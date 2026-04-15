Nezastavitelný pád řecké hvězdy. Tsitsipas opět tvrdě narazil a může brzy opustit elitu
Marozsán – Tsitsipas 3:6, 7:6, 6:4
Ještě před pár lety patřil Tsitsipas mezi nejlepší hráče na světě a hlavní adepty na zisk těch největších titulů na betonech a antuce. V té době si asi nikdo nedokázal představit, že ho čeká dlouholetá krize a hluboký pád mimo přední příčky pořadí ATP.
Obzvláště poslední dny jsou pro řeckou hvězdu krušné. Tsitsipas se totiž nedokáže prosazovat ani na oblíbených antukových turnajích a na Masters v Monte Carlu, kde třikrát triumfoval, i v Mnichově ztroskotal hned po prvním zápase.
Duel s Marozsánem v Mnichově rozehrál už včera, ale kvůli špatné viditelnosti bylo utkání za stavu 2:2 v rozhodujícím setu přerušeno. Tsitsipasovi dnešní dohrávka nevyšla a s maďarským protivníkem nakonec padl 6:3, 6:7, 4:6. Na dohrávku přitom vůbec nemuselo dojít, jenže rodák z Atén v úterý neproměnil mečbol na returnu a ve středu byl horším hráčem na kurtu.
Tsitsipas v Mnichově debutoval, zatímco na souběžně hrané akci v Barceloně startoval už sedmkrát, v šesti případech se dostal do čtvrtfinále a čtyřikrát hrál finále. Sázka na jinou kartu se mu tedy nevyplatila a loňské čtvrtfinálové body z Barcelony v německé metropoli neobhájil.
To znamená další propad v žebříčku. V živém pořadí se momentálně nachází až na 78. pozici. Mnozí si asi řeknou, že to je pořád daleko k pádu mimo elitní stovku. Jenže na 101. Rinkyho Hijikatu má náskok pouhých pouhých 83 bodů.
Je tedy klidně reálné, že po skončení antukového jara nebude Tsitsipas figurovat v TOP 100. V následujících týdnech totiž obhajuje body za třetí kolo v Madridu i Římě a druhé kolo na French Open (vše 50 bodů, dohromady 150 bodů).
