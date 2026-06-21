Nosková má druhý titul a bude poprvé v TOP 10! Ve finálové bitvě přemohla Pegulaovou
Pegulaová – Nosková 4:6, 6:4, 3:6
Finále mezi Noskovou a Pegulaovou mělo odstartovat ve 12:00, ale nakonec začalo se skoro šestihodinovým zpožděním. Bouřky a vydatný déšť totiž poničily infrastrukturu areálu včetně vedení elektrického proudu. Navíc byly některé oblasti dějiště turnaje zaplaveny a pořadatelé museli evakuovat diváky.
Nosková měla famózní vstup do utkání. Češka navazovala na výborné výkony z předchozích zápasů a rychle se dostala do vedení 2:0, přičemž na brejkbol sehrála vynikající výměnu zakončenou ukázkovým volejem. S potvrzením brejku však měla problém. Nosková začala dělat víc chyb a Pegulaové nabídla dva brejkboly. Američanka ale své šance nevyužila a vsetínská rodačka po dlouhé tahanici o tento game zvýšila na 3:0.
Pegulaová se následně poprvé dostala na výsledkovou tabuli. Nosková se poté znovu trápila na podání, zahodila náskok 30:0 a pustila soupeřku zpátky do hry o první set. Dominance české hráčky se postupně úplně vytratila a velmi rychle bylo srovnáno na 3:3. Ani v dalším gamu na servisu se Noskové nedařilo. Brejkbol však aktivní hrou smazala a přerušila sérii prohraných her.
Po dlouhé době snadnější game na podání přišel pro Noskovou až za stavu 4:4. Pegulaová si v desáté hře vypracovala vedení 30:0 a vypadalo to na hladké srovnání na 5:5. Nosková však zabrala a po chytrém kraťasu se propracovala k setbolu, který však Američanka nekompromisně zlikvidovala. Přišly další šance, ale Češka zkazila bekhend a pak nezreturnovala podání. Úspěšná byla až ta čtvrtá v pořadí, kdy Nosková donutila Pegulaovou k chybě.
Úvodní polovina druhé sady žádnou změnu scénáře nepřinesla. Nosková byla dál agresivnější hráčkou na kurtu a Pegulaová ji trápila svou přesnou a strojovou hrou. První komplikace na servisu přišly až při skóre 2:2 a řešila je Nosková. Češka ale manko 0:30 suverénně otočila a ztrátu podání nepřipustila.
Game za stavu 3:3 se Noskové vůbec nepovedl. Pegulaová měla tři brejkboly po sobě a česká tenistka hned na ten první vyrobila u sítě obrovskou chybu z forhendu. Američanka si náskok jednoho brejku s přehledem pohlídala a vynutila si rozhodující sadu.
Nosková se nenechala rozhodit a začala poslední dějství nejlepším možným způsobem, konkrétně čistou hrou na servisu. Vzápětí si poprvé od začátku druhého setu vypracovala brejkbol, ale těsně minula return. Češka se ovšem brejku přece jen dočkala, když vytáhla dva vítězné bekhendy po sobě. Následně přežila stav 0:30 a zvýšila na 3:0.
Následující minuty žádný zvrat nenabídly, ale v sedmé hře Češka příliš chybovala a pustila Pegulaovou ke dvěma brejkbolům v řadě. Obě hrozby však suverénně odvrátila a za stavu 5:2 měla tři gamy na to, aby finále uzavřela. Zápas si nakonec musela Nosková doservírovat, jelikož Američanka odvrátila mečbol na svém podání esem, a tuto těžkou úlohu zvládla na výbornou.
Nosková tímto vítězstvím přerušila sérii tří finálových nezdarů. V loňské sezoně totiž neuspěla v Praze, Pekingu ani Tokiu. Nyní má v soubojích o titul bilanci 2:5 a také druhou trofej vybojovala na úrovni WTA 500 (Monterrey 2024). Jednalo se o její první finále mimo betony.
A není to obyčejný triumf. Nosková se díky němu poprvé v kariéře posune do TOP 10 světového pořadí. Elitní desítku bude v pondělí uzavírat, odsune na 11. místo krajanku Karolínu Muchovou a bude znovu českou žebříčkovou jedničkou.
S Pegulaovou se utkala počtvrté a opět došlo na tuhou a těsnou bitvu. Ve vzájemné bilanci vede Nosková 3:1. Do finále šla ve vynikající formě, když v předchozích čtyřech zápasech neztratila jediný set a všechny soupeřky deklasovala rozdílem minimálně jedné třídy.
Pegulaová vstupovala do finále po skalpu světové jedničky Aryny Sabalenkové. Navíc v tomto dějišti triumfovala předloni a obě předchozí finále na travnatých kurtech vyhrála (Berlín 2024 a Bad Homburg 2025).
Američanka má mnohem lepší bilanci ve finále než Nosková, nicméně i ta její je negativní (úspěšnost 11:12). V letošní sezoně si zahrála o titul už potřetí, předtím uspěla na hardové tisícovce v Dubaji i na domácí zelené antuce v Charlestonu.
Komentáře
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https://www.ceskytenis.info/svetove-zebricky/zeny-wta/
USA - ČR 0:2 po těsných zápasech
americký kontinent se určitě bude chtít revanšovat příští týden
tip
Mexiko - ČR 3:0
Singl:
WTA1000: Muchová
WTA500: Bejlek, Nosková
WTA250: Bouzková (2)
Debl:
GS: Siniaková
WTA1000: Siniaková (3)
WTA500: Siniaková
WTA250 Malečková/Škoch, Detiuc
CZ tituly z 500, 250 a 125 v jeden den je hodně velká vzácnost škoda, že se na trávě nehraje i nějaká 1000
Btw. Ať si NOSková sundá tu ohyzdnou věc z NOSu.
Tak schvalne... :-) A stalo se to! :-)
Linda super, a doufejme, ze se nezasekne na londynske trave... :-) Gratulace k top10 - vystridala tak Karolinu :-), ktera muze pokracovat v zlepsi stats ve vyhrach nad hrackami top10 :-))
Jestli jde o race, tak Linda se dostala na 12. misto pred Jovic za 11. Swiatek... na Top8 TM ztraci nejakych 800 b. Karolina Muchova si stale drzi top 8.
jsem si to blbe zapamatoval Kvitova a Pliskova v 2017 byl tam odstup tyden...
Takze je tu historicka udalost :-D A poprve.... dne....Sorry, ale aspon to verifikujete :-) To je dobre.
Jinak super tenis.
je vidět , že Pupík zase trochu povyrostla - úplně v klidu to dohrála , to nebývalo zvykem
Gratulace ke druhému titulu, opět z pětistovky, ale Berlín patří mezi ty nejlépe obsazené vůbec, takže super.
A top 10 je tam.
Opravdu povedený týden pro české barvy, jen tak dál. Škoda, že ta Bára minulý týden neochořela o den později, mohly to být tři travnaté tituly.
Linda to dokázala
Byl to neskutečně kvalitní zápas z obou stran.
Linda prokázala že má mentalitu šampióny,šla si zatím a zaslouženě má 2.titul kariéry .
Tak teď si vzít trofej a honem na debla.
Snad Linda nedopadne jako Sabalenka ...
Ale samozrejme bez kvalitniho tommringu tohle finale je ztraceno :-)
A posílám toho letního Káju.
Tady byl ve vrcholné formě, buď i ty
https://youtu.be/dMCoONOzfY8?is=pnstjrLFt30UPh_-
Call me call me any anytime
Call me my love you can call me any day or night
Call me
Už má pouta nebo pořád nic?
Samsonite má navíc neskutečnou kliku. To, co jí chodí na lajny, to Kačence milimetry mimo, pak ještě prase...
Tohle nevidím dobře!