Zpátky do reality. Francouzský supertalent se probudil ze snu a vrací se na nejnižší úroveň
Ještě před pár dny mu sběrači nosili míčky a sledovaly ho tisíce diváků na těch největších světových stadionech. V tomto týdnu už si ale balónky sbírá sám a za plotem ho podporuje jen pár ojedinělých místních nadšenců. Mladá francouzská superstar Kouamé zažívá nechvalný, ale pro něj velmi potřebný, návrat do reality a vrací se zpět na ty nejmenší tenisové podniky.
Teprve sedmnáctiletý talent letos dostal divokou kartu na dvě tisícovky. V Miami se stal aktuálně nejmladším hráčem, který vyhrál zápas na Masters a ještě před deseti dny bojoval na prestižní akci v Monte Carlu. Aktuálně však soutěží na akci M25 v italském Santa Margherita di Pula.
Důvod této změny je naprosto jednoduchý. Kouamé je aktuálně 339. hráčem světa a na turnaje ATP tedy nemá žebříček, dokonce by se sotva vešel i na některé challengery. Musí tak vsadit na jistotu a objíždět ty nejmenší podniky, na kterých bude favoritem a pokusí se postupně sbírat body, aby v následujících měsících nemusel spoléhat na divoké karty.
V Itálii je nasazenou trojkou a na úvod zvládl třísetovou bitvu. Dnes smetl 6:2, 6:0 domácího Francesca Ferrariho a postoupil do čtvrtfinále. O semifinále se utká buď s Lorenzem Rottolim (804. na ATP), nebo Andrejem Chepelevem (431. na ATP). Ještě nedávno však musel konkurovat hráčům TOP 50 a zahrál si i s aktuálně 13. hráčem žebříčku Jiřím Lehečkou.
Vzhledem k následujícímu programu antukového jara bude jeho zastávka na turnajích Futures pouze dočasná. Už příští týden ho čeká kvalifikace na další tisícovku v Madridu. Dá se předpokládat, že se pomocí divoké karty bude moci zúčastnit i největšího domácího turnaje French Open.
