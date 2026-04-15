Fantastický výkon brazilské hvězdy. Fonseca v Mnichově smetl nasazeného Francouze
Fonseca – Rinderknech 6:3, 6:2
Fonseca ukázal, že na antuce může být opravdu nebezpečný a potvrzuje to i na probíhající pětistovce v Mnichově. Na německém podniku postoupil bez ztráty setu už do čtvrtfinále a cestou vyřadil dva velmi nebezpečné soupeře. Na úvod si poradil s Alejandrem tabilem, pro kterého je oranžová drť nejlepším povrchem. V osmifinále po skvělém výkonu přehrál i 26. hráče světa a nasazenou sedmičku Rinderknecha.
Svůj agresivní tenis hrál brazilský supertalent už od začátku zápasu a hned ve čtvrté hře sebral Francouzovi podání. Náskok už si udržel a první sadu, ve které dokázal odvrátit všech šest brejkbolových šancí soupeře, získal. Pomohl si také 17 vítěznými údery.
V jízdě pokračoval Fonseca i ve druhé sadě. Na returnu uspěl hned v úvodním gamu a rychle se dostal do vedení. Za stavu 3:2 zvládl kritickou situaci, když musel zlikvidovat tři brejkboly v řadě. To však rozhodlo. Následně potřetí sebral soupeři podání, zápas bez problémů dopodával a po hodině a 22 minutách slavil postup.
Brazilec předvedl naprosto skvělý výkon. V zápase zasypal soupeře 21 vítěznými údery a spáchal pouhých 11 nevynucených chyb. Navíc byl stoprocentně úspěšný při odvrácení brejkbolů, když smazal všech devět.
Mezi osmičku nejlepších postoupil letos teprve podruhé a navázal na skvělou jízdu z Monte Carla, kde si zahrál své první čtvrtfinále na Masters. V i Monaku přešel přes Rinderknecha a zastavil ho až třetí hráč světa Alexander Zverev, který je v Mnichově turnajovou jedničkou.
