metropoli neobhájil.

To znamená další propad v žebříčku. V živém pořadí se momentálně nachází až na 78. pozici. Mnozí si asi řeknou, že to je pořád daleko k pádu mimo elitní stovku. Jenže na 101. Rinkyho Hijikatu má náskok pouhých pouhých 83 bodů.

Je tedy klidně reálné, že po skončení antukového jara nebude Tsitsipas figurovat v TOP 100. V následujících týdnech totiž obhajuje body za třetí kolo v Madridu i Římě a druhé kolo na French Open (vše 50 bodů, dohromady 150 bodů).

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

pantera1
15.04.2026 14:14
Řecká tragédie antických rozměrů pokračuje, to už by se pomalu mělo odehrávat v Koloseu .
Marduch
15.04.2026 14:02
Od příští sezony by mohl píchnout Standa, rodák z Lausanne. Hru mají podobnou.
Tomas_Smid_fan
15.04.2026 13:40
ráno byl tento zápas na livesport jako zrušen
Ondřej.Jirásek
15.04.2026 13:41
Leda tak přerušen, určitě ne zrušen
