Senzace ve Stuttgartu! Turecká outsiderka zametla se světovou osmičkou

DNES, 14:07
WTA STUTTGART - Pořádné překvapení se zrodilo na úvod středečního programu na silně obsazené pětistovce ve stuttgartské hale. Výrazná outsiderka Zeynep Sönmezová totiž přehrála hladce 6:2, 6:2 světovou osmičku a loňskou finalistku Jasmine Paoliniovou. Pro tureckou hráčku se jedná o nejcennější skalp v kariéře.
Zeynep Sönmezová získala svůj nejcennější skalp (© ČTK / imago sportfotodienst / Eibner-Pressefoto/Edward Cheung)

Sönmezová – Paoliniová 6:2, 6:2

Paoliniová v žádném případě neprožívá povedený začátek sezony. Loni ale kralovala na domácí antuce v Římě a ve Stuttgartu prošla až do semifinále. I proto nastupovala proti kvalifikantce Sönmezové jako jednoznačná favoritka.

Papírové předpoklady se však vůbec nenaplnily. Turecká outsiderka byla celý zápas jasně lepší hráčkou na kurtu, vypracovala si 12 brejkbolových šancí a sama čelila jen jedné hrozbě. Zatímco Sönmezová o servis ani jednou nepřišla, Italce ho v každém setu sebrala dvakrát a za hodinu a čtvrt slavila nejcennější skalp své kariéry.

Pro Sönmezovou se jednalo o teprve druhé střetnutí s někým z TOP 10 žebříčku. Loni v únoru v Méridě nestačila na Emmu Navarrovou. Tentokrát ale dokonale využila letošního trápení Paoliniové a dosáhla na žebříčkově největší výhru.

Paoliniová stále těží ze silných loňských výsledků a i po neúspěšné obhajobě 185 bodů se udrží v elitní desítce hodnocení. Letošní bilanci si ovšem zhoršila na 9:8 a brzy ji čeká zmíněná obhajoba 1000 bodů na domácí akci v Římě.

Sönmezová, která se stala teprve druhou tureckou přemožitelkou zástupkyně TOP 10 (Cagla Büyükakcayová), bude ve čtvrtek útočit na své páté kariérní čtvrtfinále, první mimo tvrdé povrchy. Do cesty se jí postaví zkušená grandslamová finalistka Leylah Fernandezová.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
tommr
15.04.2026 14:37
dneska by to chtělo ještě aspoň dvě senzace a to v zápasech Swiatek-Siegemund a Lys-Svitolina čímž by výrazně stouply šance Karolíny Muchový a Lindy Noskový na dobrej výsledek ...
Kreuz
15.04.2026 14:54
Divna logika... taky by se mohly vsechny zranit a skrecovat a holky by vyhraly celej turnaj bez hrani.. musis si spis prat aby ony delaly senzace, nez aby tam prolejzaly diky jinejm.
tommr
15.04.2026 14:33
Paolini ztrácí a bude ztrácet body což hraje do karet Karolíně Muchový která by jí mohla během antuky nahradit v top-10 ...
aligo
15.04.2026 14:26
Jasmínka velmi, ale opravdu velmi upadá uvidíme, jestli je zase chytne v Římě jako vloni
Vlk-v-trave
15.04.2026 14:18
Zeynep je "davno" skvela. takze az tak velke prekvapeni to neni...;-) jednou prijdou tyhle vyhry mnohem casteji, teda pokud se nekde zdravotne nevysype...
