Senzace ve Stuttgartu! Turecká outsiderka zametla se světovou osmičkou
Sönmezová – Paoliniová 6:2, 6:2
Paoliniová v žádném případě neprožívá povedený začátek sezony. Loni ale kralovala na domácí antuce v Římě a ve Stuttgartu prošla až do semifinále. I proto nastupovala proti kvalifikantce Sönmezové jako jednoznačná favoritka.
Papírové předpoklady se však vůbec nenaplnily. Turecká outsiderka byla celý zápas jasně lepší hráčkou na kurtu, vypracovala si 12 brejkbolových šancí a sama čelila jen jedné hrozbě. Zatímco Sönmezová o servis ani jednou nepřišla, Italce ho v každém setu sebrala dvakrát a za hodinu a čtvrt slavila nejcennější skalp své kariéry.
Pro Sönmezovou se jednalo o teprve druhé střetnutí s někým z TOP 10 žebříčku. Loni v únoru v Méridě nestačila na Emmu Navarrovou. Tentokrát ale dokonale využila letošního trápení Paoliniové a dosáhla na žebříčkově největší výhru.
Paoliniová stále těží ze silných loňských výsledků a i po neúspěšné obhajobě 185 bodů se udrží v elitní desítce hodnocení. Letošní bilanci si ovšem zhoršila na 9:8 a brzy ji čeká zmíněná obhajoba 1000 bodů na domácí akci v Římě.
Sönmezová, která se stala teprve druhou tureckou přemožitelkou zástupkyně TOP 10 (Cagla Büyükakcayová), bude ve čtvrtek útočit na své páté kariérní čtvrtfinále, první mimo tvrdé povrchy. Do cesty se jí postaví zkušená grandslamová finalistka Leylah Fernandezová.
