Sinner? Určitě mi tady nechybí, vtipkoval Alcaraz. Po Barceloně se chce vrátit na trůn
Alcaraz přijel na domácí pětistovku do Barcelony jen pár hodin po finálové porážce v Monte Carlu, kde nestačil na svého největšího rivala Sinnera. Právě Ital ho díky triumfu na první antukové tisícovce sezony sesadil z trůnu. Do čela žebříčku se však Španěl může vrátit už po týdnu a moc dobře to ví.
"Vrátit se znovu na pozici jedničky po Barceloně je pro mě extra motivace. Vím, že tady musím vyhrát. Souboj o trůn, který vedeme s Jannikem je skvělý, ale jsem soustředěný a mým cílem je především zlepšovat svou hru," řekl na tiskové konferenci před turnajem, do kterého později vstoupil výhrou 6:4, 6:2 nad Otto Virtanenem. Ve čtvrtečním osmifinále změří síly s Tomášem Macháčem.
V Katalánsku je při absenci Sinnera turnajovou jedničkou a na zdejším podniku už dvakrát triumfoval. Loni se zranil ve finále proti Holgerovi Runemu, kterému podlehl ve dvou setech. Letos mu zde budou konkurovat především další dva členové TOP 10 Ital Lorenzo Musetti a Australan Alex de Minaur, kteří taktéž zvládli své úvodní vystoupení.
"On je jedním z hráčů, kteří mě dělají lepším. Kvůli němu si musím uvědomit své slabiny a pracovat na nich při každém tréninku a každém zápase," řekl Španěl o Sinnerovi. "Je to pro mě úleva, že s ním nemusím hrát na každém turnaji. Určitě mi tady nechybí," vtipkoval.
V aktuálním live žebříčku ztrácí na Itala 390 bodů. Pokud by pětistovku v Barceloně ovládl, vrátil by se na pozici nejlepšího hráče světa a měl by před svým největším rivalem jen minimální náskok 60 bodů. Obhajoba finále, ani jiný výsledek mu stačit nebude.
Souboj o trůn mezi Alcarazem a Sinnerem by měl pokračovat i v následujících měsících antukové sezony. Ani jeden z nich si zřejmě nenechá ujít tisícovku v Madridu, kde loni oba chyběli, ani Masters v Římě, kde se minulý rok utkali o titul. Finálový duel svedli i na loňském French Open, kde se postarali o jednu z největších tenisových bitev historie, kterou po pěti a půl hodinách a třech odvrácených mečbolech ovládl Alcaraz.
