Fantastický výkon brazilské hvězdy. Fonseca v Mnichově smetl nasazeného Francouze

DNES, 12:45
Aktuality 1
ATP MNICHOV - Joao Fonseca postoupil na antukové pětistovce v Mnichově už mezi osmičku nejlepších. Brazilský talent v osmifinále po velmi dobrém výkonu přehrál poměrně snadno 6:3, 6:2 Francouze Arthura Rinderknecha. V zápase odvrátil všech devět brejkbolů, zasypal soupeře 21 vítěznými údery, spáchal jen minimum chyb a naznačil, že je zpátky ve své nejlepší formě.
Profily hráčů
Fonseca Joao
Rinderknech Arthur
Joao Fonseca v Mnichově postoupil do čtvrtfinále (@ ČTK / imago sportfotodienst / Mladen Lackovic)

Fonseca – Rinderknech 6:3, 6:2

Fonseca ukázal, že na antuce může být opravdu nebezpečný a potvrzuje to i na probíhající pětistovce v Mnichově. Na německém podniku postoupil bez ztráty setu už do čtvrtfinále a cestou vyřadil dva velmi nebezpečné soupeře. Na úvod si poradil s Alejandrem tabilem, pro kterého je oranžová drť nejlepším povrchem. V osmifinále po skvělém výkonu přehrál i 26. hráče světa a nasazenou sedmičku Rinderknecha.

Svůj agresivní tenis hrál brazilský supertalent už od začátku zápasu a hned ve čtvrté hře sebral Francouzovi podání. Náskok už si udržel a první sadu, ve které dokázal odvrátit všech šest brejkbolových šancí soupeře, získal. Pomohl si také 17 vítěznými údery.

V jízdě pokračoval Fonseca i ve druhé sadě. Na returnu uspěl hned v úvodním gamu a rychle se dostal do vedení. Za stavu 3:2 zvládl kritickou situaci, když musel zlikvidovat tři brejkboly v řadě. To však rozhodlo. Následně potřetí sebral soupeři podání, zápas bez problémů dopodával a po hodině a 22 minutách slavil postup.

Brazilec předvedl naprosto skvělý výkon. V zápase zasypal soupeře 21 vítěznými údery a spáchal pouhých 11 nevynucených chyb. Navíc byl stoprocentně úspěšný při odvrácení brejkbolů, když smazal všech devět.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Mezi osmičku nejlepších postoupil letos teprve podruhé a navázal na skvělou jízdu z Monte Carla, kde si zahrál své první čtvrtfinále na Masters. V i Monaku přešel přes Rinderknecha a zastavil ho až třetí hráč světa Alexander Zverev, který je v Mnichově turnajovou jedničkou.

Výsledky turnaje ATP 500 v Mnichově

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
Saulnier
15.04.2026 12:50
Pekný výsledok. Cesta na úplný vrchol vedie práve cez porážanie Rinderknechov a podobných, nie ľahkých súperov.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

TOPlist