Nikdo je neohrozí, shodují se experti. Dominace Alcaraze a Sinnera bude pokračovat
Alcaraz a Sinner nemají v tuto chvíli na grandslamech konkurenci. Jejich dominance trvá už od Australian Open 2024 a experti televizní stanice Tennis Channel si myslí, že bude pokračovat i v příštím roce.
"Hráči jako Taylor Fritz, Jack Draper a Novak Djokovič jsou schopni je občas přehrát, ale nevidím nikoho, kdo by je dokázal porážet stabilně. Momentálně jsme v éře tenisu, které jasně vládnou dva muži," říká Victoria Duvalová.
Další bývalá členka TOP 100 ženského žebříčku zašla ještě dál. "Stabilní hrozba pro Alcaraze a Sinnera nemusí přijít ani v následujících pěti letech. Z aktivních hráčů bych tipovala někoho, kdo pořád pracuje na své hře a ještě není kompletním tenistou," myslí si někdejší světová devítka Coco Vandewegheová.
Podobný názor má i David Kane. "Většina z těch, kdo by mohl ohrozit Alcaraze a Sinnera, je zraněná nebo se zotavuje ze zranění. Holger Rune vyhrál Masters ještě před Sinnerem a měl být tím třetím do party. Teď ho ale kvůli katastrofálnímu zranění neuvidíme celou úvodní půlku sezony. Jack Draper porazil Alcaraze na jaře, jenže od té doby není fit. Pro Tommyho Paula v podstatě skončila sezona už na antuce."
"Musíme si počkat minimálně do léta, abychom si udělali představu, kdo by se k nim mohl přidat. Nicméně Alcarazova šokujícího rozchodu s trenérem by někdo brzy či později mohl využít," dodal.
Vyjádřil se i Brett Haber. "Záleží na tom, co si představujete pod pojmem výzva. Několik tenistů s nimi dokáže držet krok a třeba je někdy i porazit, ale momentálně to vypadá, že žádného dalšího rivala nemají."
Paul Annacone měl jasno. "Momentálně tady nikdo není. Jsou prostě lepší než zbytek hracího pole, což vidíme už několik sezon. Samozřejmě někdy prohrají a ukážou zranitelnost, nicméně v tuto chvíli se jim stabilitou výsledků a výkonů nikdo nevyrovná."
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře