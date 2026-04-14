Zpátky do reality. Francouzský supertalent se probudil ze snu a vrací se na nejnižší úroveň

DNES, 12:00
Aktuality 0
Jeho talent rozhodně nejde přehlédnout a právem už si vyzkoušel hrát i na těch největších světových turnajích kategorie Masters. Z tenisového snu se však teprve sedmnáctiletý Moïse Kouamé musí vrátit zpátky do reality. Francouzský supertalent, který zářil na akcích v Miami a Monte Carlu, teď bojuje na nejnižších turnajích Futures.
Profily hráčů
Moïse Kouamé na Masters v Monte Carlu (@ Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Ještě před pár dny mu sběrači nosili míčky a sledovaly ho tisíce diváků na těch největších světových stadionech. V tomto týdnu už si ale balónky sbírá sám a za plotem ho podporuje jen pár ojedinělých místních nadšenců. Mladá francouzská superstar Kouamé zažívá nechvalný, ale pro něj velmi potřebný, návrat do reality a vrací se zpět na ty nejmenší tenisové podniky.

Teprve sedmnáctiletý talent letos dostal divokou kartu na dvě tisícovky. V Miami se stal aktuálně nejmladším hráčem, který vyhrál zápas na Masters a ještě před deseti dny bojoval na prestižní akci v Monte Carlu. Aktuálně však soutěží na akci M25 v italském Santa Margherita di Pula.

Důvod této změny je naprosto jednoduchý. Kouamé je aktuálně 339. hráčem světa a na turnaje ATP tedy nemá žebříček, dokonce by se sotva vešel i na některé challengery. Musí tak vsadit na jistotu a objíždět ty nejmenší podniky, na kterých bude favoritem a pokusí se postupně sbírat body, aby v následujících měsících nemusel spoléhat na divoké karty.

V Itálii je nasazenou trojkou a na úvod zvládl třísetovou bitvu. Dnes smetl 6:2, 6:0 domácího Francesca Ferrariho a postoupil do čtvrtfinále. O semifinále se utká buď s Lorenzem Rottolim (804. na ATP), nebo Andrejem Chepelevem (431. na ATP). Ještě nedávno však musel konkurovat hráčům TOP 50 a zahrál si i s aktuálně 13. hráčem žebříčku Jiřím Lehečkou.

Vzhledem k následujícímu programu antukového jara bude jeho zastávka na turnajích Futures pouze dočasná. Už příští týden ho čeká kvalifikace na další tisícovku v Madridu. Dá se předpokládat, že se pomocí divoké karty bude moci zúčastnit i největšího domácího turnaje French Open.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele

TOPlist