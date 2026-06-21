Nosková má druhý titul a bude poprvé v TOP 10! Ve finálové bitvě přemohla Pegulaovou

DNES, 19:37
Aktuality 208
WTA BERLÍN - Linda Nosková se konečně po sérii finálových nezdarů dočkala svého druhého kariérního titulu, který navíc znamená premiérový posun do TOP 10 žebříčku a návrat na post české jedničky. Vsetínská rodačka na trávě v Berlíně zdolala 6:4, 4:6, 6:3 favorizovanou světovou čtyřku Jessicu Pegulaovou.
Nosková získala druhý titul a bude poprvé v TOP 10 žebříčku (© JOHN MACDOUGALL / AFP)

Pegulaová – Nosková 4:6, 6:4, 3:6

Finále mezi NoskovouPegulaovou mělo odstartovat ve 12:00, ale nakonec začalo se skoro šestihodinovým zpožděním. Bouřky a vydatný déšť totiž poničily infrastrukturu areálu včetně vedení elektrického proudu. Navíc byly některé oblasti dějiště turnaje zaplaveny a pořadatelé museli evakuovat diváky.

Nosková měla famózní vstup do utkání. Češka navazovala na výborné výkony z předchozích zápasů a rychle se dostala do vedení 2:0, přičemž na brejkbol sehrála vynikající výměnu zakončenou ukázkovým volejem. S potvrzením brejku však měla problém. Nosková začala dělat víc chyb a Pegulaové nabídla dva brejkboly. Američanka ale své šance nevyužila a vsetínská rodačka po dlouhé tahanici o tento game zvýšila na 3:0.

Pegulaová se následně poprvé dostala na výsledkovou tabuli. Nosková se poté znovu trápila na podání, zahodila náskok 30:0 a pustila soupeřku zpátky do hry o první set. Dominance české hráčky se postupně úplně vytratila a velmi rychle bylo srovnáno na 3:3. Ani v dalším gamu na servisu se Noskové nedařilo. Brejkbol však aktivní hrou smazala a přerušila sérii prohraných her.

Po dlouhé době snadnější game na podání přišel pro Noskovou až za stavu 4:4. Pegulaová si v desáté hře vypracovala vedení 30:0 a vypadalo to na hladké srovnání na 5:5. Nosková však zabrala a po chytrém kraťasu se propracovala k setbolu, který však Američanka nekompromisně zlikvidovala. Přišly další šance, ale Češka zkazila bekhend a pak nezreturnovala podání. Úspěšná byla až ta čtvrtá v pořadí, kdy Nosková donutila Pegulaovou k chybě.

Úvodní polovina druhé sady žádnou změnu scénáře nepřinesla. Nosková byla dál agresivnější hráčkou na kurtu a Pegulaová ji trápila svou přesnou a strojovou hrou. První komplikace na servisu přišly až při skóre 2:2 a řešila je Nosková. Češka ale manko 0:30 suverénně otočila a ztrátu podání nepřipustila.

Game za stavu 3:3 se Noskové vůbec nepovedl. Pegulaová měla tři brejkboly po sobě a česká tenistka hned na ten první vyrobila u sítě obrovskou chybu z forhendu. Američanka si náskok jednoho brejku s přehledem pohlídala a vynutila si rozhodující sadu.

Nosková se nenechala rozhodit a začala poslední dějství nejlepším možným způsobem, konkrétně čistou hrou na servisu. Vzápětí si poprvé od začátku druhého setu vypracovala brejkbol, ale těsně minula return. Češka se ovšem brejku přece jen dočkala, když vytáhla dva vítězné bekhendy po sobě. Následně přežila stav 0:30 a zvýšila na 3:0.

Následující minuty žádný zvrat nenabídly, ale v sedmé hře Češka příliš chybovala a pustila Pegulaovou ke dvěma brejkbolům v řadě. Obě hrozby však suverénně odvrátila a za stavu 5:2 měla tři gamy na to, aby finále uzavřela. Zápas si nakonec musela Nosková doservírovat, jelikož Američanka odvrátila mečbol na svém podání esem, a tuto těžkou úlohu zvládla na výbornou.

Nosková tímto vítězstvím přerušila sérii tří finálových nezdarů. V loňské sezoně totiž neuspěla v Praze, Pekingu ani Tokiu. Nyní má v soubojích o titul bilanci 2:5 a také druhou trofej vybojovala na úrovni WTA 500 (Monterrey 2024). Jednalo se o její první finále mimo betony.

A není to obyčejný triumf. Nosková se díky němu poprvé v kariéře posune do TOP 10 světového pořadí. Elitní desítku bude v pondělí uzavírat, odsune na 11. místo krajanku Karolínu Muchovou a bude znovu českou žebříčkovou jedničkou.

S Pegulaovou se utkala počtvrté a opět došlo na tuhou a těsnou bitvu. Ve vzájemné bilanci vede Nosková 3:1. Do finále šla ve vynikající formě, když v předchozích čtyřech zápasech neztratila jediný set a všechny soupeřky deklasovala rozdílem minimálně jedné třídy.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pegulaová vstupovala do finále po skalpu světové jedničky Aryny Sabalenkové. Navíc v tomto dějišti triumfovala předloni a obě předchozí finále na travnatých kurtech vyhrála (Berlín 2024 a Bad Homburg 2025).

Američanka má mnohem lepší bilanci ve finále než Nosková, nicméně i ta její je negativní (úspěšnost 11:12). V letošní sezoně si zahrála o titul už potřetí, předtím uspěla na hardové tisícovce v Dubaji i na domácí zelené antuce v Charlestonu.

Výsledky turnaje WTA 500 v Berlíně

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

208
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aligo
21.06.2026 21:50
Deblové finále zítra ráno.. Zajímavé
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darek.vrana
21.06.2026 21:48
Takže Linda jako dvanáctá Češka po Navrátilové, Mandlíkové, Sukové, Novotné, Vaidišové, Kvitové, Šafářové, Plíškové, Krejčíkové, Vondroušové a Muchové v top 10!
https://www.ceskytenis.info/svetove-zebricky/zeny-wta/
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paddy
21.06.2026 21:34
dnešní bilance
USA - ČR 0:2 po těsných zápasech smile

americký kontinent se určitě bude chtít revanšovat příští týden
tip
Mexiko - ČR 3:0 smile
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chlebavevaju
21.06.2026 21:39
Že by zrovna Mexičané chtěli pomstít USA, no nevím.
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tenisman1233
21.06.2026 21:43
Mexičanům jsou Amíci úplně jedno
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Preview.lover
21.06.2026 21:06
Češky mají letos 12 titulů, čímž překonaly loňských 9 turnajových vavřínů:
Singl:
WTA1000: Muchová
WTA500: Bejlek, Nosková
WTA250: Bouzková (2)
Debl:
GS: Siniaková
WTA1000: Siniaková (3)
WTA500: Siniaková
WTA250 Malečková/Škoch, Detiuc
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chlebavevaju
21.06.2026 21:17
Loňský rok nebylo zrovna těžké překonat, ten byl poměrně tragický.
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Serpens
21.06.2026 21:21
Tak hlavně bych statistiky nezkresloval čtyřhrou. Čtyři singl tituly a ještě nebyl ani Wimbledon, to se mohlo stát za posledních dvacet let jen párkrát.
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bardunek666
21.06.2026 21:22
Pět, ne?
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Serpens
21.06.2026 21:23
No jo, dokonce pět
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Serpens
21.06.2026 21:26
Tak podle AI Naposledy 2019, především Kvitová a Pliskova, teď to mají hned čtyři holky
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SpacialRecognition
21.06.2026 20:53
Serena Williams má divokou kartu do singlu Wimbledonu.
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com
21.06.2026 21:01
prvni kolo s Karolinou by se mi libilo smile
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ladi-ladi
21.06.2026 20:42
Skvělá Linda, jenom kdyby vyndala z nosu ten nesmysl. Vždyť ji není 15 let a nepochází z Afriky.
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jih
21.06.2026 20:53
Ale je Nosková.
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com
21.06.2026 21:00
smile
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medvi
21.06.2026 21:06
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jih
21.06.2026 20:38
Čtyřhra nakonec zítra. Zůstane Linda?
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tommr
21.06.2026 20:49
pro Lindu by asi bylo lepší pokusit se zítra vyhrát debla v Berlíně a pak se odhlásit z Bad Homburgu. Nemá cenu se před Wimbledonem zbytečně vysilovat ...
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The_Punisher
21.06.2026 21:42
Díš pravdu :)
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Otmar
21.06.2026 20:35
Vyšachovat Pegulu je a bude úspěch vždycky. Ve finále turnaje je třeba to ocenit dvojnásob, to se mockrát nepovede. Po 7.gamu druhého setu jsem začal mít obavy, tam se to Lindě trochu zadrhlo a měl jsem obavy, że jí došel střelný prach. Naštěstí nedošel, palba ve 3.setu úspěšná. Z obou stran celá řada skvělých a vypracovaných balónů, znamenitý tenis. Blahopřání Lindě a přání všeho dobrého!
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tommr
21.06.2026 20:22
Bude se dneska ještě hrát ten debl nebo to Linda odpískala?
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HAJ
21.06.2026 20:26
Na Canal + říkali, že jo a že ho budou přenášet na Canal +3, tak jsem zvědavý.
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Serpens
21.06.2026 20:28
Ze stránek WTA zápas zmizel.
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HAJ
21.06.2026 20:43
Se mi zdá, že to zmizelo i z TP. Takže asi nic.
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tenisman1233
21.06.2026 20:45
Mělo by se hrát zítra.
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Lukas.64
21.06.2026 20:47
Nevím, ale tady je https://www.wtatennis.com/tournaments/2012/berlin/2026/scores/LD003
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Lukas.64
21.06.2026 20:53
TAK asi zítra od 11:00
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A211
21.06.2026 20:17
Gratulace k vítězství v turnajích našim tenisovém umělkynim plus třetí místo F. Salače v moto Brno ,tak vím že nejsme Češi, Moravané a Slezané blbci co si taky tzv.vlastenci myslí, ať se daří.
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pantera1
21.06.2026 20:17
Gratulka Nosíku, parádní výkon, titul, top ten, spravilas mně náladu připíjím letním Lehárkem .smile
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vergus
21.06.2026 20:16
Miliardářky dneska hodně kousaly, ale naštěstí to dvakrát o kousek vyšlo
CZ tituly z 500, 250 a 125 v jeden den je hodně velká vzácnost škoda, že se na trávě nehraje i nějaká 1000
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tommr
21.06.2026 20:23
a ještě jeden titul z ITF k tomu ...
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MARECEK7
21.06.2026 20:15
Gratulka,
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MARECEK7
21.06.2026 20:14
Gratulka,????
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NOLE_unvaccinated_GOAT
21.06.2026 20:09
Celý turnaj jsem se snažil zjistit, jakou barvu mají kalhotky Lindy N. A jenom díky tomu, že celý turnaj vyhrála, jsem se to dozvěděl! Protože si po vítězství lehla na zem a ukázala je!
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PTP
21.06.2026 20:08
smile smile smile smile smile smile
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Petruco
21.06.2026 20:02
Já tý šikovný a nebojácný holce, která je "bez nervů" a hraje si prostě to svoje, VĚŘIL. Lindo, skvěle. Máš na to porážet úplně všechny baby na okruhu. Ať žije (možná - a když ne, nic se nestane, budou další ročníky) královna Wimbledonu.
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Pe3k_
21.06.2026 20:01
Paráda gratulace oběma našim holkám! smile
Btw. Ať si NOSková sundá tu ohyzdnou věc z NOSu.
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Nola
21.06.2026 20:02
jj, to jedine sa da vycitat, asi ju to rajcuje k lepsim vykonom
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com
21.06.2026 20:02
bůůů
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Sinuhet1
21.06.2026 20:04
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jih
21.06.2026 20:02
Však je Nosková, tak ať si ji klidně nechá.
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Petruco
21.06.2026 20:19
To nevíš, že vítězná sestava (Linda+talisman v nosíku) se nikdy nemění? Ten talisman ji pomáhá pořádně "zabejčit".
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A211
21.06.2026 20:23
Proč když ví co Vítězne dělá přestaňte nosit svoji ohyzdnou oblíbenou barvu
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Nola
21.06.2026 20:00
Paradne finale, Linda Noskova konecne svoj potencial zurocila a zda sa mi to, ze zostihlela? Pekne saticky mala a k tomu aj vyborne hrala, nastastie ten zapas posunuli, tak som mohla vidiet, sice nie cele, ale myslim, ze to asi bol celkovo tenis, ktory sa musel pacit. Ten jej servis jej aj pani musia zavidiet, mate skvelu tenisovu skolu, to sa musi nechat, a to nie je z mladych sama, aj ta Nikol ho ma skvely
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Petruco
21.06.2026 20:03
..."Pekne saticky mala a k tomu aj vyborne hrala". Kounu se na to ze záznamu. Vychutnám si to pěkně bez nervů.
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Petruco
21.06.2026 20:22
Už jsem to zkouknul. Holky to tam pěkně rozjely. Jedna šupa za druhou! Skvělý tenis se sladkým koncem pro naše barvy.
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Georgino
21.06.2026 21:09
Prosím nějaký odkaz na to?
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pantera1
21.06.2026 21:56
Taky se mi zdá, že dala nějaký kilko dolů. Šaty jí moc slušely a porazila Pegču ve finále, to je moc pěkný výsledek a hrála výborně . Ostatní holky to taky zvládly a Salač třetí v Moto GP. Dneska parádní úspěch Čechů .
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Vlk-v-trave
21.06.2026 19:52
Kdy naposledy v jeden turnajovy tyden slavily 2 cz hracky titul na trave?
Tak schvalne... :-) A stalo se to! :-)

Linda super, a doufejme, ze se nezasekne na londynske trave... :-) Gratulace k top10 - vystridala tak Karolinu :-), ktera muze pokracovat v zlepsi stats ve vyhrach nad hrackami top10 :-))

Jestli jde o race, tak Linda se dostala na 12. misto pred Jovic za 11. Swiatek... na Top8 TM ztraci nejakych 800 b. Karolina Muchova si stale drzi top 8.
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chlebavevaju
21.06.2026 19:54
Není to tak dávno, Quitová a Karča zLoun někdy v roce 2017,2018. A pak se pakovaly z Wimbledonu docela brzy.
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jir6
21.06.2026 20:14
Birmingham 2017 Petra a Eastbourne 2017 Karolína, akorát to není v jeden týden... přemýšlím, zda Petra v Berlíně 2023 a Katka v Bad Homburgu 2023? Jen to taky není jeden turnajích týden...
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tenisman1233
21.06.2026 20:14
To jsou 2 týdny
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APELA
21.06.2026 20:14
3 hráčky
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tommr
21.06.2026 20:21
Darja Vidmanová ale vyhrála na hardu ...
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Vlk-v-trave
21.06.2026 20:30
sekl jsem se
jsem si to blbe zapamatoval Kvitova a Pliskova v 2017 byl tam odstup tyden...
Takze je tu historicka udalost :-D A poprve.... dne....Sorry, ale aspon to verifikujete :-) To je dobre.
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jir6
21.06.2026 21:04
Jsem si říkal, zda mě paměť neklame
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HAJ
21.06.2026 19:46
Holky se dnes předvedly, tři tituly.
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tenisman1233
21.06.2026 19:47
Čtyři Hejtmánek
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HAJ
21.06.2026 20:02
Omlouvám se, na tu jsem nezaznamenal.
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EdinaElwes
21.06.2026 19:56
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HAJ
21.06.2026 19:44
Cenný titul při tomto obsazení. velká gratulace. U Nosíka neobvyklé emoce.
Jinak super tenis.
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Honza-K
21.06.2026 19:58
Také gratuluji
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aape
21.06.2026 21:32
Linda dnes skvělá
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George_Renel
21.06.2026 19:42
Když se daří tak se daří!
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Random33
21.06.2026 19:42
Canal plus to ustrihl? Ceremonial nebude
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zfloyd
21.06.2026 19:44
ani na jiných kanálech
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frenkie57
21.06.2026 19:46
https://www.viprow.sx/wta-tour/wta-berlin-jessica-pegula-vs-linda-noskova-online-stream-1
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PTP
21.06.2026 19:47
Já chci vidět Nosíka líbat sloníka! Ty kanále jeden komunistickej.
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HAJ
21.06.2026 19:48
Alespoň byl po pauze rozhovor.
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com
21.06.2026 19:42
smile Tak už to není hráčka jednoho titulu smile
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zfloyd
21.06.2026 19:50
ještě slabých 29 a bude na tom jako Petra
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jih
21.06.2026 19:55
Tak Petra v 21,5 o moc víc titulů neměla. O trochu jenom asi... .
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falcon_heavy
21.06.2026 19:42
Superpupík!
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zfloyd
21.06.2026 19:42
nádhera , normálně jsem ten poslední game tlačil -ještě tři , ještě dva , ještě jeden a je to tam
je vidět , že Pupík zase trochu povyrostla - úplně v klidu to dohrála , to nebývalo zvykem
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Dobry-den
21.06.2026 19:41
Tak to vyšlo i Lindě.

Gratulace ke druhému titulu, opět z pětistovky, ale Berlín patří mezi ty nejlépe obsazené vůbec, takže super. smile smile

A top 10 je tam.
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bardunek666
21.06.2026 19:41
Neskutečná řezba. Lindo, jsi úžasná!!

Opravdu povedený týden pro české barvy, jen tak dál. Škoda, že ta Bára minulý týden neochořela o den později, mohly to být tři travnaté tituly.
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Blondie
21.06.2026 19:45
Ceska trava
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Preview.lover
21.06.2026 19:41
Muchová, Bouzková i Nosková letos zdvojnásobily svou sbírku titulů
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tenisman1233
21.06.2026 19:42
Menšík a Macháč taky.
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Preview.lover
21.06.2026 19:53
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NOLE_unvaccinated_GOAT
21.06.2026 20:04
Muchová ne! Protože předtím měla nulu a nulou přece nelze dělit!
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tenisman1233
21.06.2026 20:05
Titul se ze Soulu se nepočítá
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Georgino
21.06.2026 21:12
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tenisman1233
21.06.2026 19:40
JOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!
Linda to dokázala
Byl to neskutečně kvalitní zápas z obou stran.
Linda prokázala že má mentalitu šampióny,šla si zatím a zaslouženě má 2.titul kariéry .
Tak teď si vzít trofej a honem na debla.
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frenkie57
21.06.2026 19:40
Vítej Lindo v Top10!
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Serpens
21.06.2026 19:40
Linda zvládla to, co nezvládla v předchozích finále, totiž dokázala udržet vysoký level celý zápas a nesesypala se (a těch podnětů k sesypání se bylo více než dost dnes). V této sézoně se hrozně změnila, a to k lepšímu. Naše jednička a hráčka TOP10. Efekt Dlouhý tam bude.
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EdinaElwes
21.06.2026 19:40
No huraaaaaa!!
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Kijo10
21.06.2026 19:40
Super Linda. Gratulace k TOP 10
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The_Punisher
21.06.2026 19:38
Jooooooooooo! Lindooooo, gratulace!
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frenkie57
21.06.2026 19:38
Pupííík
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Mac
21.06.2026 19:38
nevěřím svým očím...
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chlebavevaju
21.06.2026 19:37
ZÁZRAK! Lidi, stal se ZÁZRAK! Nosková vyhrála finále turnaje. Teď už jsem viděl vše.
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modra.pani
21.06.2026 19:38
Jednou to přijít muselo
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falcon_heavy
21.06.2026 19:38
Tak to už můžeš v klidu umřít. Nebo alespoň zrušit účet.
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Diabolique
21.06.2026 19:40
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frenkie57
21.06.2026 19:41
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Sinuhet1
21.06.2026 19:42
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chlebavevaju
21.06.2026 19:52
Zase tak mě to nedostalo.
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Babolet
21.06.2026 20:28
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Diabolique
21.06.2026 19:37
EASY LINDA HVEZDA!!!!
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PTP
21.06.2026 19:32
Snad už brzy bude líbat sloníka.
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Mac
21.06.2026 19:40
Stevens?
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Serpens
21.06.2026 19:30
Linda musí zavřít na příjmu. NESMÍ PODÁVAT DO ZÁPASU.
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chlebavevaju
21.06.2026 19:31
Bude muset. Bude si to muset statečně odehrát na svém, ne srabácky na cizím.
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chlebavevaju
21.06.2026 19:34
Tak a nedala MB, teď to začně být zajímavý.
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Mac
21.06.2026 19:17
a ne aby ji teď nechala ten servis zadara jak v prvním...
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Mac
21.06.2026 19:19
a zase, samé dárečky...
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tenisman1233
21.06.2026 19:22
Ještě 2 gemy.
Reagovat
Mac
21.06.2026 19:22
ty nejtěžší...
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tenisman1233
21.06.2026 19:30
Už jen jeden
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frenkie57
21.06.2026 19:30
Odvrácené 2 BB, začínám tomu opatrně věřit.
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frenkie57
21.06.2026 19:16
Pupík vstoupil do rozhodujícího setu tím nejlepším způsobem - potvrzeným brejkem. Je to nadějné.
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zfloyd
21.06.2026 19:22
hlavně vydržať Pupíčku
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pantera1
21.06.2026 19:23
Však jsem jí to ošéfovala, no teď nesmí polevit. Pegula bude ještě kousat . Nosíku pojď .
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Serpens
21.06.2026 19:05
Linda řekla Pojď, tak to už bude vážný.
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The_Punisher
21.06.2026 19:05
Pojď, Lindo. To dáme
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tommr
21.06.2026 19:04
Srovnáno na sety. Ted už si Pegula tu výhru vzít nenechá ...
Snad Linda nedopadne jako Sabalenka ...
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tenisman1233
21.06.2026 19:12
Nedopadne
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Vlk-v-trave
21.06.2026 19:12
Ale ted komentator prohlasil, ze Linda dokaze vsechno (mysleno k ruznym uderum a geometrii) - tak jestli vsechno, tak dokaze i vyhrat :-)
Ale samozrejme bez kvalitniho tommringu tohle finale je ztraceno :-)
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volejman
21.06.2026 19:03
To se dalo čekat. Linda po prvním vyhraném setu ve druhém většinou poleví. Ve třetím čekám bitvu.
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jih
21.06.2026 19:03
Nebo kanára.
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Serpens
21.06.2026 19:02
Bohužel, stroj bez chyb, opřený ještě o servis, proti tomu Linda nemůže čelit. Buď se zadrhne, nebo 1:6.
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Mac
21.06.2026 18:59
pergola se rozjela, ale aspoň, dnes nepupík, začne třetí...
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Serpens
21.06.2026 18:56
Pegula párkrát trefila míč k BL, což stačí Lindě k těžké frustraci.
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The_Punisher
21.06.2026 19:01
Bohužel :(
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Mac
21.06.2026 18:55
jeden vyhozenej potenciální bb a už se veze...
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tommr
21.06.2026 18:52
Pegula začíná zápas otáčet?
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chlebavevaju
21.06.2026 18:54
Nosková nechce do TOP10 a nemá vítěznou mentalitu. To zase budou krokodýli slzy po finále.
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The_Punisher
21.06.2026 18:51
Tak tohle byla katastrofa ...
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chlebavevaju
21.06.2026 18:51
Bude se opakovat loňský rok, takže 2:1 Pegula. Nosková to zase vyhází, jak je jejím zvykem. Kdyz prohra ve finále, tak tou bolestivější formou ve třech setech.
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Fandina
21.06.2026 18:46
Před zápasem komentovali, že se jedná o červenobílý areál. Já tam ale červené vidím jen oblečení podavačů.
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pantera1
21.06.2026 18:48
Byli asi ještě v Queens Clubu .
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LiJ
21.06.2026 18:38
Český slunovrat 3 plus 1
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chlebavevaju
21.06.2026 18:32
Co je to tam furt za skřeky z tribun, jak z Jedličkova ústavu.
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zfloyd
21.06.2026 18:31
Linda je hlavně klidná to je nejdůležitější je vidět , že si věří i když třeba prohrává v gamu
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PTP
21.06.2026 18:29
Výborně Lindo, ta Viagra ještě není ztracená, jdi do toho po hlavě!
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Serpens
21.06.2026 18:27
Ufff... kdyby Linda setboly nevyužila, sesypala by se, nevyužité brejkboly (obzvlášt po nalitych míčích) ji často položí.
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tommr
21.06.2026 18:30
jj už jsem se bál že žádnej setbol nepromění a bude zle ...
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Serpens
21.06.2026 18:24
Dát na tenhle zápas Koukalovou, to je tedy trest.
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Dave6969
21.06.2026 18:26
Přesně..si říkám co zas to za kozu komentuje
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Serpens
21.06.2026 18:28
Nejlepší je tam Barkman, ten však komentuje nejméně zapasů. Taky přestali nasazovat bývalé tenistky jako spolukomentatorky.
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tommr
21.06.2026 18:29
Klára Koukalová je taky bývalá tenistka ...
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Serpens
21.06.2026 18:31
Ta však komentuje jako hlavní komentátor a bohužel na to, kolik má za sebou, její přínos je nulový. Není lehké komentovat tenis.
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Fandina
21.06.2026 18:43
Klára Koukalová komentuje výborně. Určitě nejlíp z všech komentátorů.
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Serpens
21.06.2026 18:43
Proti gustu...
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Fandina
21.06.2026 18:47
Jj
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pantera1
21.06.2026 18:50
Zlatej Dominik Kříž, spoléhala jsem na něho. Tohle je lepší bez zvuku .
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PTP
21.06.2026 18:51
Kríž
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pantera1
21.06.2026 18:53
nevytáčej mě ještě ty. Musíš mít furt poslední slovo. jsem smutná, snad mě potěší Linda.
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tenisman1233
21.06.2026 18:51
Dominik je v Berlíně.
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pantera1
21.06.2026 18:54
No tak má komentovat z Berlína a né se někde válet na tribuně .
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tenisman1233
21.06.2026 18:39
Radek B. ale komentuje zápasy,které jsou divoké a končí obraty a ten nechceme .
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Preview.lover
21.06.2026 18:27
pořád lepší než paní Kloboučková
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Serpens
21.06.2026 18:28
To je kdo?
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Preview.lover
21.06.2026 18:57
Klára Janáčková, dříve komentovala na O2TV tenis, teď je na Premier sport
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Mac
21.06.2026 18:08
už macha rukama jak siniacka...
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tommr
21.06.2026 18:03
Linda se nechala brejknout ze stavu 30:0. Zase za to může nepovedenej kratas ...
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Mac
21.06.2026 17:54
jak má výhodu, první nedá i kdyby se po... konečně na pátý pokus...
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honza.khp
21.06.2026 17:45
první dva gamy a koukáme na áčkovej tenis proti béčkovýmu z Nottighamu, ať se holky v Anglii nezloběj
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pantera1
21.06.2026 17:42
Nosíku zlom vaz, ať vydrží počasí a dnes to dohrajete a ty vyhraješ

A posílám toho letního Káju.
Tady byl ve vrcholné formě, buď i ty

https://youtu.be/dMCoONOzfY8?is=pnstjrLFt30UPh_-
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zfloyd
21.06.2026 17:39
asi museli položit nový trávník nebo co ??
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Vlk-v-trave
21.06.2026 17:21
- Klidne to presunte do haly na hard... jako v tomhle pripade... fakt se vubec nic nestane :-)))
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tenisman1233
21.06.2026 17:36
Vypadá na to,že hala neklapne,plachty jsou dole a budeme hrát.
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Vlk-v-trave
21.06.2026 18:46
To je dobre. Pokud to jde... :-) Tak jiste. . Zatim to jde i Linde.
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subaru
21.06.2026 15:31
Poslední šance: zítra ve 13 hod.
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hanz
21.06.2026 16:15
A pak se pachtily zbytečně turnajem...
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subaru
21.06.2026 16:26
Nevím jak se to řeší s bodama. Hrozí ten debl hlavně.
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tommr
21.06.2026 16:29
pokud se finále neodehraje tak obě hráčky dostanou jen body za postup do finále což je v případě pětistovky 325 bodů ...
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hanz
21.06.2026 16:33
K čemu body... hlavní je trofej a tu nedostane ani jedna, takže turnaj k ničemu...
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tommr
21.06.2026 16:40
jj je to k vzteku. Linda se ale může utěšovat tím že by ve finále stejně s Pegulou prohrála ...
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 16:43
to není jistý, když nad ní Pegule vyhrála jen jednou a ještě s odřenýma ušima. Tohle jako útěcha nefunguje
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tommr
21.06.2026 16:48
srovnej si finálovou bilanci obou hráček a je jasný jak by to finále asi dopadlo ...
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horska.kraslice
21.06.2026 15:23
Na Berlín se žene další bouřka. Snad se brzy přežene.
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 13:32
blondie, jsi tu někde?
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Ondřej.Jirásek
21.06.2026 13:33
Call me on the line
Call me call me any anytime
Call me my love you can call me any day or night
Call me
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PTP
21.06.2026 13:44
Teď jsi u mě zabodoval
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Ondřej.Jirásek
21.06.2026 13:47
Já přece boduju neustále. Co tím jako chceš říct?
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Mony
21.06.2026 14:06
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Mony
21.06.2026 14:08
Tohle teď bude potřebovat Maky..
Už má pouta nebo pořád nic?
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 14:21
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The_Punisher
21.06.2026 16:24
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horska.kraslice
21.06.2026 13:22
Chudák Linda, bohužel mně to poněkud připomíná loňskou Prahu....
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chlebavevaju
21.06.2026 12:44
Beztak budou všechno hrát až zítra, zbytečné čekání. Němci, co se topí v prachách, nemají na jeden kurt se zatahovací střechou.
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subaru
21.06.2026 14:48
Na střechu jsou zapotřebí stěny na které se to nainstaluje. Kolik je travnatých areálů pro WTA 500 se zatahovací střechou.?
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GaelM
21.06.2026 17:25
Celkově travnatých areálů moc není. To neznamená, že je nemůžou udělat pořádně
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Ondřej.Jirásek
21.06.2026 12:41
Kvůli bouřce se začne nejdřív v 16:00. Viz tučný odstavec v článku
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Georgino
21.06.2026 14:01
Nejdřív dnes v 16 ale neznamená, že to může být až zítra
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aape
21.06.2026 12:25
V Berlíně už je po dešti, tak snad se všechno stihne
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subaru
21.06.2026 12:35
Nestihne
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Sinuhet1
21.06.2026 12:42
Predpoved je nekdy od tri do vecera (podvečera) dest
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aape
21.06.2026 13:03
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chlebavevaju
21.06.2026 12:08
Organizace turnaje by měla být umožněna pouze za podmínky zatahovací střechy. Pokud ho turnaj a kurt nemá, smůla (stačil by na hlavním kurtu). Takhle to totálně brzdí program nejen turnaje, ale i samotných tenistů, kteří už by například druhý den měli hrát někde jinde. Neuvěřitelné, ve 21. století se stále spoléhat na počasí.
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Georgino
21.06.2026 13:59
Němci na to nemají, není to taky Grand slam. V Česku bude ve 22 století.
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GaelM
21.06.2026 17:24
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 12:04
vypadá to, že Kačenka si dneska moc nezahraje
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 12:01
Kačence m*dlo v hlavě a první set je v tahu...
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pantera1
21.06.2026 12:07
A má bebi na levém koleni, no asi se chce rozehrát před W, ale moc to zatím nevypadá.
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pantera1
21.06.2026 12:21
Už špačkuje, že se na to měla vyprdnout, aspoň to tak vyznělo.
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 13:03
tak měla by se vyprdnout na všechny prohry a jen vyhrávat.
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pantera1
21.06.2026 13:25
Ale je to tam moc pěkný, pinkla bych si na travičce v lázeňským parku .
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 13:31
jj, musí to být paráda
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frenkie57
21.06.2026 14:14
Kačka dopinkala a teď si může jít naložit své znavené tělo do bahna.
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pantera1
21.06.2026 14:17
To není vůbec špatný, zničit se v tom hicu pořádně na kurtu a pak se naložit do bazénku a na závěr si nechat udělat pořádnou masáž celýho těla.
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PTP
21.06.2026 15:08
To je hezkej program.
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 14:23
do bahna zapadla už během zápasu
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 12:22
Se Samsonite se zrovna moc nerozehraje. I když nějaké ty výměny od bl tam jsou. Kačenka by se ale měla na trávě tlačit k síti, což moc nejde.
Samsonite má navíc neskutečnou kliku. To, co jí chodí na lajny, to Kačence milimetry mimo, pak ještě prase...
Tohle nevidím dobře!
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subaru
21.06.2026 11:58
Dnes se nedohraje.
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