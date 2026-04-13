Bitva o trůn pokračuje. Sinner ho může okamžitě ztratit, Alcaraz má vše ve svých rukách
Sinner je aktuálně ve vrcholové formě a i na tisícovce v Monte Carlu potvrdil, že je aktuálně nejlepším hráčem světa. Ovládl už čtvrtý podnik Masters v řadě a získal premiérovou velkou trofej na antuce. Navíc ve finále skolil Alcaraze, vyhrál tak souboj o trůn a je zpátky na pozici světové jedničky, na které zahájil 67. týden.
První místo na žebříčku ATP mu Španěl nejprve ukradl po loňském US Open a poté na Turnaji mistrů v Turíně. Alcaraz měl velkolepý úvod sezony a vypracoval si náskok 3 350 bodů: k pondělí 2. února měl Španěl na kontě 13 650 bodů a Ital pouhých 10 300.
Pak přišly Sinnerovi tituly v Indian Wells, Miami a Monte Carlu. Zatímco rodák z Murcie jen nečinně přihlížel a sbíral těžké porážky proti Medveděvovi a Kordovi, které mu zabránily potvrdit jeho skvělou formu a americké tisícovky na tvrdém povrchu tak pro něj byly spíše zklamáním.
Ital však místo na čele žebříčku může rychle ztratit. Pokud by Španěl vyhrál titul na domácí pětistovce v Barceloně, který ve své kariéře získal již dvakrát, o pouhých 60 bodů by znovu svého rivala předběhl. A přetahovat se o výsluní na žebříčku ATP by se mohli i nadále.
Nové střídání v Barceloně?
Alcaraz má návrat do čela na dosah. Loni v barcelonském finále podlehl Holgeru Runemu, odečte se mu tedy 330 bodů. Pokud by tentokrát na pětistovce triumfoval vrátil by se zpět na vrchol s náskokem pouhých 60 bodů (13 410 ku 13 350).
Nové světové dvojce hraje do karet i to, že Sinner se tento týden nezúčastní žádného z pořádaných turnajů. Bude se tak snažit znovu načerpat fyzické i psychické síly na zbytek antukové sezóny, která může být plná zvratů.
Na programu jsou ještě dvě akce Masters v Madridu a Římě. Vše vyvrcholí na pařížském grandslamu. Na French Open loni svedli památnou pěti a půl hodinovou bitvu, ve které Španěl odvrátil tři mečboly. Ital, který zde loni utrpěl nejbolestivější porážku kariéry, se letos zajisté bude snažit o odvetu.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Ovšem - Oeiras 3, tam se dá čekat velkolepá bitva o titul.
Royer už v prvním z Čekinátem.
využije Moeller svou šanci? A otevře si pavouka přez Jarryho?
Bellucci si také brousí zuby na portugalskou trofej.
Překvapí divoká karta Pereira? nebo snad nenápadný Luca von Assche?
McDonald si našel svůj turnaj a jistě s Lajovičem budou patřit k černým koňům prvního kola. Další hvězdou turnaje je beze sporu Zdenda Kolářů...
Do Portugalska zavítala také argentínská superstar... ale bude to asi podobné jak s tím Alcarazem... V Oeiras přípravný tréningový camp... :-)) z Ferreirou půjde jistě nejen o kvalitní přípravu na RG, ale také o nazapomenutelné divácké šou...:-))