Norrie o nabitém kalendáři: Je na každém hráči, jakou cestu si zvolí. Kritika je zbytečná
Po sezoně vzestupů a pádů se Norrie v druhé polovině roku dostal zpět do formy. Momentálně je na 27. místě žebříčku ATP a v Austrálii bude nasazeným hráčem. Doufá, že skvělá forma, kterou předvedl v závěru letošního roku, ho bude provázet i do nové sezony.
Britský hráč vysvětluje, jak změnil svůj přístup: "Na začátku roku jsem se snažil až příliš. Myslel jsem si, že jsem připravený vrátit se do top 50 nebo top 30, ale v každém zápase jsem na sebe vyvíjel příliš velký tlak, místo abych jen hrál a nechal věci plynout. Věděl jsem, že mám úroveň, ale paradoxně jsem potřeboval udělat krok zpět. Nejdůležitější bylo si tenis znovu užít."
Tato změna myšlení se projevila i ve výsledcích. Norrie se v Ženevě dostal do semifinále, na Roland Garros jej porazil Novak Djokovič, ve Wimbledonu postoupil do čtvrtfinále, kde byl nad jeho síly Carlos Alcaraz. Právě Španělovi porážku vrátil, když ho překvapivě zdolal ve druhém kole Masters v Šanghaji.
"Najednou jsem začal hrát opravdu dobře, užíval si antukové zápasy a dostal se do čtvrtého kola Roland Garros, a pak jsem měl dobrý Wimbledon. Všechno to začalo tímto impulsem. Předtím jsem se během roku nedokázal na kurtu cítit uvolněně, trápil jsem se."
Ke kritice turnajového kalendáře Norrie poznamenává: "Ano, kalendář je dlouhý, ale záleží na každém hráči, kdy si odpočine. Kritika je zbytečná. Pokud jde o mě, já si turnaje užívám a tohle už opravdu neřeším."
Britský hráč dodává, že hráči mají možnost volby: "Nejste povinni hrát všechny turnaje kategorie 250. Existují určité podniky 500 a 1000, které jsou téměř povinné, ale můžete si uspořádat svůj rozvrh. V minulosti jsem se snažil hrát všechno a tlačil své tělo na hranici možností. Naučil jsem se, že je důležité znát své preference, vědět, které turnaje máte rádi, a přizpůsobit si rozvrh podle svých potřeb," uzavírá Norrie.
Rozchod Alcaraze s Ferrerem? Tuším, co za tím mohlo být, říká britská legenda
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře