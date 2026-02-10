Nosková byla proti kvalifikantce blízko obratu. Zahodila však velkou šanci a nečekaně končí
Nosková – Gračovová 2:6, 6:2, 5:7
Nosková nezačala zápas vůbec dobře, hned v prvním gamu sice sebrala Gračovové podání, následně však i kvůli vlastním laciným chybám přišla o dva servisy v řadě a prohrávala už 1:4. Česká hráčka si následně udržela už jen jeden servis a sadu snadno ztratila za 35 minut hry. Po prohrané sadě odešla mimo kurt.
Světová dvanáctka opravdu nevypadala ve své kůži. Po návratu na dvorec ale působila lépe, ve třetí hře sebrala Francouzce podání a šla do vedení. Zlepšila také především první servis, kterým si začala častěji pomáhat. Ve čtvrtém gamu málem zahodila stav 40:15, když musela odvracet dva brejkboly. Pomohla si však přechody na síť a esem a zvýšila na 3:1. Náskok už si pohlídala a poslala zápas do rozhodujícího dějství.
V něm opět ze začátku dominovala na servisu a jako první se dostala do výhody brejku. Od základní čáry ji však Gračovová stále přehrávala. V šesté hře však i díky vlastním chybám o podání přišla a Francouzka srovnala. Ani ztráta tří her v řadě však Noskovou nerozhodila. V osmém gamu trefila 10. eso, vítězný bekhend a suverénně dotáhla na 4:4. I kvalifikantka ale předvedla skvělý game na servisu a dostala Češku znovu pod velký tlak.
I tentokrát si ale Nosková podání s přehledem udržela. V jedenáctém gamu ale potvrdila, že se jí absolutně přestalo dařit na returnu a po prvním vydřeném bodu snadno ztratila další čtyři. Za stavu 5:6 jí absolutně odešel první servis a bez jeho pomoci nedokázala důležitý game uhrát. Gračovová si po vítězném returnu připravila mečbol a po forhendové chybě Češky ho využila.
Devátá nasazená tak v Dauhá promarnila velkou šanci. V osmifinále totiž čekala nenasazená Maria Sakkariová, která se v posledních letech spíše trápí a rozhodně už není elitní hráčkou, kterou bývala. Řekyni tedy v boji o postup mezi osmičku nejlepších vyzve Francouzka, která včetně kvalifikace vyhrála už čtyři duely.
V Kataru se dnes představí ještě Kateřina Siniaková, která vyzve Kolumbijku Camilu Osoriovou a české derby svedou nasazená čtrnáctka Karolína Muchová s kvalifikantkou Terezou Valentovou.
