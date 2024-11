Nizozemci jsou poprvé ve finále DC! Van De Zandschulp přežil kolaps, o postupu rozhodl Griekspoor

10 Match points and 2 hours and 42 minutes later.. @Boticvdz pulls through an epic battle against Altmaier 6-4 6-7(12) 6-4!@DavisCup | #DavisCup | @knltbtennispic.twitter.com/cq2M5f4jVg — ATP Tour (@atptour) November 22, 2024